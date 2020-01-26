Emeklilere düşük faizle veya faizsiz kredi veren bankalar

Ülkemizde emekli vatandaşların sayısı 12 milyonu aşmaktadır. Emekli sayısının artmasıyla maddi sorunlarda artış göstermektedir. Bankalar ise emekliklerin sorunlarına çeşitli krediler sağlayarak çözüm olanakları sunmaktadır.

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar

Bankaların kredi konusunda belirli bir yaş sınırlandırması yapması, emeklilerin kredi almalarını zorlaştırmaktadır. Ancak buna çözüm olarak 2019 yılında emekliler için yeni kredi imkânları sunulmuştur.

Devlet emeklilerin tüm bu sorunlarına çözüm yaratmak için bankalar, emekliler için faizsiz kredi konusunda teklif götürmeye hazırlanmaktadır. Bazı bankalar bu teklifi sıcak bakmaktadırlar. Bu bankalar: Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’tır.

Emeklilere 3 maaş avans verilecek!

Devlet yetkilileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşma sağlayarak, faizsiz kredi fırsatı sonrasında 3 maaş avans vereceğini müjdeledi. Yani emeklilere SGK tarafından 3 maaş avans ödemesi yapılacak. Hazırlanan bu taslak meclise sunuldu ve meclisin kararı onaması ve yasalaştırması beklenmektedir.

Yeni emekli olan ve maaşının bağlanmasını bekleyen kişiler için oluşturulan düzenlemeye, daha sonra mevcut emeklilerde eklenmiştir. Yeni emeklilerin maaşları 90 gün içerisinde bağlanmaz ise SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurarak avans talep etme şansları bulunmaktadır. avans alabilmek için ise baz şartlar aranmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

Emekli olan kişinin avans alabilmesi için kredi borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Avans olarak talep edilecek miktarın 3 maaştan fazla olmaması gerekmektedir.

Avans miktarının vadesi 36 ayı geçmemelidir.

Avans için yapılacak ödemenin, emekli maaşı üzerinden yapılacak olan kesintiler ile sağlanacağı kabul edilmelidir.

Avans başvuruları, SGK il ve ilçe müdürlüklerine dilekçe ile ya da bizzat kuruma giderek yapılması gerekmektedir.

PTT emekliler için faizsiz kredi

PTT tarafından emekli olan vatandaşlara faizsiz kredi olanağı sunulmamaktadır. Ancak Vakıfbank ve PTT’nin yaptığı yeni anlaşmaya göre, PTT müşterisi olan kişilere ihtiyaç kredisi verilmeye başlanmıştır. PTT’den ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilerin, emekli maaşlarını PTT’den almaları gerekmektedir.

Emeklilere uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar

Emekliler için birçok banka uygun faiz oranları sunarak kredi imkanı vermektedir. Bu bankalar, emekli kişilerin maaşlarının 15 katı kadar kredi vermektedir. Kredilerin aylık ödemeleri ise emekli maaşlarının yarısından az olacak şekilde oluşturulmuştur.

Emekliler için kredilerde en önemli konu yaş faktörü olmaktadır. Kredilerin faiz oranları yaşa göre belirlenmektedir.

Emeklilere faizsiz kredi veren bankalar şunlardır:

Halkbank

Halkbank’ın emeklilere özel ‘’Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi’’ projesi bulunmaktadır. Bu proje ile emeklilere 100 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verilmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası emekliler için ‘’Emeklinin Artısı Kredisi Paketi’’ adında bir kampanyası bulunmaktadır.

Şekerbank

Uygun faiz oranı ile kredi veren bankalardan bir diğeri ise Şekerbank’tır. 60 aya varan vade imkanı ile 100 bin liraya kadar kredi seçeneği sunmaktadır.

Türkiye İş Bankası

İş Bankası emekliler için %1,52’den başlayan faiz oranı ile kredi vermektedir.

Denizbank

Denizbank emeklilere özel olarak 55 bin lira limitli kredi imkanı sunmakta ve bu kredi için 60 ay vade seçeneği bulunmaktadır. faiz oranı ise %1,51 oranındadır.