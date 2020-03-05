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Emeklilere en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi?

Yaklaşık 3 yıl önce başlayan emekli promosyonu ödemeleri ilgi çekmektedir. Emekliler, en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi diye araştırmaktadır. İşte, emekli promosyonu ile ilgili detaylar…

05 Mart 2020 Perşembe 00:44
Emeklilere en yüksek emekli maaşı promosyonu veren banka hangisi?

Yaklaşık 3 sene önce başlayan emekli promosyon ödemeleri, 2020 yılı itibari ile yenilenecek ve emekliler, emekli maaşını almak istedikleri bankadan alacak, bunun için promosyon almaya hak kazanacaklar.

1 Mart 2020 tarihi itibariyle 3 yıllık yapılan emekli maaşı promosyonu süresi doldu. İlk promosyonlarını alan emekliler, ikinci promosyonlarını almaya hak kazandı. İlk ödenen emekli maaşı promosyonları 1000 liraya kadar maaş alanlar için 300 lira, 1000 ila 2000 lira arasında emekli maaşı alanlar için 375 lira olan promosyonlar 2000 lira üzerinde emekli maaşı alanlar için 450 lira olarak verilmişti.

Emekli maaşı promosyonu için hangi bankaya başvuru yapılması ve en yüksek emekli maaşı veren bankanın hangisi olduğu ile ilgili henüz kesin bir bilgi yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları ve diğer bankalar ile görüşmeler devam etmektedir. SGK, emekliler için en iyi promosyon şartlarını oluşturmaya çalışmaktadır. Bu gelişmelerin yanı sıra, özel bankalar promosyon tutarlarını yavaşla açıklayacaktır.

Emekli Maaşı Promosyonu 2020 Ne Kadar?

Bazı bankalar, emekli maaşı için bankalarına gelen emekliler için 1250 lira gibi bir nakit ödemenin taraflarına yapılacağını duyurdu. Bunun yanı sıra tanıdığı birisinden dolayı, kendi bankalarına onun aracılığı ile gelmesi halinde de ek 150 lira gibi bir ödemenin dahi yapılacağı duyuruldu.  Bazı bankalar, 1500 lira gibi rakamlarda da ödemeler yapmakta olup, toplam alabileceğiniz emekli maaşı promosyonu 2500 liraları bulabilmektedir.

 

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:44
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mine sönmez 2020-03-05 08:24:43

haber başlığınızla içeriğiniz ne kadar da tutuyor bir de habercilik yapıyorsunuz değil mi yazık

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