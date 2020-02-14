Emeklilere müjde! Bankalar promosyon miktarlarını arttırdı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği arasındaki görüşmeler devam ederken yaklaşık 13 milyon emekliyi sevindirecek gelişmeler yaşanıyor. 2017'de imzalanan ve yenilenmesi için tekrar görüşülen protokol çerçevesinde toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında belirlenen miktarlar bankalar tarafından arttırıldı.

Bankaların adeta yarışa girdiği promosyon miktarları, aylığı 3 yıl boyunca başka bankaya transfer etmeme, en az iki otomatik ödeme gibi şartlar kapsamında emekliye 850 TL'ye kadar bir arttırım gerçekleştiriyorlar. Bazı bankalar ise, arkadaşlarının emekli aylıklarını da getirenlere kişi başına 150 lira ek ödeme yapmayı vaat ediyorlar. Yani 10 emekli getiren bir vatandaç bankadan yaklaşık 1500 TL promosyon kazanacak.

Emekli prpmosyonlarında kampanya düzenleyen bazı bankalar ise şöyle:

DENİZBANK

Denizbank, 3 yıl boyunca emekli aylıklarını DenizBank’tan alacak olan emeklilere 450 TL’ye varan miktarlarda nakit promosyon veriyor. Ayrıca emekli aylığını bankaya aktaran emeklilere aylık yüzde 0.99 faiz oranıyla 60 aya varan vadelerle ihtiyaç kredisi fırsatı sunuluyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emeklilere; bir aya tekabül eden net aylığın 1.000 TL’ye (1.000 TL hariç) kadar olması halinde 300 TL, 1.000 - 2.000 TL (2.000 TL hariç) arasında olması DURUMUNDA ise 375 TL, 2.000 TL’nin üzerinde olan emekli aylıklarına 450 TL promosyon vaad ediyor. Aylıklarını farklı bir bankadan alan ve aylıklarında bloke bulunmayanlar, ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla aktarma yaparak ta bu promosyondan yararlanabiliyorlar.

ŞEKERBANK

Emekli maaşını Şekerbank’a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında promosyona hak kazanıyor. Ayrıca banka, iki adet otomatik ödeme talimatı veren emeklilere 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500 TL promosyon veriyor. Sonuç olarak maaşını Şekerbank’a taşıyan emeklilerin toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar nakit promosyon kazanma hakkı doğuyor.

TEB

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ise emekli aylığını taşıyan ve ayrıca 10 emekliyi TEB’e getirenlere 2 bin 500 TL’ye varan bir promosyon vereceğini duyurdu. Banka, 10 Şubat tarihinden itibaren aylığı 999 TL’ye kadar olanlar 850 TL, 1000 TL ile 1999 TL arası 925 TL, 2000 TL ve üzeri olanlar 1000 TL promosyon alacak. Ayrıca, 10 emekli arkadaşını TEB’e getirenlere kişi başına 150 TL’den toplam 1500 TL verileceğini açıkladı.

TÜRKİYE İŞ BANKASI





Türkiye İş Bankası, en az bir kez emekli aylığı ödemesi yapılmış ayrıca 3 yıl süre ile emekli aylığını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere maaşlarıyla orantılı olarak 450 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ödemeler, 3 yıllık süre için peşin olarak; 1.000 TL’den düşük aylıklar için 300 TL, 1.000 - 2.000 TL arası (2.000 TL hariç) aylıklar için 375 TL, 2.000 TL ve üzerinde aylıklar için 450 TL olarak yapılacak.

YAPI KREDİ





Emekli aylıklarını Yapı Kredi’den almak isteyen emekliler ise 3 yıl bankadan alma taahhüdü vererek 450 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyorlar ve promosyon taahhüdü verildiği ve ayrıca 1 yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermeleri halinde ise 250 TL’ye varan ek promosyondan yararlanıyor. Emekliler şubeye gelmeden, bulundukları yerden emekli aylıklarını cep telefonu, internet şubesi ya da ATM’den aylıklarını transfer edebiliyorlar.



