Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş için Temmuz ayı dört gözle beklenen ay oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını ve kurban bayramı ikramiyelerini temmuz ayında hesaplarında görecek.

Bayram ikramiyeleri hazırlıklarına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başladı.Geçtiğimiz ramazan bayramında emeklilere ödenen 1000 TL'lik bayram ikramiyeleri yaşanan korona virüs pandemi sürecinin vatandaşa verdiği ekonomik zararların azaltılması amacıyla öne çekilerek Nisan ayı ortalarında ödenmişti.

1000 TL ÖDEME 27 TEMMUZ'DAN SONRA HESAPLARDA

Aynı şekilde yine yaklaşık 13 milyon emekliye kurban bayramında da ödenecek 1000 TL ödemenin de Kurban Bayramı öncesi 27 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması beklenmektedir.

Emekli vatandaşlar 1000'er lira ikramiye alırken dul ve yetim vatandaşlar ise aldıkları maaş hisseleri oranına göre ikramiye almaktadırlar.