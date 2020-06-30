Emeklilerin bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek ?

Yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş için Temmuz ayı dört gözle beklenen ay oldu. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını ve kurban bayramı ikramiyelerini temmuz ayında hesaplarında görecek.
Bayram ikramiyeleri hazırlıklarına Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başladı.Geçtiğimiz ramazan bayramında emeklilere ödenen 1000 TL'lik bayram ikramiyeleri yaşanan korona virüs pandemi sürecinin vatandaşa verdiği ekonomik zararların azaltılması amacıyla öne çekilerek Nisan ayı ortalarında ödenmişti.
1000 TL ÖDEME 27 TEMMUZ'DAN SONRA HESAPLARDA
Emekli vatandaşlar 1000'er lira ikramiye alırken dul ve yetim vatandaşlar ise aldıkları maaş hisseleri oranına göre ikramiye almaktadırlar.
Son Güncelleme: 30.06.2020 03:46