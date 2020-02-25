Emeklilerin bayram ikramiyelerinde son durum? Maaşlarda kesinti mi yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı öenergesiyle yeni tasarruf tedbirleri hazırlayan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Kurban ve Ramazan bayramlarında bin TL ikramiye alan emeklilerin, hazorlanacak olan taslak ile beraber kaldırılacağı ve ayrıca emekli maaşlarında yüzde 5 kesintiye gidileceği öne sürülmüştü.

SGK'dan ise "Emekli maaşlarından kesinti yapılacak, bayram ikramiyeleri kaldırılacak" iddialarına karşılık bir açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada ortaya atılan söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve SGK tarafından bu tür bir tasarruf tedbir yasası hazırlanmadığı belirtilerek açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın-yayın organlarında 'SGK'da çok konuşulacak çalışma' şeklinde yer alan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür. Söz konusu haberlerde dile getirilen hususlarla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan herhangi bir çalışma istenmediği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun böyle bir çalışması da bulunmamaktadır.

Sıklıkla yapılan bu tarz maksatlı haberler, kurumumuzu yıpratma ve vatandaşlarımızı yanıltma hedefi taşımaktadır. Bu maksatlı haberlere karşı her türlü hukuki hakkımızı kullanacağımızı da ayrıca belirtir, doğru bilginin peşindeki siz değerli basın mensuplarımızın dikkatine ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."



