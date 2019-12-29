Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Devletin, emeklilere her yıl verdiği bayram ikramiyesi uygulaması ücreti 2020 yılında 1225 TL olarak belirlenmiş ve bu ücretin dini bayramlarda da ödemesinin yapılacağı açıklaması yetkililer tarafından yapıldı.

EMEKİLERE 1225 TL BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

2018 yılından bu yana, 4 dini bayramda, hükümet tarafından emeklilere verilen ve toplam 4 bin TL olan bayram ikramiyesi ücreti için emekli vatandaşlar, artan enflasyon oranları ve gelen zamlar ile birlikte, aldıkları ikramiyelerde yaklaşık 1000 TL’lik bir artış istemekteydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu istekleri geri çevirmeyerek 2020 yılında geçerli olacak emekli ikramiyeleri hakkında bir düzenleme geleceğini açıklamıştı. Bu bilgilerden yola çıkarak kulislerde 2020 yılı için emekli ikramiyelerinin 225 TL’lik bir artış olacağı ve ikramiyelerin toplamda 1225 TL olacağı konuşulmaya başlandı.

225 TL ZAM BEKLENTİSİ

Bütün yıllarda Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ödenen 1000 TL ikramiyelerin geçen yıllarda yapılan ücretler göz önünde bulundurularak zam geleceği belirtiliyor.

Emekli ikramelerine yapılacak zam için enflasyon rakamlarına bakılırsa eğer ödenen ikramiyelere 116 TL’lik bir zam gelmesi, öte yandan yeniden düzenleme rakamlarına bakılarak bir zam yapılacak ise bu zam 225 TL artış göstereceği belirtiliyor.

Bilindiği üzere bayram ikramiyesi almaya hak kazanan kişiler, ödemenin tamamlandığı tarihten itibaren SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri gibi gelirleri alan kişilere verilen ücret olarak belirtilmekte.

Bunlar dikkate alınarak, emekli ikramiyesini tam alan kişilerin, yeni gelecek olan zamlı tutarı toplamda 1225 TL olacakken bu ikramiyenin dörtte biri miktarını alacak kişilere ise 306 TL’lik bir ücret ödenecek.