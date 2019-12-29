İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.758
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7986
EURO
6.6449

Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte emekli vatandaşların almış olduğu bayram ikramiyesi tutarları hakkında bazı gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler ile birlikte birçok kişi Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? sorularını internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte emekli ikramiye zamları hakkında tüm detaylar.

29 Aralık 2019 Pazar 18:38
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Devletin, emeklilere her yıl verdiği bayram ikramiyesi uygulaması ücreti 2020 yılında 1225 TL olarak belirlenmiş ve bu ücretin dini bayramlarda da ödemesinin yapılacağı açıklaması yetkililer tarafından yapıldı.

EMEKİLERE 1225 TL BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ

2018 yılından bu yana, 4 dini bayramda, hükümet tarafından emeklilere verilen ve toplam 4 bin TL olan bayram ikramiyesi ücreti için emekli vatandaşlar, artan enflasyon oranları ve gelen zamlar ile birlikte, aldıkları ikramiyelerde yaklaşık 1000 TL’lik bir artış istemekteydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu istekleri geri çevirmeyerek 2020 yılında geçerli olacak emekli ikramiyeleri hakkında bir düzenleme geleceğini açıklamıştı. Bu bilgilerden yola çıkarak kulislerde 2020 yılı için emekli ikramiyelerinin 225 TL’lik bir artış olacağı ve ikramiyelerin toplamda 1225 TL olacağı konuşulmaya başlandı.

225 TL ZAM BEKLENTİSİ

Bütün yıllarda Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ödenen 1000 TL ikramiyelerin geçen yıllarda yapılan ücretler göz önünde bulundurularak zam geleceği belirtiliyor.

Emekli ikramelerine yapılacak zam için enflasyon rakamlarına bakılırsa eğer ödenen ikramiyelere 116 TL’lik bir zam gelmesi, öte yandan yeniden düzenleme rakamlarına bakılarak bir zam yapılacak ise bu zam 225 TL artış göstereceği belirtiliyor.

Bilindiği üzere bayram ikramiyesi almaya hak kazanan kişiler, ödemenin tamamlandığı tarihten itibaren SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri gibi gelirleri alan kişilere verilen ücret olarak belirtilmekte.

Bunlar dikkate alınarak, emekli ikramiyesini tam alan kişilerin, yeni gelecek olan zamlı tutarı toplamda 1225 TL olacakken bu ikramiyenin dörtte biri miktarını alacak kişilere ise 306 TL’lik bir ücret ödenecek.

2020 yılında emekli ikramiyelerine gelecek zam

 

Son Güncelleme: 29.12.2019 18:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Netflix Atiye saat kaçta yayınlanacak?
Sigortasız çalışana kredi veren bankalar hangileridir? Gelir belgesiz kredi nasıl alınır?
Sefirin Kızı ddizisi nerede çekiliyor? Sefirin Kızı dizisinin çekildiği yerler ve mekanlar
Cemre ne zaman düşecek? Cemreler ne zaman düşer? 2020 Cemre zamanları ve tarihleri
Sağlık Bakanlığı 8.845 lise, önlisans ve lisans mezunu 8.845 sağlık personeli alımı
Tarım ve Orman Bakanlığı çiğ süt ve tiftik üretimi destek ödemeleri başladı
Kadın girişimciler için sağlanan destek kredileri nelerdir? Kadın girişimci destek kredisi başvuru şartları ve detayları
YOU 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? You yeni sezon yayın tarihi ve konusu
Aşk Ağlatır yeni bölüm var mı, yok mu? 29 Aralık Aşk ağlatır neden yok, neden bitti final yaptı?
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Nejat İşler Çukurda hangi rolde, ne kadar oynayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.