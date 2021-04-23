Emeklinin Temmuz zammı netleşmeye başladı! 490 TL artış gerçekleşecek

Milyonlarca emekli vatandaşın Temmuz ayında maaşlarına alacağı zam miktarı netleşmeye başladı.

TUİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında 2021 yılının ilk 3 ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 3,71 oldu.Öte yandan SSK ve bağkur emeklisi vatandaşlar maaşların 6 aylık periyodlar halinde yılda iki kez gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor.

Bu kapsamda milyonlarca emekli vatandaş 2021 yılının Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Uzmanları yüzde 7,1 enflasyon tahmin ediyor

Yılın ilk 3 ayı gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 3,71 olurkeni uzmanlar bu yılın ilk altı ayında gerçekleşecek enflasyon oranın yüzde 7,10 olacağını tahmin ediliyor.

En yüksek maaşı 7 bin 419

Bu tahmin gerçekleşirse, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında 490 liraya varan artış yaşanacak ve en yüksek emekli aylığı 7 bin 419 liraya çıkacak.

Milyonlarca emekli vatandaşın emekli maaşlarına Temmuz ayında alacakları net oran Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak olan yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre netlik kazanacak.