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Emekliye promosyon müjdesi! 2500 TL'ye kadar ödeme

Yıllarca emeklilerin talebi olan promosyon ödemesi 2017 yılında hayata geçirilmişti.Bu kapsamda Bankalar tarafından da emeklilere 2 bin 500 tl'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır.

20 Haziran 2020 Cumartesi 23:13
Emekliye promosyon müjdesi! 2500 TL'ye kadar ödeme
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Çalışanları maaşları karşılığı bankalarda aldıkları promosyonu emeklilerde alabilmek için yıllardır taleplerde bulunmuşlardı. Yılan hikayesine dönen emekliye promosyon ödemeleri hükümet tarafından 2017 yılında çözüme kavuşturulmuş ve emeklilerde tıpkı çalışanlar gibi bankalardan maaşları karşılığında 3 yıllık promosyon ödemesi almaya başlamışlardı.

Bu kapsamda ülkemizde bulunan yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarını kendilerine taşımasını isteyen bankalarda kendi aralarında kampanya yarışına girmiş ve emeklilere maaşları oranında promosyonlar teklif etmeye başladı. Bazı bankalar 3 yıllık maaşı kendi kurumlarından almaları karşılığında emeklilere 2 bin 500 tl 'ye kadar promosyon ödemeleri vaad etmeye başladılar.

Ancak emeklilerin bu konuda dikkat etmeleri gereken bazı noktalar bulunuyor. Sabah gazetesinden Faruk ERDEM'in yazısına göre bazı bankalar promosyon ödemelerini yüksek belirtiliyor ama bir şartı emeklinin yerine getireceğini bu şartları yerine getirmez ise ödemeden tam olarak faydanamayacağını belirtiyor. O yüzden emekliler banka ile promosyon sözleşmesi yaparken maddeleri dikkatli bir şekilde okumalı ve anladıktan sonra imza atmalı.

HANGİ BANKA EMEKLİYE KAÇ LİRA VERİYOR ? 

AKBANK: Emeklinin maaş oranına göre 3 yıllık olarak 500, 625, 750 lira veriyor.

DENİZBANK:  Alınan maaş oranına göre 675,850, 1.000 lira arasında değişen rakamlar ödüyor. Emekli yakınını yönlendirenlere de her emekli için 100 lira veriyor.

FİBABANKA: 3 yıllık anlaşmaya 500, 625,750 lira arasında şartlara göre değişen rakamlar ödüyor.


GARANTİ BBVA: 750, 875, 1.000 lira veriyor. Başvuruyu mobil uygulamadan ya da müşteri iletişim merkezinden yapanlara ek 200 liraya varan bonus imkanı var.

HALKBANK: 500, 625,750 lira ödüyor.

ING: Kredi kartına aylık yapılacak 750 tl harcalarda aylık 50 lira nakit ve 3 yıllık 750 lira olmak üzere kredi kartından her ay 750 liralık harcama yapılması şartıyla 3 yıllık emeklinin aldığı rakam 2 bin 500 tl 'yi buluyor

İŞ BANKASI: 750, 875,1.000 lira ödüyor.

ŞEKERBANK: 500,625, 750 lira ödüyor. 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira, emekli yakınını yönlendirenlere emekli başına 150 lira, bin liralık kredi kartı alışverişine 200 lira bonus imkanı var.

VAKIFBANK: Emekliye aldığı maaşa göre 500, 625,750 lira ödüyor.

ZİRAAT BANKASI: 500, 625, 750 lira arasında ödeme yapıyor.




Son Güncelleme: 20.06.2020 23:13
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