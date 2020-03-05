Bankalar tarafından 1 Mart 2017 tarihinde başlamış olan promosyon işleminde bugün üç yıl bitti. Promosyon uygulamasında üç yılın bitmesinin ardından, emekli olan vatandaşlarımız ikinci promosyon hakkını kazanırken bankalardan gelecek olan duyurular merak edilmeye başladı. 1 Mart 2017 tarihinde promosyon alan emekli vatandaşlarımız otomatik olarak ikinci promosyonu alma haklarına sahipler. Peki, Emekliye promosyon ödemesi tarihleri belli oldu mu? Banka promosyon ödemeleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte promosyon ödemesi ile ilgili tüm detaylar...

Mart ayının gelmesi ile emekli olan birçok vatandaşımız promosyon araştırmasını yapmaya başladılar. Promosyon uygulamasının üzerinden üç yıl geçmesi ile güncellemeler bugünden itibaren başlayacak. Emekli olan vatandaşlarımızın üç yıl önce maaşı 1.000 TL altında olanlar 300 TL, 1.000-2.000 TL arası olanlar 375 TL ve 2.000 TL üzerinde maaş alan emekliler ise 450 TL promosyon ödendi. Fakat, seçilmiş olan bankalar bazı şartların karşılığında emekli vatandaşlarımıza fazladan promosyon ödemektedir.

Kamuyu bekleyin!

Promosyonun ek ödemeleri ile 1.250 TL civarına kadar çıkabiliyor. Belli bir harcama sözü vermiş olan emekli vatandaşlarımıza göre promosyon daha da artıyor. Bu uygulama şekli ile 2. 500 TL'ye ladar ödeme yapılacağı vaat edilmektedir.

3 yıllık nakit ödeme 1.250 TL'ye kadar çıkıyor!

TEB:

Emekli maaşı 999 TL'ye kadar olan vatandaşlarımıza 850 TL

1.000 TL ve 1.999 TL arası maaş alan vatandaşlarımıza 925 TL

2.000 TL ve daha üstü maaş alan vatandaşlarımıza da 1.000 TL promosyon sunulacağı duyuruldu.

QNB Finansbank:

Şekerbank:

ING Bank:

Fibabanka:

Denizbank

Akbank:

TBB'den promosyon ile ilgili açıklama geldi!

TBB'den gelen açıklama:

ING Bank tarafından açıklandı!

1.250 TL'ye varan nakit promosyon verilicektir.Emeklilerin maaş tutarlarına göre 375 TL ve 450 TL arasında değişiklik göstererek promosyon ödemeleri yapılacaktır. Bunun yanında ise iki kere otomatik ödeme talimatı veren emeklilerimize 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL verilecek.450 TL'ye kadar çıkacak olan promosyonlara artı olarak Turuncu Ekstra işlemi ile de 750 TL harcama yapılacak olan her ay için 50 TL de promosyon verilecek.450 TL promosyon ve bunun yanında otomatik talimat veren emekli vatandaşlarımıza artı olarak 500 TL ödeme yapılacak.: Emekli maaşına 450 TL gelecek olan promosyonun yanında artı olarak Denizbank'a müşteri kazandıracak olan emeklilere de 100 TL verecek.Kişinin aldığı emekli maaşına göre 300, 375, 450 TL arasında ödeme yapılacak.Emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruşlarınca haberler yapıldığı görülmektedir. Türkiye Bankalar Birliği´nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmamaktadır." Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Deneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, "Elektrik, doğalgaz ve su faturaları ile ulaşım ve diğer harcamalardaki artışlar emeklilerimizi zorluyor. Bankaların da bu gerçeği görüp emeklilere tatmin edici bir miktarda katkı vermesi gerekiyor. Emeklilerimizin beklentisi günün koşullarına uygun, dişe dokunur bir rakamın belirlenmesi." diyerek açıklamasını sona erdirdi.

ING Bank tarafından bugün gelen açıklamada, "Emekliliğin güzelliği bol vakit, ekstrası 2.250 TL'ye varan promosyon!" başlığını yayımladı. ING Bank, bugün yapmış olduğu açıklamada, emekli olan vatandaşlarımıza 2.250 TL'ye kadar promosyon ödemesinin yapılacağını belirtti.

1 Mart 2020 tarihinde başlayacak

ING Bank'tan gelen duyuruda promosyon için kampanya başvurularının 1 Mart 2020 tarihinde başlayacağı belirtildi. Maaşını bankadan alacan emekliler veya da bankaya taşıyacak olan emekliler için bu kampanyanın geçerli olacağı da öngörüldü. ING Bank tarafından yayımlanmış olan duyuru ise;

"Maaşını ING'den alan emekliler, 1 Mart 2020 itibarıyla ilk kez Turuncu Ekstra ile harcamaya başladığında 2.250 TL'ye varan nakit promosyondan yararlanıyor!

Parayı almanın bir şartı var mı?

Emekli maaşını taşıyanlara, her vade için %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi ING'de! Üstelik, kredi tahsis ücreti yok! Üstelik tüm Türkiye'deki 50.000'den fazla ATM'yi kullanmak ücretsiz." dedi.

Emekli olan vatandaşlarımızın seçmiş olduğu bankaya, "3 yıl maaşımı sizden alacağım." taahhüdünü vermesi gerekli kılındı. Fakat, bazı bankalar istenilen şartlar karşılığında promosyon ücretini yükselterek ödeme yapacak.

Aynı bankada kalmak mecburi mi?

Emekli olanların taahhüt süresi dolmuş ise istedikleri herhangi bir bankayı seçerek promosyonlarını seçmiş oldukları yeni bankadan alabilirler.

Yüksek emekli maaşı nasıl alınır?

Çalışan her bir yıl etkili!

Aylık hesaplamalar yapılmadan önce 2000 öncesi olan çalışmalara bakılmaktadır. Belirtilmiş olan dönemin çalışmaları değerlendirilirken sadece prim değil kişinin yaşı da emekli aylığını etkilemektedir. Kadın emekli adayları için 50, erkekler için ise 55 yaşından sonra çalışmaya devam eden her bir yıl olmak üzere emekli aylığında yüzde bir artış oluyor.

Son 3,5 yılda tavandan bildir

SSK yada Bağkurlu olmalarının fark etmeksizin 3,5 yılda SSK'ya tavandan kazanç bildirme işlemi yapılırsa tavandan bildirilmiş olan her ay için ilerleyen zamanlarda alınacak olan emekli aylığında 15-20 TL civarında artış olacak. 3,5 yılda ise tavandan kazanç bildirenlerin emekli aylığında da 700- 800 TL artış olablir.

Hizmet tespit davası açılabilir

Çalıştığınız şirkette veya kurumda sigortanız yapılmadı ise yada geç yapıldıysa hizmet tespit davası açma hakkınıa sahipsiniz.

Ek işi sigorta primi

Ek iş olarak çalışan birçok vatandaşın ikinci işlerinin sigortaları bulunmamaktadır. Ve birçok kişi tarafından ikinci iş sigortasızın önemi olmadığı düşünülmektedir. Ancak, ek iş sigorta primi ödendiği taktirde SSK'ya bildirilmiş olan matrah artarak emekli maaşında da yükseliş olmaktadır.

İkramiye, prim ve kira...

Kişinin emekli maaşını belirleyen en büyük etkenlerden kişinin aylık kazancıdır. Bu nedenle gerçek maaşınızın bordroda olması önemli bir nedendir. Bunun yanında düzenli nakit ödemeleriniz var ise bunların da ek olarak brüt kazanca eklenmesini talep edin. Emeklilik için başvuru yapacağınız zaman da doldurulacak olan tahsis formuna eş, çocuk gibi yakınları eklemeniz fayda sağlayacaktır. Çünkü maaş hesaplaması yapılırken maaşının oranını yükseltecek bir etken olarak sayılmaktadır.

SSK daha avantajlı!

SSk, Bağkur'a göre daha avantajlı olması sebebi ile, vatandaşlar çoğunlukla Bağkur'dan SSK'ya geçiyorlar. 2000 öncesinde kayıdı bulunan Bağkurlu olan vatandaşların SSK'ya geçmesinin ardından kişinin emekli maaşında %15 veya %20 daha yüksek bağlanmaktadır.

Yüzde 50 katkı

2.000 TL ücretle çalışan bir kişi, ek iş olarak da aylık brüt 1.000 TL'lik bir iş yapıyor ise bu, kişinin alacağı emekli aylığını yüzde 50 oranında artırmasında büyük bir etken olacaktır. 500 TL kazançla ek iş yapıyorsa, aynı kişinin aylığı yüzde 25 artacağı belirtilmektedir. Bu artışlar, ek işin de SGK'ya bildirilmesi halinde mümkün olacaktır.