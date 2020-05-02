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Emekliye üç maaş avans ödemesi Mayıs 2020'de geliyor mu? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi üç maaş avans başvuru şartları neler, nasıl alınacak?

Emekliyi sevindirecek haber geldi! Emekliye üç maaş avans ödemesi Mayıs 2020'de geliyor mu? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi üç maaş avans başvuru şartları neler? Üç maaş avans nasıl alınacak? Detaylar haberimizde...

02 Mayıs 2020 Cumartesi 01:19
Emekliye üç maaş avans ödemesi Mayıs 2020'de geliyor mu? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisi üç maaş avans başvuru şartları neler, nasıl alınacak?

Emeklileri sevindirecek haber geldi. 13 milyon emekliye maaşları üç maaş avans şeklinde verilecek. Peki üç maaş avans başvurusu nasıl yapılır? Kimler üç maaş avanstan yararlanabilecek?

Emeklileri sevindirecek haberin detaylarına bakacak olursak bu kapsamda bir emekli üç maaşını avans şeklinde alması halinde en düşük emekli maaşı olan 1500 TL’den 4.500 TL maaş alacak ayrıca son maaşı da eklendiğinde 6000 TL’ye çıkacak.

Emeklilere Üç Maaş Avans Başvurusu Nasıl Yapılır, Kimler Yararlanabilir?

Yeni emeklilere uygulanacak olan üç maaş avans için başvuru yapılması gerekmektedir.SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri de bu uygulamadan yararlanabilmektedir. Bu şekilde Ocak ayında emekli olan bir kişi 6.000 TL maaş alabilecek. 3 aydır maaşını alamayan emekliler bu şekilde 3 aylık maaşını alabilecekler. Ayrıca eski emeklilere de yapılacak uygulamalar olacağı açıklandı.

Kredi çekmekte sorun yaşayan emeklilerinde yüzünü güldürecek uygulama ile maaşını üç aylık alarak kredi çekemeyen emeklilerin de sorunları giderilmiş olacak.  Avans uygulaması ile kolay ödeme avantajı sayesinde emekli vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılayabilecek.

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Son Güncelleme: 02.05.2020 01:19
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