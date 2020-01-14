En avantajlı kredi kartı hangi bankanın? Aidatsız kredi kartı veren bankalar

Kredi kartı sahibi olmak isteyenler hangi bankanın daha avantajlı olduğunu araştırmaktadır. Özellikle son zamanlarda ekonominin çalkantılı hallerinde nakit sıkıntısı yaşayanlar çözümü kredi kartlarında bulmaktadır. Bununla birlikte intenet alışverişlerinin artması, belirli dönemlerde belirli yerlerin intenet üzerinden indirime girmesi vatandaşı kredi kartı kullanmaya zorlamaktadır. Bankalarda müşterileri kendilerine çekmek için özel kampanyalar yapmaktadır.

Kredi Kartı Almak İçin Şartlar

Kredi kartı sahibi olabilmek için kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Öncelikle kredi kartı başvurusu yapacak kişinin 18 yaşından büyük olması gerekir. Kişinin banka sicilinin temiz olması gerekir. Daha önce avukatlık veya icralık olmaması gerekmektedir. Bunun yanında kişinin banka ödemelerini düzenli yapıp yapmadığı kontrol edilir. Bu şartları sağlayan kişiler kolaylıkla kredi kartı başvurusu yapabilirler.

En avantajlı kredi kartı veren bankalar şunlardır:

Garanti Bankası

Akbank

Denizbank

Odeabank

İş Bankası

Yapı Kredi Bankası

ING Bank

TEB

Şekerbank

Garanti Bonus Kredi Kartı Kredi

Kredi kartı, Garanti BBVA üzerinden alınır ve bu kart ülkedeki en avantajlı kredi kartlarından biri olarak gösterilir. Kredi kartı başvurusu yapacak olan müşterilerin şartlara uygun olması gerekmektedir. Kredi kartı için başvuran kişinin bir iş yerinde çalışması şartı aranmaktadır. Garanti Bonus kredi kartı, daha önce hiçbir bankadan kart veya kredi kullanmayan kişilere kredi kartı limitini düşük vermektedir. Kartı düzenli olarak kullanan kişilerin limitleri daha sonra artırılacaktır.

Garanti Bonus üye işyerlerinde kredi kartı ile yapılan harcamalarda bonus para kazanılmaktadır. Bu bonus paraları biriktirilerek daha sonra yapılacak kartlı alışverişlerde kullanılabilir. Ayrıca kartla yapılan alışverişlerde 9 artı 12 taksit imkanı tanınmaktadır. Bunun yanında acil nakit ihtiyaçlarında 12 ay vadeli taksitli nakit avans seçeneği sunmaktadır. Kredi kartı başvuruları intenet veya mobil şube üzerinden de gerçekleşmektedir.

Akbank Axess Kredi Kartı Başvurusu

Akbank avantajlı kredi veren bir diğer bankadır. Akbank Axess kredi kartı başvurusu yapıldığında anında ne kadar limitle onay alındığı görülmektedir. Kart alındıktan sonra şifre oluşturarak kullanımına başlanabilir Bu kredi kartı ile yapılan alışverişlerde chip para kazanılmaktadır. Daha sonra bu chip paralar ile alışveriş yapılabilir, araç için mazot, benzin, LPG alınabilmektedir. Akbank Axess kredi kartı ile para ihtiyacı yaşandığı anda nakit avans alınabilmektedir. Kredi kartı başvuruları şubeden veya intenet üzerinden yapılabilmektedir.

Denizbank Bonus Kredi Kartı Başvurusu

Bonus özellikli kredi kartı veren bankalardan bir diğeri de Denizbank’tır. Denizbank, kredi kartı ile avantajlı teklifler sunmaktadır. Denizbank bonus kredi kartı bonus geçen tüm iş yerlerinde bonus para kazandırmaktadır. Bu kredi kartının ayrıca Taraftar kart vermektedir. Kredi kartı 4 büyükler hariç diğer Anadolu takımlarının logosu olarak alınabilir. Böylelikle alışverişi avantajlı yaparken takımınıza destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Denizbank bonus kredi kartı ile limitiniz kadar istediğiniz zaman nakit avans çekilme imkanı vardır. Bu kredi kartı başvurusunu banka şubesi, müşteri hizmetleri, ATM, resmi intenet sitesi ve çağrı merkezinden yapılabilir.