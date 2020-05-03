En düşük faizli Ramazan Bayramı kredisi hangi bankada? Bankaların bayram kredisi kampanyaları ve faiz oranları

Hem koronavirüs salgını hem de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte kredi faizlerinde müjdeli haberler gelmeye başladı. Bu süreçte tüm bankalar müşterilerine uygun faiz oranlarıyla ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi veriyor. Son olarak üç kamu bankası tarafından koronavrüs salgını nedeniyle hayata geçirilen 10 bin TL’ye kadar 6 ay eri ödemesiz 36 ay vadeli kredi imkanı herkesi sevindirmişti. Ramazan Bayramı dolayısıyla bankalar yeniden harekete geçti. Vatandaşlarımız konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları kaç oldu sorusunun yanıtını ararken bizler de sizler için bankaların sağlamış olduğu faiz oranlarını araştırdık. Bankalar ihtiyaç kredileri konusunda oldukça hızlı geri dönüş sağlamaktadır. Geliştirilen yeni yöntemler sayesinde artık banka şubelerine gitmeden mobil ya da intenet bankacılığı yoluyla ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Ülkemizin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği şu zor dönemlerde kamu bankaları öncelikli olmak üzere tüm bankalar vatandaşlarımıza rahat nefes aldıracak kredi imkanları tanıyor. Bu fırsatlar Mayıs ayında da devam edecek. Tatil, düğün, gıda, eğitim ve alışveriş gibi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi kullanıyor. Ayrıca son günlerde kamu bankaları koronavirüs ile ekonomik anlamda mücadele edilmesi için hane halkı geliri 5 bin TL’nin altında olan kişilere 6 ay geri ödemesiz 36 vadeli 10 bin TL’ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Vatandaşlarımız en düşük faizli Ramazan Bayramı kredisi hangi bankada sorusunun yanıtını arıyor. İşte bankaların bayram kredisi kampanyaları ve faiz oranları…

ING Bank İhtiyaç Kredisi

ING Bank, kredi çekmek isteyen müşterilerine en az 1 ay, en fazla 60 ay vadeyle kredi imkanı sağlamaktadır. 2 bin TL’den başlayan krediler 50 bin TL’ye kadar verilmektedir. Faiz oranları ise her vadede %0,99 olarak belirlenmiştir. Kredinin binde 5’i kadar kredi tahsis ücreti alınmaktadır. Faiz oranı da krediyi kullanan kişinin findeks notuna göre belirlenir. Bu faiz oranı findeks notu 1850 olan kişileri kapsamaktadır. Her kişinin faiz oranı farklı olacaktır. ING Bank, ihtiyaç kredilerinden sigırta masrafı da kesmektedir. Bu miktar krediyi alan kişinin yaşına ve alacağı kredi miktarına göre değişecektir.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi

En az 3 ay, en fazla 60 ay vadeyle ihtiyaç kredisi veren Şekerbank, 100 bin TL üst limitli kredi vermektedir. Bu krediye %0,89 hoş geldin faizi uygulanmaktadır. 3-36 ay vadeyle Nefes Aldıran Kredi kullanan kişilere uygulanacak faiz oranı %0,99 oranındadır. 37-60 ay arasındaki krediler için faiz oranı %1,09 olarak ortaya çıkacaktır. Ayrıca kredi miktarının binde 5’i kadar kredi tahsis ücreti alınır. Krediyi aldıktan 3 ay sonra geri ödeme imkanı da vardır.

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

En az 1 ay, en fazla 60 ay vadeli kredi veren İş Bankası, en az 3 bin TL, en fazla ise 100 bin TL miktarında kredi imkanı sunuyor. Krediye uygulanacak faiz oranı vadeye göre değişmektedir. 1-24 ay vadeli kredilerde faiz oranı %0,99 olacaktır. 25-60 ay vadeli kredilerde ise %1,05 oranında faiz uygulanmaktadır. Faiz oranı ayrıca kredi kullanan kişinin findeks notuna göre de değişiklik göstermektedir. Banka, kredi miktarının binde 5’i kadar kredi tahsis ücreti de kesmektedir.

Ramazan Bayramı Kredisi Veren Bankalar

Vakıflar Bankası,

Türkiye Ekonomi Bankası,

Denizbank,

İş Bankası,

T.C. Ziraat Bankası,

Halk Bankası,

Odeabank,

Garanti Bankası,

Denizbank.

Bayram Kredilerinin Avantajı Nedir?

Bayramlarda verilen krediler genellikle diğer günlere öre daha avantajlı olmaktadır. Bayrama özel erteleme fırsatları olduğu gibi düşük faiz oranları da uygulanmaktadır. Bu kredilere dosya masrafı da ödenmez. Bu açıdan bayram krediler daha çok tercih edilmektedir.

Türkiye İş Bankası Bayram Kredisi

İş Bankası, her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında uygun faiz oranlarıyla kampanyalar düzenlemektedir. Ancak bu yıl herhangi bir kampanya duyurusu yapmamıştır. Daha önce yaptığı kampanyalarda müşterilerine 50 bin TL üst limitli bayram kredisi vermiştir. Ayrıca 60 aya kadar vade imkanı da vardır. İş Bankası 36 ay vadeli kredilerinde %0,96 oranında faiz oranı sunmaktadır. 37-60 ay vadeli kredilerde ise faiz oranı %1,03 olarak belirlenmiştir. Ayrıca banka kredi kullanan müşterilerine 3 ay erteleme imkanı da sağlıyor. Bu bankada 10 bin TL ihtiyaç kredisi çekerseniz 36 ay vadede 340,92 TL aylık taksit ödeyeceksiniz.

Ziraat Bankası Bayram Kredisi

Ziraat Bankası her bayramda birbirinden güzel kredi imkanları sunsa da 2020 yılında herhangi bir kampanya duyurusu yapmamıştır.

ING Bank Bayram Kredisi

Daha önceki bayramlarda uygun faiz oranlarıyla bayram kredisi fırsatları sunan ING Bank, bu bayram için henüz herhangi bir bayram kredisi kampanyası duyurmadı. ING Bank en uygun kredi imkanları sunan bankalardan biridir.

Garanti BBVA Bayram Kredisi

Garanti BBVA, önceki yıllarda gerçekleştirdiği ihtiyaç ve KOBİ kredileriyle adından sıkça söz ettirmişti. Banka henüz 2020 bayram kredisi ile alakalı kampanya düzenlememiş olsa da sitemizden son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Vakıfbank Bayram Kredisi

Sitemizden Vakıfbank bayram kredisi ile alakalı kredi hesaplaması yapabilirsiniz. Her bayramda uygun kredi ve faiz oranları sunan Vakıfbank, geri ödemesinde sizi zorlamayacak ve düşük faiz oranlı kredileri müşterilerinin kullanımına sunmaktadır.

Halkbank Bayram Kredisi

QNB Finansbank Bayram Kredisi

Kamu bankalarından biri olan Halkbank, Ramazan Bayramı ile alakalı henüz bir kampanya duyurusu yapmadı. Halkbank kolay ödenebilir düşük faizli kredi imkanlarıyla müşterilerinin nakit ihtiyacını karşılamaktadır.

36 ay vadeyle 10.000 TL’lik ihtiyaç kredisi çekebileceğiniz QNB Finansbank’ta aylık ödemeleriniz 336,05 TL olacaktır. Bu kredi için 50 TL tahsis ücreti kesilmektedir. Kredinin yıllık bazdaki maliyet oranı %13,9900’dır. 36 ay vade sonrasında geri ödenen toplam para ise 12 bin 147,80 TL olacaktır.

Yeni İndirimler Geldi

QNB Finansbank konut kredisi ile alakalı yeni indirimler açıkladı. Kredi üst limiti önemli olmaksızın 120 ay vadeyle %0,89 faiz oranıyla konut kredisi alabilme hakkına sahip olacaksınız. Yapı Kredi bankası da buna benzer bir kampanyayı müşterilerinin hizmetine sokmuştur.

Bankaların Güncel Kredi Faiz Oranları

Ziraat Bankası

Taşıt kredisi: %0,96

Tüketici kredisi: %1,05

Konut kredisi: %0,94

Halkbank

Taşıt kredisi: %0,94

İhtiyaç kredisi: %1,07

Konut kredisi: %0,94

Vakıfbank

İhtiyaç kredisi: %1,05

Konut kredisi: %0,94

Garanti BBVA

Taşıt kredisi: %1,34

İhtiyaç kredisi: %1,19

Konut kredisi: %1,09

Akbank

Taşıt kredisi: %1.11 (0 km araçlarda)

%1,13 (2.el araçlarda)

İhtiyaç kredisi: %1,45

Konut kredisi: %0,99

QNB Finansbank

Taşıt kredisi: %1,45

İhtiyaç kredisi: %1,04

Konut kredisi: %1,28

TEB

Taşıt kredisi: %1,09

İhtiyaç kredisi: %1,14

Konut kredisi: %0,99

ING Bank

Taşıt kredisi: %1,09

İhtiyaç kredisi: %0,99

Konut kredisi: %0,99

Kamu Bankalarından İhtiyaç Destek Kredisi

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 kamu bankası olan Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası hane halkı geliri 5 bin TL’nin altında olan kişilere temel ihtiyaç destek kredisi imkanı sunmaktadır. Bu krediler 1 Nisan’dan itibaren vatandaşlara verilmeye başlandı. Vatandaşlarımız bu bankalardan sadece birine başvurarak 10 bin TL’ye kadar 6 ay geri ödemesiz toplamda 36 vadeli kredi alma imkanına sahip olacaktır. Ayrıca taksitler aylık eşit miktarlara bölündü.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Koronavirüs salgınından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 3 kamu bankası ortak bir açıklamada bulundu. Buna göre ekonomik hayata, istihdama ve üretime katkı sağlamak adına Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane halkı geliri 5 bin TL’nin altında olan kişilere kredi imkanı tanınacak.

Halkbank İhtiyaç Destek Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank’tan bireysel temel ihtiyaç destek kredisine başvurmak istiyorsanız şu aşamaları izlemeniz gerekmektedir:

Öncelikle Halkbank intenet şubesine giriş yapmanız gerekmektedir.

Burada sırasıyla Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü - Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü - Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izlemeniz gerekiyor.

Mobilden başvuru yapmak isterseniz sırasıyla Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü - Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü - Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izlemeniz gerekmektedir.

Ayrıca müşteri hizmetleri numarası olan 0 850 222 0 400 üzerinden Halkbank Diyalog’u arayarak sesli yanıt sisteminde 2 numaralı hatta bulunan Bireysel Temek İhtiyaç Destek Kredisi’ni seçerek başvurunuzu yapabilirsiniz.

SMS ile başvuru yapmak isterseniz, aralarında bir boşluk bırakmak suretiyle DESTEK yazın, T.C. Kimlik numarası, net gelir miktarı, talep edilen kredi tutarını yazara 3452’ye SMS yollayabilirsiniz. Önek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000

Ödemeler Nasıl Hesaplanıyor?

10.000 TL kredide ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonraki 30 ay boyunca her ay 376 TL taksit ödemesi yapılacak.

7.500 TL kredide ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonraki 30 ay boyunca her ay 282 TL taksit ödemesi yapılacak.

5.000 TL kredide ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonraki 30 ay boyunca her ay 188 TL taksit ödemesi yapılacak.

İhtiyaç Kredisi Ne Anlama Gelir?

İhtiyaç kredisinin ne olduğunu merak edenler için araştırma yaptık. İhtiyaç kredileri, diğer tüm kredilere göre daha düşük faiz oranlarına sahip olan ve daha kısa vadeli kredilerdir. Son yıllarda geliştirilen uygulamalar sayesinde atık bankaya gitmeden intenet şubeden ve mobilden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu krediler sadece kişisel ihtiyaçlar için bireylere verilir. Ticari amaçlı değildir. Kurumlar değil sadece bireyler alabilir. Bazı işletme sahipleri için gelir belgesi şartı da aranabilir.

Konut Kredisi Nasıl Alınmaktadır?

Konut kredileri ev alacak olan vatandaşlarımızın en çok tercih ettiği kredilerin başında gelmektedir. Eğer biraz birikiminiz varsa ve ev sahibi olmak istiyorsanız bankalardan konut kredisi alabilirsiniz. Her banka konut kredisi için bazı şartlar aramaktadır. Burada önemli olan şartlardan biri, alınacak evin krediye uygun olup olmadığıdır. Alınacak konut krediye uygun değilse kredi başvurunuz onaylanmayacaktır. Bankalar size vereceği kredinin karşılığı olarak o evi ipotek altına alacaktır. Bankalar evin değerinin %80’ine denk gelecek krediyi müşterilerine sunmaktadır. Yani hiçbir banka evin tam değerinde krediyi size vermez. Evin değeri de banka tarafından gönderilecek olan ekspertiz ekibi tarafından belirlenir. Fiyat belirlendikten sonra verilen kredi de belirlenir. Bir diğer önemli şart ise kredi için başvuran kişinin kredi notudur. Kredi notu düşük olan kişilere konut kredisi çıkmaz.

Kredi notu düşük olan vatandaşlarımızın bankalardan kredi alması oldukça zordur. Bundan dolayı bankalarla olan ilişkinizi iyi tutmanızda, ödemelerinizi aksatmamanızda fayda var. Konut kredi çektiğinizde geri ödemelere çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Çünkü herhangi bir gecikmeli ödemede ev bankanın tapulu malı olur. Ödeme planınızı en iyi şekilde oluşturmanız gerekmektedir. Konut kredisi vadeler genellikle 5-10 yıl arasında değişmektedir. İyi bir ödeme planı oluşturursanız, ev ödemelerinizi aksatmazsanız evinizi de riske atmış olmazsınız. Kimliğinizin fotokopisi, gelir belgeniz ve almak istediğiniz evin tapusu gibi belgelerle bankaya konut kredisi başvurusunda bulunmaya gidebilirsiniz.

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