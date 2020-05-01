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En hızlı ve kolay kara listeden nasıl çıkılır? Kredi kullanamayanlara öneriler!

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin maddi sıkıntı yaşadığı bu günlerde bankaların kara listelerinde yer alan vatandaşlar en hızlı nasıl bu listelerden çıkabileceklerini araştırıyorlar. Peki kara listedeki müşteriler en hızlı ve kolay kara listeden nasıl çıkarlar? Bu yazımızda kredi kullanamayanlara önerilere yer verdik. İşte tüm ayrıntılar…

01 Mayıs 2020 Cuma 12:25
En hızlı ve kolay kara listeden nasıl çıkılır? Kredi kullanamayanlara öneriler!

Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce kişinin maddi alanda sıkıntı yaşadığı bu dönem içinde daha önceden bankaların kara listelerine giren vatandaşlar bankalar tarafından sunulan kredi hizmetlerinden faydalanamıyorlar. Bu bağlamda bankaların kara listelerinde yer alan vatandaşlar bu zorlu günlerde kredi çekerek geçimini devam ettirmek için nasıl  en hızlı şekilde bankaların kara listesinden çıkabileceklerini araştırıyorlar.

Kara Listeden Çıkmak İçin Ne Yapılmalı?

Önceki dönemlerde kullanılan bankacılık işlemlerinde yaşanan problemler neticesinde binlerce müşteri bankaların kara listelerine alınmışlardır. Genellikle yapılması gereken ödemelerin zamanında yapılmaması sonucunda bankaların kara listelerine giren müşteriler en kolay nasıl bu listelerden çıkabileceklerini merak etmektedirler.

Kara listede yer alan vatandaşların bu listeden çıkmalarının tek yolu borçlarının tümünü ödemeleridir. Diğer yandan tüm borçların ödenmesine karşılık halen kara listede olan müşteriler vardır. Böyle bir durum içinde olunması halinde müşterilerin yeni bankacılık işlemlerinde bulunmaları gerekmektedir. Düşük limitli kredi kartlarının kullanılması bu bağlamda oldukça etkili olmaktadır. Ancak yine de kara listedeki müşterilerin bu listeden çıkmaları uzun zaman alabilmektedir.

Kara listeden çıkmanın en önemli yolu bankacılık işlemlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesidir. Bu bağlamda otomatik ödeme talimatı verilen bir hesabın kullanılması müşterilerin kara listede çıkmaları için faydalı olmaktadır.

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Son Güncelleme: 01.05.2020 13:48
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