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En kolay anında kredi veren bankalar

Acil nakit ihtiyacı bulunan kişilerin ilk başvurduğu yerler bankaların sunmuş olduğu acil kredilerdir. Hangi banka hangi oranda faiz imkanı sunuyor merak edildiği bu dönemlerde en fazla araştırılan başlık En kolay anında kredi veren bankalar olmuştur. İşte kolay kredi veren bankalar.

02 Ocak 2020 Perşembe 11:11
En kolay anında kredi veren bankalar

Acil krediye ihtiyaç duyulduğunda insanların ilk başvurduğu şeyler kredilerdir. Acil kredi veren bankalar da gelişen teknoloji ile beraber intenet üzerinden hızlıca kredi vermeye ve oluşan rekabet ortamı ile daha düşük faiz oranları ile vatandaşlara hizmet vermektedir.

Kolay kredi veren bankalar hangileridir?

Kolay kredi denildiği zaman vatandaşlarda pek çok yanlış bilgi akla geliyor. Bilindiği üzere bankalar kredi verme konusunda önceden belirledikleri şartlara göre kredi vermektedir. Hiçbir banka acil nakit ihtiyacı olan kişiye istediği faiz oranına göre kredi vermemektedir. Geçtiğimiz yıllarda yeni eklenen kanunla beraber, kişinin gelir durumuna göre verilen kredilerde bankaların belirledikleri şartların dışına çıkılamaz. Ancak kişi bankaya ek gelir ve teminat sunduğu takdirde kredilendirmeye devam edebilir. Şartları ve istenilen belgeleri tamamladığınız takdirde kolayca kredi çekebileceğiniz bankalar;

  • Akbank
  • Yapı Kredi
  • Enpara.com
  • Cepteteb
  • ING Bank
  • N Kolay Kredi (Aktif Bank)
  • Odeabank

Banka

Maksimum Tutar

Kredi Tahsis Ücreti

ING Bank

50.000 TL

Var

Odeabank

35.000 TL

Var

Aktif Bank N Kolay

30.000 TL

Var

CEPTETEB

30.000 TL

Yok

Enpara.com

30.000 TL

Yok

Yapı Kredi

30.000 TL

Var

Akbank

30.000 TL

Var

 

Verilen tabloda ki bankalardan kredi çekme ihtimaliniz çok yüksektir. Bu bankalar gerekli şartlar sağlandığı takdirde kişilere kolaylıkla kredi verebilmektedir.

Şubeye gitmeden kolay kredi veren bankalar hangileridir?

Bazı bankalar da şubesiz hizmet verebilmektedir. Bu bankalar başında Enpara.com gelmektedir. Daha sonra CepteTeb, Aktif Bank N Kolay Kredi gibi bankalar da dijital ortamda müşterilerine hizmet sunan bankalardır. Bu bankaların herhangi bir şubesi bulunmadığı için doğal olarak intenet üzerinden kredi imkanı sağlamaktadırlar.

Banka

Evrak / Belge

Kredi Tahsis Ücreti

Enpara.com

Evrak İstemiyor

YOK

CEPTETEB

Evrak İstemiyor

YOK

Aktif Bank N Kolay

Evrak İstemiyor

Var

 

Tatil günlerinde de dijital kredi kullanılabilir mi?

Dijital bankacılığın bir diğer güzel tarafı da tatil günlerinde de kişilere kredi verebiliyor olmalarıdır. Kredi miktarı ve ödemeleri onaylandığı takdirde krediler anında hesabınıza tanımlanmaktadır. Aynı zamanda müşteri temsilcileri sayesinde de tüm sorunları halledebilir ve kredi çekme talebinizi söyleyerek kredi kullanabilirsiniz.

En kolay kredi veren banka: Enpara.com

Enpara.com QNB Finansbank çatısı altında bulunan ve sadece dijital ortamda bankacılık hizmeti sunan bir bankadır. Enpara.com’un güncel faiz oranları şuan da %1,25’den başlıyor ve vade oranı arttıkça %1,39 seviyelerine gelebiliyor. 10.000 TL için 24 y vadeli kredi;

Aylık faiz oranı: 1,29

Aylık taksit: 502,03 TL

Toplam geri ödeme: 12.048,72 TL

Masraflar: YOK

En kolay kredi veren banka: CEPTETEB

Adından da anlaşıldığı gibi TEB bankası altında varlığını sürdüren dijital bankalardan birisi de CEPTETEB’dir. Şuan da hoş geldin kampanyası ise %0,99’dan başlayan hoş geldin faizi sunan banka intenet üzerinden anında kredi vermektedir. 10.000 TL için 24 ay vadeli kredi;

Geri Ödeyeceğiniz Kredi Tutarı: 10.788,91 TL

Aylık Taksit Tutarı: 899,08 TL

Kredi Tahsis Ücreti: 0,00 TL

Sigorta Masrafı: 220,36 TL

https://www.cepteteb.com.tr

ING Bank hızlı dijital kredi

%0,99 ihtiyaç kredisi ve %0,98 konut kredisi imkanları ile son zamanlarda en fazla tercih edilen banaklardan bir tanesi olan ING Bank dijital ortamı sayesinde hızlı kredi sunan bankalar arasında yerini alıyor.

YapıKredi kolay kredi

Diğer bankalara göre daha fazla faiz oranı bulunsa da yine de çok fazla tercih edilen bankalar arasında YapıKredi bulunmaktadır. Şuan da güncel faiz oranları %1,74’lere kadar uzanan bankanın 60 ay vade gibi bir seçeneği de bulunmaktadır. Başvurular dijital bankacılık üzerinden yapılabildiği gibi şubeler telefon da müşteri temsilcileri yardımı ile de yapılabilmektedir.

Kolay kredi çekebilmek için kredi notu ne kadar olmalıdır?

Kredi Notu

Risk Durumu

Kredi Kullanma İhtimali

0 (Sıfır)

Riskli

Çok Düşük

1-699

Düşük

Düşük

700-1099

Orta Riskli

Orta

1100-1499

Az Riskli

Normal

1500-1699

İyi

Yüksek

1700-1900

Çok İyi

Çok Yüksek

 

Kredi notu düşük olanlar intenetten başvuru yapabilir mi?

Kredi notunuz çok düşükse dijital ortamlarda kredi kullanabilme ihtimaliniz de çok düşüktür. İntenet, SMS ve telefon bankacılığında sayesinde yapılacak başvurular sistem üzerinden otomatik olarak incelenir ve cevaplanır. Bankalar inceleme sonucunda kredi notu sisteme tanımlanan kredi notundan daha düşük olan kişilere anında red cevabı vermektedir. Bu sebepten ötürü kredi çekmek için anında kredi veren bankalardan şubesi olanları tercih etmeniz gerekmektedir.

İntenetten kredi başvuru şartları nelerdir?

Yaş sınırı

İntenetten yapılacak olan kredi başvurularında yaş sınırı mevcuttur. Bankalarda işiniz hiç olmamasına rağmen kredi çekmek istiyorsanız öncelikle kredi çekmek istediğiniz bankadan hesap açtırmanız gerekmektedir. ayrıca 18 yaşından küçükler de kredi imkanlarından faydalanamaz.

Online başvuru da kredi notu

Online başvuru yapmak istiyorsanız öncelikle kredi notunuzun yüksek olması gerekmektedir. Eğer kredi notunuz düşükse gönderilen mesaja red cevabını almanız muhtemel olacaktır.

En fazla ne kadar kredi çekilebilir?

Bankalar uyguladıkları kampanyalar, kredi tutarları ve vade tarihlerine göre farklı kredi limitleri belirlemiştir. İntenet üzerinden veya şubelerden yapacağınız kredi başvurularında en fazla 60 ay vade seçeneğinden yararlanabilirsiniz. Bazı bankalar da bu kredilerin üst limitlerini 50.000 TL olarak belirlemektedir.

Son Güncelleme: 02.01.2020 11:11
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