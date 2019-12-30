En kolay gelir belgesiz ve evraksız hızlı kredi veren bankalar

En kolay şekilde kredi desteği sağlayan bankalar belgesiz ve kefilsiz olarak kredi vermeye devam ediyor. Kolay kredi almak için ilk olarak şubesiz bankaların tercih edilmesi gerekiyor. Şubesiz kredileri bankanın şubesine gitmeden kolay bir şekilde alabilirsiniz.

Hızlı ve kolay kredi veren bankalar şunlardır:

- CEPTETEB

- N Kolay

- Enpara.com

- Akbank Direkt Kredi

- ING Bank E-Kredi

- Yapı Kredi

- İş Bankası

CEPTEB Kolay Kredi Başvurusu

CEPTEB kredi başvuruları intenet sitesi ya da mobil uygulama üzerinden kolay bir şekilde yapılmaktadır. CEPTEB’in kolay kredilerinin üst limiti 30 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca kredilerin vade üst limiti 60 aydır.

CEPTEB’den kredi başvurunuzu yaptıktan sonra size en yakın şubeye giderek belgelerinizi imzalayarak kredinizi alabilirsiniz.

N Kolay Kredi

Aktif Bank’ın uygulaması olan N Kolay’dan en uygun krediyi anında alabilirsiniz. N Kolay kullanan kişiler banka şubesine gitmeden kredilerini alabilir. Bankanın müşterisi olmayan kişilere kurye yoluyla belgeler gönderilerek imzalatılır ve kredi kişinin hesabına gönderilir.

Enpara.com Kolay Kredi

QNB Finansbank’ın bir uygulaması olan Enpara.com sayesinde dosya masrafı, sigorta ücreti olmadan kolay bir şekilde kredi alınabilir. Finansbank müşterileri Enpara.com’dan kredi başvurularını yaptıktan sonra şubeye gitmelerine gerek kalmadan kredilerini alabilir.

Kolay Kredi Veren Diğer Bankalar

- Akbank Direkt Kredi

- ING e-kredi

- Yapı Kredi

- İş Bankası

Akbank Direkt Kredi

Akbank’ın Direkt Kredi özelliği sayesinde intenet sitesi veya mobil uygulama üzerinden belge imzalamaya gerek kalmadan 20 bin TL üst limitli kredi alabilir.

ING e-Kredi

ING müşterisi olan kişiler ING e-kredi uygulaması üzerinden bankadan onay alarak kredileri direk olarak hesaplarına alabilir. Bu kredinin üst limiti bulunmamaktadır.

Yapı Kredi

Yapı Kredi’nin intenet ya da mobil uygulaması üzerinden kredi verilmektedir. Yapı Kredi müşterileri herhangi bir belge veya imzaya gerek kalmadan uygulama üzerinden kredilerini alabilir.

İş Bankası

İş Bankası’nın uygulaması olan İşCep üzerinden hızlı be kolay bir şekilde kredi alınmaktadır. Herhangi bir belge veya imzaya gerek kalmadan 25 bin TL üst limitli krediler alınabilir.

Gelir Belgesiz, Kefilsiz Kredi Veren Bankalar

Gelir belgesi ve kefil olmadan kredi veren bankalar genellikle öğrenci, ev hanımı ve kredi notu iyi olan kişilere kredi vermektedir. Bu bankalar kredi notu düşük ancak SGK prim günleri olan, çalışan kişilere kefil karşılığında kredi vermektedir.

Kefilsiz ve gelir belgesi olmadan kolay kredi veren bankalar şunlardır:

- Odeabank Acil Nakit Kredisi

- Enpara Acil Kredisi

- İş Bankası Kredisi

- Aktif Bank Kredisi

- ING Kredisi

Odeabank Acil Nakit Kredisi

Bu krediyi almak için herhangi bir evrak ya da kefil gerekmemektedir. 15 bin TL üst limitli bu kredinin aylık faiz oranı %0,99 olarak belirlenmiştir. 15 bin TL üzerindeki krediler için belge talep edilebilir.

ING Kredisi

ING’nin sağladığı kredi için 5 bin TL üst limit belirlenmiştir. Kredi talebi yapan kişilere 5 dakika içerisinde cevap verilir. Onaylanan krediler 15 dakika içerisinde kişinin hesabına gönderilir. ING’nin aylık faiz oranı %1,99 olarak belirlenmiştir ve 60 aya kadar vade verilmektedir.

İş Bankası

İş Bankası’nın sağladığı kredinin üst limiti 40 bin TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca 60 aya kadar vade verilmektedir.

Aktif Bank Kredisi

Aktif Bank’ın verdiği kredide 2 bin TL ile 30 bin TL arasında kredi verilmektedir. Herhangi bir belgenin talep edilmediği kredide 3 ay ile 60 ay arasında vade yapılmaktadır.

Hangi Bankalar Öğrencilere Kredi Vermektedir?

Öğrencilere kredi veren bankalar kefilsiz olarak okula bağlı kredi vermektedir. Öğrencilere kredi veren bankalar şunlardır:

- Ziraat Bankası Öğrenci Kredisi

- Denizbank Öğrenci Kredisi

- İş Bankası Öğrenci Kredisi

- Yapı Kredi Bankası Öğrenci Kredisi

- Vakıfbank Öğrenci Kredisi

Ziraat Bankası Öğrenci Kredisi

Ziraat Bankası öğrencilere 50 bin TL’ye kadar kredi vermektedir. 36 aya dek vadeli olan kredi için kullanım alanının belirtilmesi gerekmektedir. Bu kredinin faiz oranları yüksektir.

Denizbank Öğrenci Kredisi

Denizbank 18 yaşından büyük öğrencilere kredi vermektedir. Denizbank müşterisi olan öğrenciler belge ve kefile ihtiyaç duymadan 60 aya varan vadelerle kredilerini alabilir.

İş Bankası Dar Gelirli Öğrenci Kredisi

İş Bankası maddi durumu iyi olmayan ve öğrenimini zor devam ettiren öğrencilere verilmektedir. Kredide %3 faiz oranı uygulanır ve bu kredi yalnızca özel okullarda öğrenim alan öğrencilere verilir.

Yapı Kredi Öğrenci Kredisi

Yapı Kredi’nin öğrencilere verdiği kredide 50 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir. Ayrıca kredinin vade sayısı 48 ay olarak belirlenmiştir.

Vakıfbank Öğrenci Kredisi

Vakıfbank 18 yaşından büyük öğrencilere 40 bin TL’ye kadar kredi desteği sağlamaktadır. Banka kredi vermek için gelir belgesi ve sigorta beyanı istemektedir.