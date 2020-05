En uygun faizli ve vadeli bayram kredisini hangi banka veriyor?

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala bankalar müşterilerin finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için kredi kampanyaları düzenliyor. En düşük faiz oranlarıyla kredi ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlara 3 ay erteleme, 60 ay vade, düşük faiz olanağı, intenet başvurusu ve aylık düşük ödeme tutarlarıyla kredi sağlanmaktadır. Dilerseniz tatile gider, dilerseniz okula ve dilerseniz diğer ihtiyaçlarınız için kullanabileceğiniz uygun faizli kredileri kullanabiliyor.

Ramazan Bayramı’na özel kredi veren bankalar

Denizbank,

İş Bankası,

Vakıflar Bankası,

Türkiye Ekonomi Bankası,

T.C. Ziraat Bankası,

Halk Bankası,

Garanti Bankası,

Odeabank.

Ramazan Bayram kredileri neden avantajlıdır?

İş Bankası bayram kredisi

Kampanya olduğu için daha düşük faiz ödemesi yapabilirsiniz. Bayrama özel olarak erteleme olanağından faydalanabilir, kampanya çerçevesinde dosya masrafı da ödemeniz gerekmez. Bayram kredisi veren bankalar içerisinden kampanyaları karşılaştırır ve en düşük faizle kredi veren bankaları belirleyebilirsiniz.

İş Bankası bayram kredi kampanyasına göre Ramazan ve Kurban Bayram’ı için düşük faizlerle kampanya düzenlenmesine karşın bu yıl için henüz kampanya duyurusu yapılmadı.

Ziraat Bankası bayram kredisi

Ziraat Bankası, 2020 yılına özel henüz bayram kredisi kampanyası oluşturmadı fakat avantajlı faizlerle finansman sağlanıyor.

ING bayram kredisi

ING, avantajlı faiz oranları varken ING bu yıla özel henüz kampanya oluşturmadı. Öte yandan ING uygun ödeme şartlarıyla geri ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Garanti BBVA bayram kredisi

İhtiyaç kredisi ve KOBİ kredileri çerçevesinde avantajlı kampanyalar oluşturulmuştur. Buna göre Garanti BBVA henüz bayram kredisi detaylarını duyurmadı fakat ihtiyaç kredisi sorgulamasıyla güncel faiz oranlarını inceleyip başvurularınızı tamamlayabilirsiniz.

Vakıfbank bayram kredisi

VakıfBank, faiz oranları ve kredi seçenekleriyle hesaplama yaparak en uygun faizli krediye sahip olabilirsiniz. Geri ödeme avantajı, düşük faiz olanağı ile VakıfBank kredilerini kullanabilirsiniz.

Ramazan Bayramı ne zaman?

2020 yılı için Ramazan Bayramı arife günü 23 Mayıs’tır. Bayramın ilk günü ise 24 Mayıs tarihine denk geliyor. Ramazan Bayramı bu yıl 3 gün olarak idrak edilecektir.

