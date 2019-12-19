En uygun ve düşük faizli taşıt kredisi hangi bankada? Düşük faizli 2020 yılı taşıt kredisi veren bankalar ve kredi şartları

Vatandaşlar 2020 senesine girilmesine sayılı günler kala taşıt kredilerinde en uygun koşulların hangi bankalar tarafından sağlandığını merak ediyorlar. Merkez Bankası tarafından faiz indirimi yapılması ardından bankaların hangi faiz oranları ile kredi sundukları araştırılan konular arasında yer alıyor.

Sıfır kilometre araç satın almak isteyen ya da ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşların hayallerindeki arabaları satın almak için bankalar tarafından sunulan taşıt kredilerine yöneliyorlar. Aşağıdaki kısımda en uygun koşullar altında taşıt kredisi sunan bankalar yer almaktadır.

En Uygun Taşıt Kredisi Veren Bankalar

Türkiye Finans Katılım Bankası Taşıt Kredisi %1,04

Garanti BBVA 0 KM Taşıt Kredisi %1,23

Garanti BBVA 2. El Taşıt Kredisi %1,29

Vakıfbank 0 KM Taşıt Kredisi %1,17

Vakıfbank 2. El Taşıt Kredisi %1,17

Halkbank Yeşil Işık Taşıt Kredisi %1,20

Halkbank Taşıt Kredisi %1,19

Türkiye Finans Katılım Bankası Taşıt Kredisi

Banka kapsamında sıfır kilometre ya da ikinci el araç satın almak isteyen kişiler için sunulan kredi kampanyası kapsamında en fazla 120.000 TL seviyesine kadar kredi verilmektedir. Araç ikinci el ve değeri 120.000 TL seviyesinin altında ise 60 aya kadar, bu değerin üstünde ise 48 ay vade seçeneği verilmektedir.

12 ay vadede %1, 24 ay vadede %1,01, 36 ay vadede %1,03, 48 ay vadede %1,04 ve 60 ay vadede %1,04 vade oranı sunulmaktadır.

Garanti BBVA Taşıt Kredisi

Sıfır kilometre veya 2. El araçlar için verilen kredilerde en az 5.000 TL en çok 500.000 TL kredi verilmektedir. Aracın değerinin %70 seviyesine kadar kredi verilebilmektedir. Sıfır kilometre araçlarda faiz oranı %1,23 olarak uygulanmaktadır.

Vakıfbank Taşıt Kredisi

İkinci el kredilerde sunulan faiz oranı %1,29 olarak görülmektedir.

Vakıfbank kapsamında sunulan taşıt kredilerinde üretimi Türkiye’de yapılmış olan anlaşmalı ticari araçlardan satın alınması halinde %0,69 faiz oranı sunulmaktadır. 36 ay ile 60 ay arasında değişen vade seçenekleri bulunmaktadır. Anlaşmalı markalar aşağıdaki gibidir. En az 72.000 TL en çok 120.000 TL olabilmektedir.

Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Mercedes

Vakıfbank Yerli Üretime Özel Taşır Kredisi kapsamında Türkiye’de yapılan anlaşmalı araçların modellerinde binek araç satın alanlara özel olarak %0,69 faiz oranı sunulmaktadır. Minimum limit 50.000 TL ve maksimum sınır ise 120.000 TL olmaktadır.

Vakıfbank 0 KM taşıt kredisi kapsamında 0 kilometre araçların değerlerinin %70’ine kadar kredi verilmektedir. Vade süresi 3 ay ile 60 ay ay arasında değişmektedir. Faiz oranı %1,05’tir.

Halkbank Taşıt Kredisi

Halkbank kapsamında sunulan krediler sıfır ve ikinci el araçlar için verilmektedir. Araçların durumuna göre faiz oranları değişmektedir. 0 kilometre araçlar için krediler 3 ay ile 60 ay arasında vade imkanı ile verilmektedir. Araçların değerlerinin en çok %70’ine kadar kredi verilmektedir. Faiz oranı ise %1,19’dur.

İkinci el araçlarda da aynı seçenekler sunulmaktadır.