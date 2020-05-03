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Engellilere İŞKUR iş kurma ve proje desteği ile 3.000 TL, 11.000 TL ve 36.000 TL hibe ve yardımlar

Devlet, engellilere İŞKUR iş kurma ve proje desteği ile 3.000 TL, 11.000 TL ve 36.000 TL hibe ve yardımlarda bulunuyor. Engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları için söz konusu proje hayata geçirilecek. İşte engellilere iş kurma projesi kapsamında verilen destekler hakkında bilgiler…

03 Mayıs 2020 Pazar 14:13
Engellilere İŞKUR iş kurma ve proje desteği ile 3.000 TL, 11.000 TL ve 36.000 TL hibe ve yardımlar

Devlet engellilere kendi işlerini yapabilmeleri için desteklerde bulunuyor. Son olarak hazırlanan projeyle engelli vatandaşlara İŞKUR aracılığıyla destek verilmesine karar verildi. Söz konusu projeyle engelli vatandaşların iş kurmalarını sağlanırken, kurdukları işin de geliştirilmesi için ilerleyen süreçlerde yine yardımların yapılacağı bildirildi.

İŞKUR’dan engelli vatandaşlara iş kurma desteği

İŞKUR tarafından engellilere iş kurmaları için verilecek destekten en az %40 oranında engelli olan kişiler yararlanabilecek. Engel durumu olan kişilerin belirtilen sağlık kurumundan engelli raporu alması gerekmektedir. İŞKUR’un yapacağı bu desteklerden yararlanmak için aranan diğer şartlar ise şu şekildedir:

  • İŞKUR bünyesinde kayıtlı olmak,
  • 18 yaşının tamamlanmış olması,
  • Hangi nedenle olursa olsun emekli olunmaması,
  • Kendi üzerine kayıtlı işletme, işyeri olmaması,
  • İşyerinin kurulacağı bölgede içinde ikamet etmek,
  • Girişimcilik belgesinin olması,
  • Hiçbir şekilde icra dosyasının bulunmaması gerekmektedir.

Ne kadar destek alırım?

İŞKUR aracılığıyla engellilere iş kurmaları için 3 farklı şekilde destek veriliyor.

3.000 TL kuruluş işlemleri desteği

Bu destek iş yerinin kurulması aşamasında yapılacak ilk işlemler için verilir. Bu destek genel olarak resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar için verilir.

11.000 TL işletme giderleri desteği

Bu destek işletmenin sözleşme tarihinden bir sonraki yıl içindeki giderlerin karşılanması için verilir. Söz konusu ödeme genel olarak elektrik, su gibi fatura ödemeleri için verilmektedir.

36.000 TL kuruluş desteği

Bu destek yine işyerinin kurulmasının ardından 1 yıl sonra işyerinin faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için verilir. Bu ödemeyle genel olarak işyerinin ihtiyacı olan makine ve malzemeler alınmaktadır.

Başvuru işlemeleri

İŞKUR aracılığıyla verilen engellilerin işyeri kurma desteği kapsamında broşür yayınlandı. Söz konusu broşürde yapılması gereken işlemler adım adım anlatılmaktadır. Bu broşüre aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/aktif-isgucu-programlari/kendi-isini-kurma-projeleri/

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Son Güncelleme: 03.05.2020 14:13
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