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EPDK'dan elektrik zammı müjdesi! 3 ay zam yapılmayacak

Korona virüs salgınından zor günler geçiren vatandaşa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan güzel haber geldi.Yılmaz ,bu yılın ikinci çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

26 Mart 2020 Perşembe 14:07
EPDK'dan elektrik zammı müjdesi! 3 ay zam yapılmayacak

Korona virüs salgınından zor günler geçiren vatandaşa Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'dan güzel haber geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün yapılan kurul toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "2020 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Korona virüs salgını ile amansız verilen mücadele sürecinde elektrik ve doğal gazda kesinti yapılmaması ile ilgili de değerlendirmelerde bulanan Yılmaz enerji sektörünün üzerine düşen fedakarlığı yapması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz şunları açıklamasında şunları kaydetti;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın elektrik ve doğal gaz kesme konusunda verdiği mesaj çok net. Sosyal devlet olmanın gereği ile biz de bu süreci yakından takip ediyoruz. Hizmetlerin aksamaması ve vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi hayati önem taşıyor. Enerji sektöründe görev yapan herkesin çok daha dikkatli, çok daha titiz çalışması gereken günlerdeyiz. Kurum olarak Bakanlığımızla eşgüdüm ve tam bir işbirliği ile çalışıyoruz ve ilerleyen günlerde alınması gereken yeni tedbirler olursa bu tedbirleri de vakit kaybetmeden alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

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EPDKElektrik Zam Mı
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