İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
92518
ALTIN
360.266
DOLAR
6.7812
STERLİN
8.3628
EURO
7.3662

EPDK'dan kapalı iş yerleri için fatura açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlemeleri için bir açıklama yaparak bu uygulamanın söz konusu iş yerlerini kapsamını duyurdu.

08 Nisan 2020 Çarşamba 12:01
EPDK'dan kapalı iş yerleri için fatura açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken tarafından kıyasen fatura düzenlenmesine ilişkin yaptığı bir açıklama sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK), konuyla ilgili bir yanıt geldi.

TESK Başkanı Palandöken, koronavirüsü salgını nedeniyle kapanan iş yerlerinin elektrik faturaları hakkında yaptığı açıklamada "Çalışmayan kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?" diye bir çıkışta bulunmuştu. 

TESK Başkanı Palandöken'in bu değerlendirmelerinin ardından ise EPDK'dan bir açıklama yapıldı ve  yapılan açıklamada, kıyasen fatura düzenlenmesi konusunda kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapılarak vatandaşın yanlış bilgilendirildiği kaydedildi.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TESK Başkanı Palandöken, 'Çalışmayan kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki bir tüketicinin, bir saha çalışanının hayatı bütün düzenlemelerden daha değerlidir ve bu düzenleme insanımızın sağlığı için yapılmıştır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, rutin sayaç okumaları devam edecek. Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir.

Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da iki yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Düzenlemenin en iyi şekilde anlaşılması için yaptığımız açıklamalara rağmen, Sayın Palandöken ne yazık ki birini bile okumamış ya da okumuş, ucuz popülizm yapmanın peşine düşmüş görünmektedir. Binlerce esnaf ve sanatkarı temsil eden bir konfederasyonun başkanına böyle yalan yanlış açıklamalar yapmak, esnaf ve sanatkarlarımızı EPDK'ye karşı kışkırtmak, görevinin ağırlığına yakışmayan sorumsuzca bir davranıştır."

Anahtar Kelimeler:
EPDKYeni DüzenlemeKapalı Iş YeriElektrik Fatura
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EPDK'dan kıyasen fatura açıklaması geldi! Kimse mağdur edilmeyecek
EPDK'dan kıyasen fatura açıklaması geldi! Kimse mağdur edilmeyecek
Vakıfbank Koronavirüs maddi destek ve kredi paketini açıkladı!
Vakıfbank Koronavirüs maddi destek ve kredi paketini açıkladı!
Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar
Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!
1000 TL maddi yardım dağıtımı evlere teslim edilmeye devam edecek!
1000 TL maddi yardım dağıtımı evlere teslim edilmeye devam edecek!

Popüler Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ Çukur'a dizisi kadrosuna mı dahil oluyor? Çukur'a sürpriz transfer iddiası!
Survivor artık her gün yayınlanacak!
Günlük Burç Yorumları 9 Nisan Perşembe 2020
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan Kuruluş Osman var mı, yok mu?
e-Devlet aracılığıyla adli sicil kaydı sorgulama işlemleri
Uğurkan Erez Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok?
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 9 Nisan 2020 Perşembe TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Türkiye'de faaliyette olan siyasi partiler hangileri? Türkiye'de aktif kaç siyasi parti var?
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 8 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Ramazan ayında camiler açık olacak mı?
GTA 6 sistem gereksinimleri nasıl olacak? GT6 maximum ve minimum sistem gereksinimleri
Hizmetçiler dizisi bu akşam var mı yok mu? 4 Nisan Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok bitti mi?
Ramo Boz kimdir? Gerçek adı nedir? Görkem Sevindik hakkında bilgiler
Evde dezenfektan nasıl yapılır? Kolay ve doğal dezenfektan yapma yöntemleri
Beyaz Tv Baharı Beklerken neden yayınlanmıyor? Dizi bu hafta yayın akışında yer almıyor!
Ehliyet için sağlık raporu hangi kurumdan, nasıl alınır?
Rüyada bitlendiğini görmek ne demektir? Rüyada bitlendiğini görmenin anlamı ve tabiri
PTT İŞKUR işsizlik maaşını nasıl alacağım? PTT şubeleri açılacak mı?
Cezaevinden çıkanlara devlet maddi yardım ve destekleri yapılacak mı? Hangi hükümlülere devlet yardımı yapılacak?
Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak mı? 8 Nisan ATV yayın akışı Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı?
İŞKUR açık iş ilanları ve personel alımının yapılacağı belediyeler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.