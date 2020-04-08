İstanbul 11°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
93164
ALTIN
358.670
DOLAR
6.7709
STERLİN
8.3751
EURO
7.3626

EPDK'dan kıyasen fatura açıklaması geldi! Kimse mağdur edilmeyecek

EPDK, kıyasen fatura düzenlemesinin sadece belirli bölgelerdeki bazı dükkanlarda olduğunu belirtti ve kimsenin mağdur edilmeyeceğini açıkladı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:29
EPDK'dan kıyasen fatura açıklaması geldi! Kimse mağdur edilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'in kıyasen fatura düzenlenmesine ilişkin yaptığı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, ''kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyeceği, uygulamanın belirli bölgeler için belirli bir süre geçerli olacağı'' bildirildi.

EPDK'den yapılan açıklamada, kıyasen fatura düzenlenmesi konusunda kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapılarak vatandaşın yanlış bilgilendirildiği kaydedildi.

Bu durumun son örneğinin TESK Başkanı Palandöken'in değerlendirmeleri olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TESK Başkanı Palandöken, 'Çalışmayan kapanmış dükkanın ortalama tüketimi mi olur? Deli Dumrul vergisi gibi Deli Dumrul faturası mı ödeyeceğiz?' şeklinde ifadeler kullanmıştır. Öncelikle ifade etmeliyiz ki bir tüketicinin, bir saha çalışanının hayatı bütün düzenlemelerden daha değerlidir ve bu düzenleme insanımızın sağlığı için yapılmıştır. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, rutin sayaç okumaları devam edecek. Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura söz konusu olmayacak. Kıyasen fatura uygulaması belli bölgeler ve belli bir süre için geçerli olacaktır. Hiç kimse mağdur edilmeyecektir.

FATURA NASIL BELİRLENECEK?

Kıyasen fatura düzenlemesi son 3 ayın, ya da iki yılın bütün aylarının ortalaması ile değil, son iki yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Örneğin mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacaktır. Düzenlemenin en iyi şekilde anlaşılması için yaptığımız açıklamalara rağmen, Sayın Palandöken ne yazık ki birini bile okumamış ya da okumuş, ucuz popülizm yapmanın peşine düşmüş görünmektedir. Binlerce esnaf ve sanatkarı temsil eden bir konfederasyonun başkanına böyle yalan yanlış açıklamalar yapmak, esnaf ve sanatkarlarımızı EPDK'ye karşı kışkırtmak, görevinin ağırlığına yakışmayan sorumsuzca bir davranıştır."

Son Güncelleme: 08.04.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
EPDK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazineye koronavirüs darbesi! 40,4 milyar açık verdi
Hazineye koronavirüs darbesi! 40,4 milyar açık verdi
EPDK'dan kapalı iş yerleri için fatura açıklaması
EPDK'dan kapalı iş yerleri için fatura açıklaması
Vakıfbank Koronavirüs maddi destek ve kredi paketini açıkladı!
Vakıfbank Koronavirüs maddi destek ve kredi paketini açıkladı!
Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar
Kredi kartı veya kredi borcunda son durum ne, ödemeler ertelendi mi? Kredi kartı ve kredi erteleyen bankalar
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyeleri tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çiftçilere Yüzde 75 hibeli tohum verilecek!

Popüler Haberler

Koronavirüs salgını nedeniyle kirasını ödeyemeyen vatandaşların kira borçları ertelenecek mi? Kirasını ödeyemeyen koronavirüs mağdurları ne olacak?
Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? 8 Nisan 2020 Çarşamba TV Yayın Akışı; ATV, FOX, TV8, Kanal D, Star, Show ve TRT1 yayın akışı
Emekli Sandığı dul yetim aylığı kime hangi oranda bağlanır?
Çalışma saatleri değişen güncel Banka, Market ve Eczane açılış kapanış ve çalışma Saatleri
Didem Soydan'dan seksi cesur paylaşım, sınırları zorladı
Af yasası ile kimler tahliye edilecek? Af yasası ile birlikte cinsel istismar suçluları serbest kalacak mı? Kimler serbest kalacak, çıkacak suçlular kimler?
Tolgshow tekrarları ne zaman, hangi gün yayınlanacak?
Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normale dönecek tarih belli mi?
Açık Kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı yardım başvurusundan kimlere hangi şartlarda para yardımı yapılır?
Akbank konut kredisi taksitlerin üç aya kadar erteleme faizi ne kadar?
Koronavirüse karşı etkili olduğu iddiasıyla ilaç reklamı yapan ünlülere soruşturma
Sicil affında son durum ne? 2020 Sicil affı çıkacak mı?
Bim 20 Mart – 27 Mart 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
EBA TV'de Adnan Menderes’in idam sahnesi görüntüleri tepki topladı!
YKS 2020 sınavı ertelendi mi? ÖSYM YKS sınav tarihinde değişiklik olacak mı?
Ramazan ayında camiler açık olacak mı?
e-Devlet aracılığıyla adli sicil kaydı sorgulama işlemleri
3 aylık SGK prim ertelenmesi sürecinden hangi sektörler faydalanabilecek? SGK prim ertelemeleri kimleri kapsıyor?
A101 9 Nisan 2020 aktüel indirimli ürünler kataloğu
Kıvanç Tatlıtuğ Çukur dizisine mi giriyor? Kıvanç Tatlıtuğ, Çukur dizisinde hangi rolde oynayacak?
WhatsApp çöktü mü? mesaj gitmiyor? Resimler gösterilmiyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.