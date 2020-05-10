EPDK’nın uyarısı sonrası İGDAŞ'tan yeni fatura düzenlemesi

Koronavirüs salgını nedeniyle doğalgaz sayaçlarının okunmasında bir takım aksaklıklar yaşanmış ve İGDAŞ 35 günlük yasal sınırı aşan faturalandırma yapmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş (İGDAŞ) hakkında bir soruşturma başlatarak çıkarılan faturaların iptalini ve yeniden düzenlenmesini istemişti.

PDK'nın uyarısı sonrasında harekete geçildi ve İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin İBB'den konulşa ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada; İGDAŞ, ödenmeyen faturaları iptal edecek ve 30 güne karşılık gelecek yeni faturalar düzenleyecek. Abonelerin talep etmesi halinde ise ödenmiş faturalar aynı şekilde 30 günlük olarak yeniden düzenlenirken tüketilmiş bakiye kısmı bir sonraki faturaya yansıtılacak.

İBB'den yaşanan süreç veye ilişkin yapılan kamuoyu bir açıklamasında, "Son dönemde kamuoyuna yansıyan gelişmeler doğrultusunda bir açıklama ihtiyacı duyulmuştur. Doğal gaz dağıtım piyasası, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mevzuatlarıyla düzenlenmiş bir piyasadır. Dolayısıyla doğal gaz fatura bedelleri, mevzuatın belirlediği tarifelere uygun olarak belirlenmektedir." denilirken şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart tarihinden itibaren olağanüstü koşullar yaşanmaya başlanmıştır. Gerek çalışanlarla ilgili Hükümetçe yapılan idari düzenlemeler, gerek salgından çalışanların etkilenmesi ve hatta bir kısım vatandaşlarımızın tedbiren sayaç okunmasına izin vermemesi nedenleriyle sayaç okuma faaliyeti bu dönemde normal zamanlara göre daha zor gerçekleşmiş, fatura süreleri elde olmayan nedenlerle uzamıştır. Nisan ayında sekiz gün sokağa çıkma yasağının yaşanmış olması da bu dönemi etkileyen bir başka önemli sebeptir. Sonuç olarak faturalar gerçek tüketim değerleri üzerinden oluşturulmuş olsa da bu dönemde daha uzun bir süreyi kapsamıştır. EPDK'nın uyarısı üzerine ödenmeyen faturalar iptal edilerek 30 günlük faturalar düzenlemek için çalışma başlatılmıştır. Buna göre yeni fatura bedeli, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır.

Ödenmiş faturalarda da esasen gerçek tüketimden kaynaklanan bedel ödenmiş olmakla birlikte; abonelerimizin talebi halinde, 30 güne karşılık gelecek şekilde yeniden düzenlenecek; hâlihazırda tüketilmiş bakiye kısım ise bir sonraki faturaya yansıtılacaktır. Bu durumda, bakiye tüketim için ödenmiş tutar sonraki faturadan mahsup edilebileceği gibi talep halinde iadesi sağlanacaktır."