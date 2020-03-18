Erdoğan'dan Koronavirüsle mücadele için 21 maddelik destek paketi

Bugün 14.00’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs hakkında konuşmalar yaptı ve ulusa seslendi. Ekonomik, sosyal ve siyasi düzende köklü değişikliklerin yaşanabileceğini söyleyen Erdoğan, hiçbir şeyin artık eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceğini belirtti.

21.yüzyılı Türkiye’nin yüzyılı haline getireceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarına devam etti ve Türkiye’nin hazırlıklı bir şekilde korona virüsü karşıladığını söyledi. Son 17 yılda yapılan değişimlerle birlikte bu sürece hazırlıklı yakalandığımızı, eğitimin, sağlığın ve sosyal güvenlik alanlarındaki hizmetlerin bu nedenle aksamadığını ve sürdürüldüğünü belirtti.

21.Yüzyıl Türkiye’nin Asrı Haline Gelecek!

Konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, batı ülkelerinin kamu hizmetlerini özel sektörlere verdiği ve korona virüs sonrası ise hastaneleri devletleştirmeye başladığını anlattı. Bazı ülkelerin ölen ölsün kalan sağlar bizimdir tavrını hoş karşılamadığını söyledi. Bu belirsiz geleceği birlik olarak atlatabileceğimizi belirtti.

Türkiye’nin çok çalışacağını ve 21.yüzyılın Türkiye asrı olacağını söyleyen Erdoğan, korona virüsün Çin, Wuhan kentinde tespit edildiğinden ve ülkemize geç geldiğinden bahsetti. Bazı kişilerin yalan haberlerle milletin moralini bozmaya çalıştığını ve bu sıkıntıları onların da aynı şekilde karşıladığını söyledi.

Liselere Geçiş Sınavı ve Üniversiteye Giriş Sınavı Ertelenebilir!

Haziran ayında gerçekleşecek olan liselere geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavı, tatil süreçleri hesaba katılarak ve aynı zamanda soru hazırlıkları da hesaba katılarak gerçekleştirilecek. Korona virüs nedeniyle yaşanan bu belirsizlik sınavların ileri bir tarihe ertelenmesine neden olabilir.

Fahiş Fiyat Uygulayanlara Cezai Yaptırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında vatandaşın en önemli sorunlarından biri olan fahiş fiyatlara değindi. Fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara denetimin fazla yapılacağı ve cezai müeyyideleri de etkinleştirileceğini duyurdu.

Tedbirlere Uyulursa Evde Kalma Süresi 3 Hafta İle Sınırlı Olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin alınmasının ardından evde kalma süresinin 3 hafta ile sınırlanabileceğini de belirtti. Tehdit geçene kadar herkesin mümkün olduğunca evde kalması gerektiğini söyledi.

‘’Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. Tam tersine bizim kültürümüzde, yaşlılarımızı el üstünde tutmak, dünya ve ahiret saadetinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir. Bunun için yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız. ‘’diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maske ve kolonya konusuna da değindi.

Maske ve Kolonya Dağıtımı Yapılacak

Korona virüs için Bilim Kurulu’nun ilk olarak İstanbul ve Ankara’da başlamak üzere 65 yaş ve üzeri vatandaşlara kolonya ve maske dağıtılacağını belirtti. Ayrıca yalnız yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için hem devletin hem de yakınlarının, komşularının da yardım etmesi gerektiğini belirtti. 76 yaş ve üzeri emekli vatandaşların isteğine bağlı olarak emekli maaşlarının evlerinde yapılacağını söyledi. Huzurevlerinde doktor sayılarının arttığını ve yaşlı vatandaşların sağlıklarının yakından takip edildiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik paketin detaylarını açıkladı. 100 milyar liralık kaynak kullanılacak. Açıklanan ekonomik paketinde yer alan maddeler şunlar oldu.

1.Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkif atı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay ertelenecek.

2. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uygulanmayacak.

3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hâsılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenecek.

4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e inecek.

5. KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansman desteği verilecek.

7. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

8. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek.

9.Uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınması teşvik edilecek.

10. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarı yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşürülecek.

11.Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlanacak.

12. Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek.

13. Asgari ücret desteği devam edecek.

14. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi temin edilecek.

15. Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verilecek, işverenlerin de maliyeti azaltılacak.

16. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükselecek.

17. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlanacak.

18. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacak.

19. İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkartılacak.

20.Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlenen önceliklere göre altenatif kanallar geliştirilecek.

21.Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak.