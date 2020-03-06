Erik fiyatları ne kadar? Yeşil Erik çıktı mı? 2020 Yeşil erik fiyatları

Genellikle Antalya ve Mersin’de seralarda bodur ağaçlarda yetiştirilen yeşil eriğin ilk hasatı Mersin’de gerçekleştirildi. 1 kilosu 750 TL’den satışa sunulan yeşil erik çeyrek altın ve 14 kilo et fiyatını arkasında bıraktı.

Özellikle yaz aylarında oldukça fazla tüketilen yeşil erik, kış aylarında ise en çok hamile kadınlar tarafından talep ediliyor. Her yıl hamile kadınlar tarafından ön sipariş verilen yeşil eriğe bu yıl da birçok anne adayı talep gösterdi.

Bu yıl hava koşulları, kullanılan biyolojik ürünler ve farklı budama şekilleri nedeniyle normalden daha erken çıkan erikler, ağaçların verdiği ilk çiçeklerde yetişti. Yılın ilk eriğini piyasaya sunmak isteyen, komisyoncu Tahsin Yılmaz, yeşil eriklerden 3 kilogram alabilmek için şahsi otomobili ile akşam saatlerinde Antalya’dan Mersin’e gitti. Mersin’den almış olduğu erikleri sabah saatlerinde Antalya’ya getiren Yılmaz, toptancı halinde erikleri 70’şer gramlık paketler halinde tüketiciye sundu. Eriklerin tane fiyatı 10 TL’den satıldı. 1 kilo yeşil erik 515 TL çeyrek altın fiyatını ardında bırakarak, 750 TL’den satışa çıktı.

2019 yılında ilk olarak İstanbul’da satışa sunulan yeşil erik bu yıl ilk olarak Antalya halinde satışa sunuldu. Toptancılar yeşil eriğin kış boyunca çok özlendiğini, çoğu anne adayının erik aşerdiğini, şehir dışından dahi sipariş aldıklarını belirtti. 70’er gramlık paketler halinde rafları süsleyen eriğin fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi. 1 tane yeşil erik almak isteyen vatandaşlar 10 TL 1 kilo almak isteyen vatandaşların ise 750 TL ödemesi gerekiyor. Seralarda daha çok erik üretilmesi ve havaların ısınması ile birlikte erik fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.