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Eski evlere devletten 25 Bin TL tadilat desteği ödemesi

Eski evi olan vatandaşları sevindirecek açıklama yapıldı. Devlet, eski evi olan vatandaşlara 25 bin TL tutarında tadilat desteği sağlayacak. 25 bin TL’lik destek hakkındaki tüm detaylar haberimizde yer alıyor..

15 Şubat 2020 Cumartesi 16:50
Eski evlere devletten 25 Bin TL tadilat desteği ödemesi

Zor durumda olan, eski evde oturan ve evini yenilemeye gücü olmayan vatandaşları sevindirecek bir açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre devlet eski evlerini yenilemek isteyen vatandaşlara 25 bin TL tutarında tadilat desteği sağlayacak ve bu destekle vatandaşlar evlerini yenileyebilecek.

Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardımlar eski ve bakımsız evlerde oturan ancak dar gelirli olan ailelere yapılacak. Bakanlık belirlediği ailelere 25 bin TL yardımın yanı sıra eşya yardımı da sunacak.

Tadilat Desteği Alma Şartları Nelerdir?

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Bakanlık tarafından belirlenmiş gelir düzeyine sahip olmak (Bakanlığın belirlediği düzeye göre ailede kişi başına düşen yıllık gelir 701 TL olmak zorunda)
  • Barınma yardımı almak için başvuruda bulunmak
  • İhtiyaç sahibi ailenin evinin tadilat gerektirecek kadar kötü durumda olması
  • Tadilat desteğinin verileceği eve ait hisseli arsa bilgisi, ya da evin tapusunun olması
  • Toplamda eve giren maaşın 2804 TL altında olması

Tadilat Desteği Alma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evini yenilemek isteyen vatandaşın  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmasının ardından vakıf tarafından eve gelinmektedir. Eve gelen sorumluların evde tadilat görüp görmeyeceğini tespit etmesinin ardından eğer gerçekten ailenin ihtiyacı olduğu düşünülürse aileye 25 bin TL destek verilmektedir.

Ailenin durumunun incelenmesi ile ailede bulunan eşya eksiği gibi durumlar da tespit edilerek yalnızca tadilat desteği değil diğer yardımlar da sağlanır. Tüm bu yardımlardan faydalanmak isteyen dar gelirli ailelerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuru yapması gerekmektedir.

 

Son Güncelleme: 15.02.2020 16:50
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