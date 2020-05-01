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Esnaf 1000 lira yardım başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği tarafından esnaflara gönderilen 1000 TL yardım SMS'i merak edilmeye devam ediyor. Esnaf 1000 lira yardım başvurusu nasıl yapılır? sorusu en fazla araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte Esnaflar için verilecek olan 1000 TL yardımın tüm detayları.

01 Mayıs 2020 Cuma 23:28
Esnaf 1000 lira yardım başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından bugün gönderilen SMS’ler ile birlikte pek çok esnafa 1000 TL yardım yapılacağı paylaşıldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında 1000 TL devlet desteği alabilecekleri hatırlatması sonrasında pek çok esnaf yardım başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

Çin’in Wuhan Eyaletinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını sonrasında ilk olarak havayolu ulaşımı ile bulaşmaya başlayan Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alarak pek çok kişinin ölümüne neden oldu. Dünya genelinde şuana kadar 3 milyon 280 bin kişi enfekte olurken ölü sayısı ise 234 bin olarak açıklandı.

Dünya genelinde Salgının boyutları günden güne büyümeye devam ederken ülkemizde ise Ekonomik Kalkına Projesi duyuruldu. Proje kapsamında pek çok vatandaşa 1000 TL yardım yapılırken aynı zamanda düşük faiz ve 6 ay geri ödemesiz kredi seçenekleri ile vatandaşlara destek sağlandı. Yaşanan bu salgın sonrasında en fazla etkilenen kesim ise KOBİ’ler oldu.

Esnafa 1000 TL yardım başvurusu

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği şartları sağlayan tüm esnaflara 1000 TL yardım yapılacağını duyurdu. SMS alan pek çok esnaf ise hem şartları hem de başvurunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.

“Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000 TL destek için E-devlet üzerinden başvurular başlamıştır. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar bugün, pazartesi 2, salı 4, çarşamba 6, perşembe 8  olanlar cuma günü başvuruda bulunabilecektir. Destek için cumartesi pazar günleri T.C. Kimlik Numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın başvurabilecekler. İlgili esnafımıza önemle duyurulur ” açıklaması yapıldı.

Kimler başvuru yapabilir?

Başvuru şartları belirtilen ve şartları sağlayan tüm esnaflara yardım yapılacağı açıklanırken bazı yardımları alan esnafların ise 1000 TL yardımdan faydalanamayacağı açıklandı. Buna göre yardımdan faydalanamayacak olanlar,

  • Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL’lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

Bu yardımlardan faydalanmadıysanız sizde 1000 TL devlet desteğinden faydalanabilirsiniz.

Esnaf 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1000 TL yardımı yapılmaya devam ediyor. Başvuru yapmak isteyenler ilk olarak T.C kimlik numaraları ile e-Devlet şifresi almalıdır. İlk ekranda karşınıza çıkan başvuru metninde git denilerek başvuru formuna ulaşılabilmektedir. Eğer ilk giriş ekranında bu sayfayı görmezseniz arama motoruna ‘pandemi sosyal destek ön başvurusu’ yazarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Gelen ekranda ise istenilen bilgileri girerek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

 

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Son Güncelleme: 01.05.2020 23:42
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