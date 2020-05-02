Esnaf kefalet kredisi borç yapılandırması olacak mı, ne zaman yürürlüğe girecek?

Daha önce esnaf kefalet kredisi alan ve taksit ödemesinde zorlanan esnaflara yardımcı olmak için yeni bir karar alındı. Esnaflara daha önce aldıkları kredileri yapılandırma fırsatı tanınacak. Borcunun tamamını ödeyen kişilere faiz uygulanmayacak, borçlarını 12 aya kadar vade ile yapılandırmak isteyenlere yüzde 7, borçlarını 24 ay vadeyle yapılandıracaklara yüzde 8 faiz oranı uygulanacak.

Esnaf Kefalet Kredisi Borç Yapılandırması

Esnafların kredi borçlarını yapılandırabileceği kararı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Esnaf ve Sanatkarlar kooperatifinden kerdi alan ve borçlarını ödeyemeyen esnaflar borçlarını yapılandırabilecek ve ödeme planını belirleyecek. Borcunun ana parasının tamamını ödemek isteyen esnaflar için faiz oranı uygulanmayacak.

Ayrıca yapılandırmalar 12 ve 24 ay olarak uygulanacak. 12 ay vadeyle yapılandırma yapanlara %7, 24 ay yapılandırma yapanlara %8 faiz oranı uygulanacak. Ayrıca 15 Temmuz Şehit ve Gazi Yakınları için ise 48 ay vade imkanı sağlanacak.

Borç Yapılandırma Ne Zaman Başlayacak?

Borç yapılandırması bu sene içerisinde esnaf kefalet kredisi alan kişiler için hayata geçirilecek. Borç yapılandırma kredisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler http://www.teskomb.org.tr/index.asp?p=900 adresine tıklayabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı borç yapılandırma kredisinin başlayacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapmadı. Esnaf ve kooperatif kredilerine kefil olan kişiler ise yapılandırmadan yararlanabilecek. Borçlarını 12 ay vadeli yapılandıranlar yüzde 7, 24 ay vadeyle yapılandıranlara yüzde 8 faiz oranı fırsatı sunulacak. Borçlarının ana parasını ödeyecek kişilere faiz uygulanmayacak.

Ayrıca 15 Temmuz şehit ve gazilerin birinci ve ikinci derece yakınlarında 48 ay vade imkanı sağlanacak. Borç yapılandırması başvuruları meslek odalarına ve bankalara yapılacak.

Esnaf Kefalet Borçları Yapılandırması Hesaplaması

Esnaf kefalet kredilerini borçlarını yapılandırmak isteyen kişilere vade sayısına göre faiz oranı uygulanmaktadır. Borçları bu yıla devredenler için ödeme hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır:

Toplam Ödenecek Tutar Yıllık Faiz Oranı Aylık Faiz Oranı Aylık Ödenecek Tutar Toplam Ödenecek Tutar Vade 20.000 TL %7 %0,58 1.743,03 TL 20.916,30 TL 12 AY 50.000 TL %7 %0,58 4.357,56 TL 52.290,76 TL 12 AY 20.000 TL %8 %0,66 918,33 TL 22.039,84 TL 24 AY 50.000 TL %8 %0,66 2.295,82 TL 55.099,60 TL 24 AY

Esnaf ve kefalet borcu yapılandırmasına katılan kişilerin faizleri anapara miktarına eklenecek ve ilk taksit peşin olarak alınacak. Ayrıca bu yılda esnaf ve kefalet borcu yapılandırmasından faydalanacak olan kişilerin başvuruları ilerleyen günler içerisinde belirlenecek. Yapılandırma başvuruları kayıtlı olunan odalara yada bankalarda yapılacak.

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