Esnaf Kefalet lüçük esnaf kredisi nasıl alınır, şartları nelerdir? Güncel esnaf kredizi faiz oranları

Koronavirüs nedeni ile ülke genelinde üretimin azalması en çok küçük esnafların zararına oldu. Zararın karşılanması için pek çok banka esnaflara özel ve düşük faizli kredilerini duyururken esnaflar ise bu kredilerden nasıl faydalanabileceklerini ve kredi şartlarını araştırmaya başladı.

Küçük Esnaf kredisi nasıl alınır?

Küçük esnaf kredisi genellikle girişimcilere ve işletmelerini büyütmek isteyen esnaflara verilen kredi olarak adlandırılsa da Covid-19 sürecinde bu durum farklılıklar göstererek esnafların zararlarının karşılanması için verilen bir kredi haline gelmiştir. Bankalar tarafından sağlanan bu kredilerden faydalanabilmek için öncelikle esnafların çok yüksek kredi notlarına sahip olmaları gerekmektedir. kredi notu yüksek olan vatandaşlar için verilen kredilerde aynı zamanda çok avantajlı seçenekler de sunulmaktadır.

Esnaf kefalet kredisi

Geçtiğimiz yıllarda girişimci ruha sahip olan vatandaşlar için atılan adımlar ile birlikte küçük veya orta ölçekte işletme sahibi olmak isteyen vatandaşlar için ve ekonominin canlanması için bankalarla anlaşmalar sağlanarak esnaf kredileri uygulamasına geçilmişti. Aynı zamanda devlet destekli krediler ile birlikte pek çok kişinin bu kredilerden faydalanarak kendi işlerinin patronu olmaları sağlanmıştı.

Esnaf kefalet kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine ortak olmaları gerekmektedir. ortak olmaları durumunda ise 6 ay kredi kullanamasalar da 6 ayın sonunda kredilerden faydalanabileceklerdir. KOSGEB tarafından kredi kullanılmış ise 5 yıl süre ile kredi kullanamazlar. Bu kredi ham madde ve döner sermaye için kullanılabilecek bir kredi çeşididir.

Esnaf kefalet kredisi için belirlenen tutar en fazla 200.000 TL olurken aynı zamanda 5 yıla kadar vade imkanı seçenekleri de sunulmaktadır. 1 yıl ve üzeri kredilerin faiz oranları yıllık %4,5 olarak belirlenirken bu durum aylık %0,37’ye denk gelmektedir.

KOSGEB kredi faiz desteği küçük esnaf kredisi

Küçük esnafa kredi veren bankalar hangileridir?

Halk bankası

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası

Vakıfbank

Yapı ve kredi bankası

Akbank

Denizbank

Garanti Bankası

Ing bank

Qnb Finansbank

Türk Ekonomi Bankası

Küçük esnaf kredisinde işletme içinde 1 eleman da olsa 250 eleman da olsa tüm esnaflar faydalanabilmektedir. KOSGEB küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için çok ciddi avantajlar sunmaktadır. KOSGEB kredisinden faydalanmak isteyen esnaflarda aranan tek şart herhangi bir vergi veya prim borcunun bulunmaması gerektiğidir. KOSGEB veri tabanında bulunan tüm vatandaşlar bu kredilerden faydalanabilmektedir. Daha sonrasında Kobi Beyannamesi doldurulması ve bilgi dokümanı çıkartmaları gerekir. Bu işlemleri doğru olarak yapan tüm esnafların başvuruları büyük ihtimale kabul edilmektedir.

Bu bankalar küçük esnaflara düşük faiz oranları ve farklı avantajları ile kredi veren bankalar arasında bulunmaktadır. bu bankaların kredilerini inceleyerek sizde istediğiniz kredi çeşidinden faydalanabilirsiniz.

Halkbank esnaf kredisi hesaplama

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere avantajlı krediler sunan HalkBankası aynı zamanda esnaflara nakit desteği sağlayarak da ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmaktadır. Sadece esnaflara kredi imkanları bulunmayan Halkbank aynı zamanda Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile anlaşma yaparak %4,5’dan başlayan faizlerle kredi vermektedir.

Faizsiz esnaf kredisi nasıl alınır?

Geçtiğimiz yıl içerisinde verilmeye başlayan faizsiz krediler için bankaların belirledikleri şartların arasında en dikkat çeken geçmiş bir borç ödemesi olmaması ve olan borçlarının yapılandırılmamış olması durumuydu. Hali hazırda kredi borcu bulunan veya yapılandırma ile borçlarını ödeyen esnaflar kredi borçlarının tamamını ödemeden faizsiz kredilerden faydalanamayacaktır. Kredi ödemesi bulunmayan ve kredi notu yüksek olan esnafların faizsiz kredi kullanmaları önünde ise bir engel bulunmamaktadır. Aynı zamanda faizsiz kredi kullanmak isteyen esnafların geçmiş kredilerine de bakılacağı için son 1 yıllık süre içerisinde en fazla 2 defa faiz indirimi uygulanabilecektir. Geçtiğimiz yıl esnaflar için belirlenen en yüksek faizsiz kredi tutarı 30.000 TL olarak belirlenmişti. Aynı zamanda herhangi bir kurumda hibe almadıklarına dair taahhütnameyi de imzalamaları istenmişti. Bu 30.000 TL’lik kredinin ödemelerinde yapılacak gecikmelerde ise her ay fazladan faydalılık parası alınacaktır. 2020 yılında geleneksel girişimcilere 60.000 TL, ileri girişimcilere ise 360.000 TL hibe verilecektir.

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