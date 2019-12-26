Esnaf kredi kooperatifi kredi başvuru şartları nelerdir? Esnaf kredi başvurusu nereden yapılır?

Esnaf olan vatandaşların kredi almaları için devlet çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Bu kampanya ile esnafın yanında olmak amaçlanmıştır. Bu krediler arasında esnaf kefalet kredisi ve nefes kredileri yer almaktadır.

Kredi Miktarı Ne Kadardır?

Esnaf kefalet kredisi alabilmek için Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın bir üyesi olunması gerekmektedir. Aynı zamanda kredi kullanabilmek için kredi notunun yükse ve kredi sicilinin temiz olması lazımdır. Bunun yanı sıra kredi alacak kişinin adli sicil kaydının de temiz olması gerekmektedir. Kredi alacak eğer bir şirket ise kooperatifin dahil olduğu bölgede bulunması ve ortağı bulunmaması gerekmektedir.

Kredi miktarı İşletme Kredisi başlığı altında olduğu zaman üst miktar 200.000 TL’dir. Araç satın alınacağı zaman ve iş yeri satın almak isteyenlere 500.000 TL, araç bakımlarına 100.000 ila 200.000 TL arasında ve indirim kredisi için ise 200.000 TL kredi verilebilmektedir. Kredilerin 60 ay vadesi bulunmaktadır.

Kredi Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır ?

Kredi başvurusu kredi kooperatiflerinden veya Halkbank üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır.