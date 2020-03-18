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Esnafa koronavirüs borç yapılandırma fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan korona virüs sebebiyle esnafa borç yapılandırma müjdesi verdi. İşte 2020 yılında corona virüs sebebiyle işleri olumsuz etkilenen esnaflar için geçerli yapılandırma detayları.

18 Mart 2020 Çarşamba 22:13
Esnafa koronavirüs borç yapılandırma fırsatı

Corona virüs sebebiyle esnafa erteleme-yapılandırma müjdesi verildi. Perakende, yiyecek-içecek, demir-çelik, otomotiv, ulaşım, sinema-tiyatro, tekstil, konfeksiyon sektörleri içerisinde KDV tevkifatı ve SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6 aylığına ertelenmesine karar verildi.

Korona salgını sebebiyle ilişkili tedbirlerde nakit akışı bozulmuş olan firmaların banka kredi ana para ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve firmalara ilave finansman desteği verilecektir. İşlerin olumsuz etkilendiğini beyan edip talepte bulunan esnaflar Halkbank’a kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 aylığına faizsiz olarak ertelenecektir.

KGF limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkaracak, kredilerdeki önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiğinden likidite ihtiyacı oluşmuş olan ve teminat açığı bulunan firmalarla KOBİ’lere verilecektir.

Esnafa kredi yapılandırma müjdesi hayata geçiriliyor

Esnaf Kefalet Kooperatifine üye esnafların ana para borcunun 786 milyon TL’yi bulduğu ve ana para borcunun yapılandırma kapsamına alınacağı belirtildi. Özellikle de 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilere ve bunların birinci-ikinci derece akrabalarını kapsayan tutara faiz hesabı yaptırılmamak suretiyle 4 yıl vade olanağı tanınacak. Yapılandırmada geçmiş olan yılın 31 Temmuz tarihine kadar olan borçları kapsarken, Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifine olan borçlar yapılandırılacak ve son başvuru tarihine kadar sürecek.

Borcunun tamamını ödemek isteyen esnaflardan faiz alınmazken, borcunu 12 aya kadar yapılandıracak vatandaşlara yapılandırma talebi itibariyle yüzde 8 faiz uygulanacak.

Esnaf kefalet borç yapılandırma hesaplama öneği

BORÇ ANAPARA FAİZ ORANI TAKSİT SAYISI AYLIK TAKSİT TOPLAM GERİ ÖDEME

10.000 TL. %0,66 12 AY 876,85 TL. 10.522,24 TL

10.000 TL. %1 24 AY 482,02 TL. 11.586,56 TL.

20.000 TL. %1 24 AY 964,04 TL 23.137,01 TL

20.000 TL. %0,66 12 AY 1.753,73 TL. 21.044,48 TL

30.000 TL. %0,66 12 AY 2.630 TL. 31.566 TL.

30.000 TL. %1 24 AY 1.446 TL. 34.705,53 TL.

50.000 TL. %1 24 AY 2.410 TL. 57.842 TL.

50.000 TL. %0,66 12 AY 4.384,27 TL. 52.611,24 TL.

75.000 TL. 0,66 12 AY 6.576,40 TL. 78.916 TL.

75.000 TL. %1 24 AY 3.615 TL. 86.763 TL.

100.000 TL. %1 24 AY 4.820 TL. 115.684 TL.

100.000 TL. 0,66 12 AY 8.768 TL. 105.222 TL.

Koronavirüs ekonomi paketi yenilikleri ve borç erteleme detayları

2020 yılı KDV tevkifatı ve SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay ertelenmesine karar verildi. Bankalara kredi borcu bulunan ve borcunu ertelemek isteyen esnafların anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ertelenecek ve gerektiğinde firmalara da ilave finansman desteği sağlanacaktır.

Halk Bankası’ndan kredi çekmiş olan ve korona virüs sebebiyle işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan eden esnafların Nisan, Mayıs ve Haziran ayları anapara ve faiz ödemeleri 3 aylığına faizsiz olarak ertelenecek.

Kredi Garanti Fonu’nda limit 50 milyar TL’ye çekildi ve likide ihtiyacı bulunan esnafa verilecek. Ödeme güçlüğü çeken firmaların kredi siciline ise ‘’mücbir sebep’’ notu düşülecek.

Son Güncelleme: 18.03.2020 22:23
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