Esnafa kredi sicil affı çıkacak mı? 2020 Kredi sicil affı ne zaman çıkar? Kimleri kapsayacak?

Bankalara olan borcunu ödeyemeyen, çekleri karşılıksız çıkan ve senetleri protesto olduğu için kara listeye giren ve bu sebeple bankalardan kredi alamayan birçok vatandaş için sicil affı mecliste gündeme geldi. Kredi sicil vergi ve KYK borçları ile ilgili yapılan düzenlemeler için başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor.

Sicil affı nedir?

2017 yılında yapılan son düzenleme sonrasında binlerce esnaf yeniden sicil affı yasası düzenlemesini talep etmektedir. 2020 yılında meclise tekrar sunulan ve düzenleme yapılarak esnaf ve kara listedeki vatandaşlara umut olacak sicil affı yasası ile ilgili çalışmalar bitti.

2020 yılında torba yasa ile beraber sicil affı yasasının da yeniden düzenlenerek geçmiş dönemlerde bankalara borcu bulunan ve bu nedenle kredi alamayan kişiler listeden çıkarılacak ve sicili temizlenecek.

Bankalara borcu olan ve borcunu ödeyemeyen vatandaşların 6 ay içerisinde borçlarını ödemeleri durumunda sicil affından yararlanmaları mümkün olacaktır.

Sicil affı ne zaman yürürlüğe girecek?

Varlık yönetim şirketine devredilen borçların sicil affı nasıl yapılacak?

Bankalara olan borçlarından dolayı yasal takibe alınan kişiler, 90 gün içerisinde tahsil edilmeyen borçların ödemeleri varlık yönetim şirketlerine devredilmektedir. Sicil affı ile borcunu ödeyemeyen ve bundan dolayı kara listeye giren kişilerin borçlarının tamamının ödenmesi ya da kredi borçlarının taksitlendirilmesi durumunda kredi notu yükseltilir ve kara liste kaydı silinir.

Bu durumdaki vatandaşların sicil affından yararlanabilmesi için ödemiş olduğu kredi borçlarının yapıldığına dair belge ve dekontları bankaya ya da kredi kayıt bürolarına giderek düzeltme talebinde bulunması gerekmektedir.

Kredi sicil affı başvuruları

Kredi borçları nedeniyle sicili olumsuz etkilenen esnafların, Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi tarafından her yıl verilen esnaf kredilerinden yararlanamaması nedeniyle esnafların küçülmeye gittiğini ve ekonominin de bundan etkilendiği bilinmektedir. Sicil affı yasasının gelmesiyle birlikte esnaflar yeniden kredi çekebilecek duruma gelecek ve ekonominin yeniden aynı seyrine geleceği planlanmaktadır. 2020 kredi sicil affının başvuru tarihleri ise Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Sicil affı yasasından kimler yararlanabilir?

2020 yılında kredi kartı veya bireysel kredi borcu olan kişiler ile karşılıksız çek ve protestolu senet olan, ödenmeyen nakdi veya gayri nakdi kredi borcu olan ve sicili bozulan, kredi notu düşen tüzel ve normal kişileri kapsamaktadır. Bu durumda olan vatandaşlar bankaların kara listesinden çıkabilmek için sicil affının yürürlüğe girmesini bekliyor.

Sicil affından yararlanabilmek için borçların 6 ay içerisinde ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması gerekmektedir.