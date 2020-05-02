Esnaflara 50.000 TL nefes kredisi başvuru koşulları ve geri ödeme şartları

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kişinin maddi anlamda ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu süreç içinde özellikle esnaflar ekonomik alanda büyük bir darbe aldılar. Bankalar da esnafların ekonomik sorunlarının biraz olsun azalması için özel kampanyalar düzenlemeye başladılar.

TOBB Esnafa 50.000 TL miktarında Nefes kredisi desteğinin 2020 senesi içinde tekrardan uygulanmaya başlandığını ve başvuruların tekrardan toplanmaya başlandığını duyurdu. Denizbank aracılığı ile KGF kefaletiyle verilecek Nefes Kredisi başvuru koşulları ve kimlerin faydalanabileceğinden bu yazımızda bahsettik.

Senelik %7.5 faiz oranları ile senelik cirosu 25 milyon TL’den daha az olan TOBB üyesi Kobi ve esnaflara en çok 50.000 TL Nefes Kredisi Denizbank tarafından verilecek. Bu krediye önümüzdeki iki hafta içinde kamu bankalarının da dahil olması beklenenler arasında yer alıyor.

Geçen senelerde verilen Nefes Kredisine dahil olan bankaların başvuru ve kredi koşullarını, vade ve faiz oranları ve bu seneki koşulları merak edilenler arasında yer alıyor.

2020 Esnaflara 50.000 TL Nefes Kredisi

TOBB, Kredi Garanti Fonu, Denizbank işbirliği ile uygulanan, Kobilerin düşük faiz oranları kredi kullanmalarına olanak veren Nefes Kredisi için başvurular alınmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik alanda problemler yaşayan esnafların bir miktar olsun rahatlamasını sağlayacak olan kredinin limiti 50.000 TL ve 12 ay vadeyle %7.5 faiz oranı ile verilecek...

Nefes Kredisini Kimler Kullanabilir?

Kobilerin ekonomik problemlerinin bir miktar olsun giderilmesi için TOBB ile Kredi Garanti Fonu tarafından mevduatların Ziraat Bankası ve Denizbank’a gönderilmesi kapsamında verilen bu destekten faydalanabilmek için TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olunması gerekmektedir. Koşullar aşağıdaki gibidir;

Vadesi geçmiş vergi ve SGK borcu yoktur yazısı istenmeyecek olup krediye karşılık gösterilecek herhangi bir teminat belgesi de talep edilmemektedir.

İflas ya da fesih sürecinde bulunmayanlar

Bankalarda kanuni takibe intikal etmiş borcu bulunmayanlar

Ayrıca krediye başvurulması için KOBİ kapsamına da girilmesi gerekmektedir.

Başvuru Koşulları Nedir?

İşletmelerin 50.000 TL’ye kadar 12 ay vadeli ve %7.5 faiz oranı ile kullanabilecekleri Nefes Kredisi başvuru koşulları aşağıdaki kısımda sıralandığı gibidir.

Yıllık cirosu 40 milyon TL’nin altında ve çalışan sayısının 250 kişiden az olan yani KOBİ tanımında bir işletme olmanız gerekmektedir.

TOBB’a üye oda ve borsalara üye olmanız gerekmektedir.

Başvuru tarihi itibari ile en az 1 yıldır faaliyet gösterir olmanız.

Başvurmak için kobi tanımına uygun olmanız gerekiyor.

Eczaneler

Kooperatier

Döviz osi / bürosu

Factoring şirketleri

Emlakçılar

Mali müşavirler

Yeminli Mali müşavirler

Gösterilen faaliyet alanının aşağıdaki listeden birisi olmaması lazımdır.

Yukarıdaki kısımda yer alan koşulların sağlanması halinde esnaflar krediye başvurabilmektedirler. Başvuru yapılabilmesi için standart kredi başvurusunda talep edilen belgelere ek olarak oda ve borsadan alınan belgelerin de götürülmesi lazımdır. Başvurular Denizbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılmaktadır.

Faiz Oranları ve Ödeme Koşulları

TOBB’a bağlı oda ve borsalara üye olan işletmeler tarafından kullanılabilecek Nefes Kredisi’nin masrafları, faiz oranları ve taksit miktarları gibi tüm ayrıntılar aşağıdaki gibidir.

Taksit sayısı maksimum 12 aydır

Ödemeler 2021 yılında başlatılacak aylık taksit şeklindedir.

Yıllık faiz oranı % 7,5

KGF kredisi başvuru masrafı 150 liradır.

Kredi kullanım esnasında 250 lira tahsis ücreti alınmaktadır.

KGF komisyonu % 0,75

Kredi üst limiti 50 bin liradır.

Banka masrafı dışında ek masraf olmayacaktır.

Aylık 4 bin 580 liralık aylık taksit ödemelidir.

Yukarıdaki kısımda ifade edilen koşullara uyulması halinde Ziraat Bankası ve Denizbank’ın başvuru sayfası üzerinden işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıntılı bilgilere ulaşabilmek için ise Denizbank KGF hattı olan 0212 355 10 55 numarası aranabilmektedir.

Hangi Bankalar Nefes Kredisi Veriyor?

Aşağıdaki kısımda esnaflara özel Nefes Kredisi’ni veren bankalar sıralanmıştır.

Denizbank

Vakıflar Bankası

Ziraat Bankası

Esnafa rahat bir nefes aldıracak nitelikte olan Nefes Kredisi’ne son başvuru tarihi bitmeden önce başvuru yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki kısımda yer alan bankalardan biri üzerinden başvuru yapılabilmektedi. KOSGEB tarafından verilen hibe, teşvik ve diğer esnaf kredisi desteklerine de başvuru sayfası üzerindeki ilk kayıt formu doldurulabilmektedir.

Kredi alabilmek için KOBİ tanımına uyum sağlanması gerekmektedir.

Çalışan personel sayısı 10’dan az olan mikro büyüklükteki işletmelerin yıllık net satışları ve yıllık malı bilançoları 3 milyon liradan az olmalıdır. Çalışan personel sayısı 50’den az olan küçük boyuttaki işletmelerin yıllık net satışları ve yıllık malı bilançoları 25 milyon liradan az olmalıdır. Çalışan personel sayısı 250’den az olan orta büyüklükte işletmelerin yıllık net satışları ve yıllık malı bilançoları 125 milyon liradan az olmalıdır.