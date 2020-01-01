İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114425
ALTIN
290.185
DOLAR
5.9215
STERLİN
7.8905
EURO
6.6430

Ev ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar

Bankaların faiz oranlarını düşürmesinin ardından, konut satışlarında ciddi bir artış yaşandı. Kamu, özel ve katılım bankaları, müşterileri için birçok kredi kampanyası düzenledi. Bu kampanyalardan biri de ev ipotekli ihtiyaç kredisi oldu. Müşteriler, Ev ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir, İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir diye araştırmaya başladı.

01 Ocak 2020 Çarşamba 03:25
Ev ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar

Merkez bankasının politika faiz oranlarını 10 puan düşürmesiyle birlikte bankalar kendi aralarında adeta bir yarışa girdi. Bu durumun ardından kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarının düşürdüğü faiz oranları dikkat çekti. Düşen faiz oranları sonrası ev satışlarında ciddi oranda bir artış yaşandı. Bankalar müşterilerine ipotekli kredi imkanları sunmaya başladı. Bu kredilerden yararlanabilmek için bankalar bazı şartlar belirledi. Bu kredilerden yararlanabilmeniz için öncelikle üzerinize kayıtlı bir taşınmazın olmaması gerekir. Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının haricinde Garanti BBVA, İş Bankası ve ING bank gibi özel bankalar da müşterilerine ev ipotekli ihtiyaç kredisi imkanı sunmakta. 

Ev İpotekli İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Kamu bankaları ve özel bankalar, müşterilerinin her türlü kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli bir yenilik peşindeler. Çeşitli kredi kampanyaları düzenleyen bankalar konut kredisi, taşıt kredisi ve çeşitli ihtiyaç kredilerini müşterilerinin seçeneğine sunmakta. Mesela ihtiyaç kredilerinde belirli bir limit bulunur ve vade sayısı da maksimum 60 ay olarak belirlenmiştir.

Tüm bunların yanı sıra bankalar başvuruda bulunan müşterilerin kredi notuna dikkat etmektedir. Yüksek tutarlı kredilerde ek belge, kefil veya teminat gösterme şartlarını zorunlu tutmaktadır. Bunları sağlayamayan müşterilerini de mağdur etmek istemeyen bankalar, ipotekli ihtiyaç kredisi seçeneği ile müşterilerine yardımcı olmaya çalışıyor. 

Ev İpotekli Kredi Şartları Nelerdir?

Adınıza kayıtlı bir eviniz varsa yüksek tutarda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Tapusu üzerinizde bulunan arsa, konut ve bir aracınız varsa bunları ipotek ettirip kredi alabilmeniz mümkün. Bu şartlardan herhangi birini sağlıyorsanız yapmanız gereken tek şey, bankaların faiz oranlarını takip edip, size en uygun bankayı bulup, sizden talep edilen belgeler ile birlikte bu bankaya başvuruda bulunmak olacaktır. Sonrasında ise banka tarafından yetkilendirilen kişinin tüm kontrollerini yapması ve uygun görmesi durumunda göstermiş olduğunuz mal varlığınıza ipotek uygulanmaktadır. Almış olduğunuz kredilerin ödemelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmadığınızda göstermiş olduğunuz mal banka tarafından satılıp borcunuz tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Bankalara ipotekli kredi başvurusunda bulunabilmeniz için öncelikle düzenli bir gelire sahip olmanız ve bunu belgeleyerek bankaya teslim etmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigortalı bir vatandaşın başvuruda bulunmadan en az 6 ay önce sigortalı olması, emekli vatandaşların ise maaşlarının en fazla 22 katı kadar kredi çekebileceklerini bilmesi gerekmektedir. Ev hanımları da adlarına kayıtlı bir konutları olması durumunda bu krediden yararlanabilmeleri mümkündür. 

Başvuru yapan vatandaşların kredi notları 1300’ün altında ise bu krediden yararlanabilmeleri mümkün değildir. Ayrıca teminat olarak göstereceğiniz mal varlığının kendinize veya birinci derecen bir yakınınıza ait olması şartı aranmaktadır.

Son Güncelleme: 01.01.2020 03:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TÜİK açıkladı! Dış Ticaret'te ihracat yüzde 0,1, ithalat yüzde 9,7 arttı
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?

Popüler Haberler

Atiye dizisi ücretsiz nasıl izlenir? Atiye Netflix ücretsiz izleme yöntemleri
Fox TV Seç Birini başvuru formu ve şartları
Sıfır Bir filmi ne zaman vizyona girecek? Film fragmanı ve film afişi yayınlandı!
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü TV'de ilk kez 1 Ocak Çarşamba günü FOX TV'de yayınlanacak
Rüyada bok görmek ne demektir? Rüyada dışkı görmek ne anlama gelir, tabiri nedir?
Tuvana Türkay çıplak küvet görüntüleri ile klibinden çok konuşuldu!
2020 vergi ve harç takvimi belli oldu
Ferhat ile Şirin final mi yaptı?
2020 Asgari ücretli gelir vergisi dilimleri belli oldu
0,79 faizli konut kredileri için yapılandırma olacak mı?
VakıfBank EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Kuruluş Osman Prens Salvador kimdir? Gerçek adı nedir? Latif Koru hakkında bilgiler
Ehliyet yenileme için gerekli belgeler ve harç ücretleri
15 tatil ne zaman başlayacak? Taktir teşekkür hesaplama ve 15 tatil tarihleri
Blu Tv Saygı dizisi oyuncuları kimler?
KYK bursları ne zaman yatacak? 2020 KYK OCAK ayı burs ödeme tarihleri
Kredi Notu ücretsiz sorgulama ve öğrenme
Evlat nasıl edinilir? Evlat edinmek için şartlar nelerdir?
2001 Doğumlular ne zaman askerlik muayenesi olacak? 2001 Doğumluların askere alınma dönemleri
Yurt dışından isteğe bağlı emekli olma şartları nelerdir?
Sigortam düzenli yatıyor mu? Sigorta gün sorgulama nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.