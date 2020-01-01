Ev ipotekli ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İpotekli ihtiyaç kredisi veren bankalar

Merkez bankasının politika faiz oranlarını 10 puan düşürmesiyle birlikte bankalar kendi aralarında adeta bir yarışa girdi. Bu durumun ardından kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarının düşürdüğü faiz oranları dikkat çekti. Düşen faiz oranları sonrası ev satışlarında ciddi oranda bir artış yaşandı. Bankalar müşterilerine ipotekli kredi imkanları sunmaya başladı. Bu kredilerden yararlanabilmek için bankalar bazı şartlar belirledi. Bu kredilerden yararlanabilmeniz için öncelikle üzerinize kayıtlı bir taşınmazın olmaması gerekir. Ziraat bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi kamu bankalarının haricinde Garanti BBVA, İş Bankası ve ING bank gibi özel bankalar da müşterilerine ev ipotekli ihtiyaç kredisi imkanı sunmakta.

Ev İpotekli İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Kamu bankaları ve özel bankalar, müşterilerinin her türlü kredi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli bir yenilik peşindeler. Çeşitli kredi kampanyaları düzenleyen bankalar konut kredisi, taşıt kredisi ve çeşitli ihtiyaç kredilerini müşterilerinin seçeneğine sunmakta. Mesela ihtiyaç kredilerinde belirli bir limit bulunur ve vade sayısı da maksimum 60 ay olarak belirlenmiştir.

Ev İpotekli Kredi Şartları Nelerdir?

Tüm bunların yanı sıra bankalar başvuruda bulunan müşterilerin kredi notuna dikkat etmektedir. Yüksek tutarlı kredilerde ek belge, kefil veya teminat gösterme şartlarını zorunlu tutmaktadır. Bunları sağlayamayan müşterilerini de mağdur etmek istemeyen bankalar, ipotekli ihtiyaç kredisi seçeneği ile müşterilerine yardımcı olmaya çalışıyor.

Adınıza kayıtlı bir eviniz varsa yüksek tutarda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Tapusu üzerinizde bulunan arsa, konut ve bir aracınız varsa bunları ipotek ettirip kredi alabilmeniz mümkün. Bu şartlardan herhangi birini sağlıyorsanız yapmanız gereken tek şey, bankaların faiz oranlarını takip edip, size en uygun bankayı bulup, sizden talep edilen belgeler ile birlikte bu bankaya başvuruda bulunmak olacaktır. Sonrasında ise banka tarafından yetkilendirilen kişinin tüm kontrollerini yapması ve uygun görmesi durumunda göstermiş olduğunuz mal varlığınıza ipotek uygulanmaktadır. Almış olduğunuz kredilerin ödemelerini zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapmadığınızda göstermiş olduğunuz mal banka tarafından satılıp borcunuz tahsilatı gerçekleştirilmektedir.

Bankalara ipotekli kredi başvurusunda bulunabilmeniz için öncelikle düzenli bir gelire sahip olmanız ve bunu belgeleyerek bankaya teslim etmeniz gerekmektedir. Bunun yanı sıra sigortalı bir vatandaşın başvuruda bulunmadan en az 6 ay önce sigortalı olması, emekli vatandaşların ise maaşlarının en fazla 22 katı kadar kredi çekebileceklerini bilmesi gerekmektedir. Ev hanımları da adlarına kayıtlı bir konutları olması durumunda bu krediden yararlanabilmeleri mümkündür.

Başvuru yapan vatandaşların kredi notları 1300’ün altında ise bu krediden yararlanabilmeleri mümkün değildir. Ayrıca teminat olarak göstereceğiniz mal varlığının kendinize veya birinci derecen bir yakınınıza ait olması şartı aranmaktadır.