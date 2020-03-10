Ev kadınları emekli olması için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu!

Ülkemizde son yılların en öne çıkan konularından bir tanesi de ev hanımlarının emekli olabilmesi için yapılan hazırlıklar olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan kanun teklifi ile ilgili detaylar ise açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan ev hanımlarının emeklilik durumu sosyal devlet kapsamında olan Türkiye’nin değerlendirilmesi yapılmalıdır açıklaması geldi.

Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen ancak adına hiçbir çalışma yapılmayan ev hanımlarının emeklilik durumları ile ilgili teklif geldikten sonra pek çok ev hanımı meraklarını gidermek için intenete başvurdu. Son olarak ev hanımları emeklilik haklarına kavuşabilmesi için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" başlığı ile kanun teklifi verildi.

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için kanun teklifi verildi

Halkların Demokratik Partisi İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözüge tarafından sunulan kanun teklifinde "Ev Kadınlarına sigorta ve emeklilik hakkı tanınmak" başlıklı, "Cinsiyetçi iş bölümüne bağlı olarak 'ev kadınlarının' sayısı her geçen gün artmaktadır. Kadınlara verilen ücretlerin düşüklüğü, işlerin eğreti olması, kamusal kreş ve bakım hizmetlerine erişemeyişi kadınları ev içi rolleri kabul etmeye itmekte; çocuklara, bakıma muhtaç yaşlı, hasta, engelli bireylere bakmaya mecbur kılmaktadır." Denilerek kanun teklifi gönderildi.

Ayrıca ev hanımlarının emeklilik teklifinde dikkat çeken bir diğer husus, "Kadınlar evi çekip çevirirken bütün ailenin yükünü sırtlanmakta, temizlikten, yemek yapmaya, çocukların eğitiminden, alışverişe, bakım hizmetine her gün yeniden üretim işlerinin bütün aşamalarını yerine getirmektedirler. Kadınların görünmeyen emeği üzerine kurulan bu düzen, erkek egemen anlayışla şekillenen kadının ev içi rollerini de pekiştirmektedir. " ifadeleri oldu.

Ev kadınları emekli olabilecek mi?

Ev kadınlarının emekliliği konusunda TBMM’ye sunulan kanun teklifinin detayları ise şu şekilde;

`Ev kadınlarının emeklerinin bir karşılığı olmadığı gibi, sosyal güvenlik haklar ya yoktur ya da 'kocaya veya babaya bağımlı' olarak bulunuyor. Eşi işsiz ya da güvencesiz ev kadınının da sosyal güvenlik hakları bulunmuyor. Önemli bir üretim alanı olan evlerde ev kazaları adı altında görünmez kılınan çalışmaya bağlı kazalar ve hastalıklar yaşanmaktadır. Ev içi şiddet de yine ev kadınlarının karşı karşıya bulunduğu en ciddi tehlikelerdendir. Türkiye'de her gün en az bir kadın erkek şiddeti ile yaşamım yitirmektedir. Bunların önemli bir bölümü eş ya da birinci derece akrabalarından yani ev içi şiddetten kaynaklanmaktadır. Türkiye'de iş yasasına göre haftada çalışma süresi 45 saattir. Kadınların ev içi mesaisinin uzunluğuyla kıyasladığımızda kadınların ne kadar büyük karşılıksız emek harcadığını görebiliriz. Türkiye'de bir araştırmaya göre ev kadınların yaklaşık 69.2'si ey işlerini bir yardımcı olmadan tek başına yapmaktadır. İngiltere'de bir sigorta şirketinin yapmış olduğu araştırmada; kadınların ev işleri ve çocuk bakımı için haftada ortalama 74 saat vakit harcadıklarını göstermiştir. Bir ev içerisinde yapılan temel işler, yemek, temizlik, ütü, çocuk bakımı gibi işler profesyonel istihdam alanında ayrı ayrı adlandırılan iş kollarıdır. Hane içinde yapılan işler sayısız işkolunda yapılan işlere bedeldir. Evdeki üretimin piyasa karşılığı, çamaşırhane, çocuk yuvası, huzur evi, kuru temizleme, lokanta, sağlık merkezi ve daha pek çok sektörde üretilmektedir. Bakım hizmetlerinin kamusal alanda ve yurttaşlara bir hak olarak sunulmaması sebebiyle engeli, hasta ve yaşlı bakıma muhtaç kişilere de evde kadınların bakması bir zorunluluk haline gelmiştir. Sosyal devlet ilkesi gereği bakıma muhtaç kişilere karşı asıl olarak devlet yükümlülüklerini üstlenmelidir. Kreş, bakıma muhtaç kişiler için rehabilitasyon merkezleri, çamaşırhaneler vb. ev içi işleri kamusallaştıracak politikalar hayata geçirilmelidir. Bu sebeple ülke genelindeki yoksulluğu aşmak, kadınların görünmeyen emeğini görmek ve tanımak için, kadınların toplumsal, siyasal ve ekonomik hayata eşit katılımını sağlayıncaya kadar; tüm ev kadınlarının sigortalanması ve emeklilik hakkına kavuşması sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak sağlanmalıdır. Bu noktada gösterilecek çaba kadın yoksulluğunu yenmeye katkı sunmak kadar, toplumsal cinsiyet rollerini sorgulamayı, kadın emeğinin gayrisafi milli hasıladaki görünmeyen payından kadınların bir nebze olsun dönmesini sağlamayı, toplumun, erkeğin, devletin kadınlara olan borcunun ödenmesine de bir yerden başlamak anlamına gelecektir.