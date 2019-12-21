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Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları

Devlet tarafından vatandaşlara evde bakıcı desteği verilmektedir. Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır, 2020 yılında evde bakıcı desteği almak isteyen kişilerin bazı şartları sağlaması gerekmektedir.

21 Aralık 2019 Cumartesi 18:17
Evde bakıcı desteği ne kadardır, nasıl alınır? 2020 Evde bakıcı desteği şartları

Evde bakıcı desteği, bireylerin evde bakıma muhtaç olan kişilere bakabilmesini amaçlayan bir destektir. Geçtiğimiz sene çıkarılan bir yaza ile farklı türlerde destekler verilmeye başlanmıştır.

Evinde bakıcı çalıştıran kişilerin bazı şartlara uygun olması gerekir. Şartlara uygun olmayan kişilere destek verilmez.

Evde Bakıcı Desteği Türleri

Evde bakıcı desteği geçtiğimi yoldaki torba yasayla çeşitlendirildi. İndirim teşvikleri aşağıdaki gibidir:

- 5510/5 Puanlık İndirim Teşviki

5510/5 puanlık indirim teşviki devlet tarafından sağlanan evde bakıcı desteklerinden bir tanesidir. Bu indirim için kişinin prim borcunun olmaması gerekir. Bunun haricinde başka bir şart yoktur. Ancak bu teşvik en az tercih edilen destek türüdür.

- 4447/10. Madde Teşviki

Bankacılık sektöründe en fazla tercih edilen destek türüdür. Bu teşvik için işe alınan kişinin son 6 ay içerisinde sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamış olması istenir. Bu maddeye göre yaş aralığı da çok önemlidir.

Eğer erkek bakıcı alınacaksa yaş aralığı 18 ila 29 arasında olmalıdır. Bu şartları taşıyan kişiler 24 aylığına bakıcı olarak alınabilir. Ayrıca işe alınan kişi İŞKUR’a kayıtlı ise bu destek 30 aya kadar çıkabilir.

- 4447/19. Madde Teşviki

Evde bakıcı teşvikleri arasından en çok tercih edilen destek çeşidi budur. 4447/19. Madde teşviki geçtiğimiz yıl Mart ayından itibaren yürürlüğe girmiştir. Hem işverenin hem de sigorta yapanların en çok faydalandığı sigortadır.

4447/19. Madde Teşviki İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

4447/19. Madde teşvikinden yararlanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.

- Hizmet alınan kişinin 10 günden fazla işverenle çalışıyor olması,

- SGK kaydının yapılmış olması,

- 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında bakıcının işe başlamış olması,

- İşe başlama tarihinden 3 ay önce 10 günden fazla SGK’ya bağlı olarak bir işte çalışmamış olması,

- Bakıcının işe başladığı tarih itibariyle SGK kaydının olması.

Bu şartların sağlanması halinde bu teşvikten 24 ay boyunca yararlanılabilir.

Evde Bakıcı Desteğini Kimler Alabilir?

Bu destekten ev hizmeti için çalışan kişiler faydalanabilir. Bebek veya çocuk ve hasta veya yaşlı bakıcıları da bu destek türünde değerlendirilmektedir. Bakıcı olarak işe alınacak kişinin üçüncü derece kadar yakın akraba olmaması gerekmektedir.

Evde Bakıcı Desteği Nasıl Alınır?

Evde bakıcı desteğini almak için İl Sigorta Müdürlüklerine işe alınacak bakıcıyla birlikte giderek başvuru yapılmalıdır.

Evde Bakıcı Desteği Miktarı Ne Kadardır?

Evde bakıcı alacak kişilerin, 10 günden fazla çalışan bakıcılar için brüt asgari ücretin %37,5’i kadarını ödemesi gerekir. Eğer teşvik alınmazsa ödenmesi gereken tutar 959 TL olarak belirlenmiştir.

5510/5 puanlık indirim teşviki alınacaksa ve sigorta primleri eksiksiz ödeniyorsa teşvik %32,5’luk indirimle 831,35 TL ödeme yapılacak.

4447/10. Madde indiriminden yararlanan kişilere %17’lik yardım yapılır ve ödenecek tutar 435 TL olmaktadır.

4447/19. Madde teşviki alınacaksa sigorta primlerinin tamamı 18 ay süresinde devlet desteğiyle karşılanır. Bakıcılar için 700 TL olarak verilen devlet desteğinden normal işverenler de yararlanabilir.  

Son Güncelleme: 21.12.2019 18:17
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