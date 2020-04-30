Evde bakım maaşı alanlara 1000 TL korona virüs sosyal yardım parası ödenecek mi?

Evde Bakım Maaşı Alanlara Sosyal Yardım Parası Ödenecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre evde bakım maaşı alanlara 1000 TL sosyal yardım parası ödenecek. Evde bakım maaşı alanlar Mayıs ayında sosyal yardım ödemesi alabilir. Alınan bu karar Mecliste konuşuldu. Evde bakım parası alan tüm vatandaşların bu yardım parasından yararlanabileceği açıklandı.

Diğer başvurularda evde bakım parası alanların başvuruları kabul edilmiyordu. Salgın ile mücadele kapsamında 1000 TL lik sosyal yardım parasından evde bakım maaşı alanlarda yararlanabilecek. Alınan bu karar ile birlikte 1000 TL lik sosyal yardım parası verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bu konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

Açıklamalarında net olarak söylemek istemedi ancak kendini tutamadı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazeteciler evde bakım parası alan vatandaşlara sosyal yardım parasının verilip verilmeyeceğini sordu. Bakan Selçuk, evde bakım parası alanlara 1000 TL sosyal yardım parasının verileceğini açıkladı.

Evde Bakım Maaşı Alanlara 1000 TL Sosyal Yardım Ödemesi Ne Zaman Yapılacak?

Sorulan soruya ilk önce cevap vermekten çekinen Zehra Zümrüt Selçuk kendini tutamayıp müjdeli haberi duyurdu. Evde bakım maaşı alanlar ile ilgili yapılacak olan bu uygulama ile birlikte evde bakım maaşının yanında sosyal yardım parası da verilecek. 1000 TL olarak verilen sosyal yardım parasının ne zaman verileceği merak ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım maaşı alanlara da 1000 TL sosyal yardım ödemesinin yapılacağını açıkladı. Bu yardımın ne zaman yapılacağı vatandaş tarafından merak ediliyor. Henüz ne zaman ödeneceğine dair net bir açıklama yapılmadı. Bakan Selçuk bu konu ile ilgili ara sıra açıklamalar yapmaktadır ancak ne zaman ödeneceği ve ne zaman başvuru yapılabileceğine dair net bir tarih vermedi.

Evde bakım maaşı alanlarda sosyal yardım desteği alabilecek. 1000 TL sosyal yardım parasını almak için aranan bir şartın olup olmadığı merak ediliyor. Konu ile ilgili uygulama Meclis’e de taşınmıştır ve henüz net bir şeylerin söylenemeyeceğini belirten Zehra Zümrüt Selçuk, bu uygulamanın Meclis’ten geçmesini beklemenin daha doğru olacağını söyledi. Evde bakım maaşı alanların bu yardımdan yararlanıp yararlanamayacağı net değil ancak böyle bir uygulama Meclis’te konuşulmaktadır. Meclis bu uygulama için onay verirse detaylar Bakan Selçuk tarafından açıklanacak ve başvuru tarihi ile ödemenin yapılacağı tarihte onay verildikten sonra açıklanacaktır.

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