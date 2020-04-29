Evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir? Nereye başvuru yapılır? Kimler bu ödemeden faydalanır? Ev yardım ödemesi şartları

Aile Bakanlığı’nın sağladığı yardımlardan birisi de ev yardım ve onarımlarıdır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu destek ödemelerinde vatandaşlar için evlerin yapımında hem evlerinin tamiri için ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerden yararlanabilmek içinse Aile Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru şartlarının sağlanması istenmektedir.
Devlet 25 bin TL ev yapım onarım parası vermektedir
Buna göre; oturulamayacak düzeyde eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlar için evlerin bakım-onarımı, ev yapım yardımları, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımları ve ev eşyası alımları için aynı veya nakdi yardımlar yapılmaktadır. SYDV tarafından başvuru yapan vatandaşlara onay verilmesi halinde prefabrik ev yapımlarında 25 bin TL, ev tamiri onarımları içinse 15 bin TL ödeme alınmaktadır.