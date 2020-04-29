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Evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir? Nereye başvuru yapılır? Kimler bu ödemeden faydalanır? Ev yardım ödemesi şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oturulamaz durumdaki evlerde yaşayan vatandaşlar için tadilat yardım ödemeleri yapılmaktadır. Peki evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir, nereye başvuru yapılır ve kimler bu ödemeden faydalanır? İşte ev yardım ödemesi şartları ile ilgili detaylar.

29 Nisan 2020 Çarşamba 14:44
Evi kötü durumdakilere ev tadilat yardım ödemesi nedir? Nereye başvuru yapılır? Kimler bu ödemeden faydalanır? Ev yardım ödemesi şartları

Aile Bakanlığı’nın sağladığı yardımlardan birisi de ev yardım ve onarımlarıdır. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu destek ödemelerinde vatandaşlar için evlerin yapımında hem evlerinin tamiri için ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerden yararlanabilmek içinse Aile Bakanlığı tarafından açıklanan başvuru şartlarının sağlanması istenmektedir.

Devlet 25 bin TL ev yapım onarım parası vermektedir

Aile Bakanlığı’na bağlı faaliyet göstermekte olan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, vatandaşlar için barınma yardımları yapmaktadır. Bu yardım çerçevesinde vatandaşlar ev yapımları ve onarımları için devletten yardım talep edebilmektedir. Bu çerçevede 18 yaşından daha büyük ve aylık geliri asgari ücretin üçte birinden daha az olanlara ödemeler yapılmaktadır. Destekten yararlanmak isteyen kişilerin 18 yaşından büyük olması, aylık hane gelirinin asgari ücretin 3’te biri düzeyinde olması gerekmektedir. Bu yardımlarla ilgili Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü açıklamalarında şu ifadeler kullanılmıştır.

Buna göre; oturulamayacak düzeyde eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlar için evlerin bakım-onarımı, ev yapım yardımları, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımları ve ev eşyası alımları için aynı veya nakdi yardımlar yapılmaktadır. SYDV tarafından başvuru yapan vatandaşlara onay verilmesi halinde prefabrik ev yapımlarında 25 bin TL, ev tamiri onarımları içinse 15 bin TL ödeme alınmaktadır.

 

Son Güncelleme: 29.04.2020 14:44
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