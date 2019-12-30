Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar genellikle bankalar tarafından verilen konut kredisi hizmetinden yararlanmaktadırlar. Ancak bankaların büyük bir kısmı satın alınmak istenen konutların tüm değerleri için finansman sağlamamaktadır.

Bankalar genellikle satın alınmak için konut kredisi başvurusunda bulunulan evin %75’i değerinde finansman sağlamaktadır. Bu bağlamda vatandaşların evin değerinin %25’i kadar paraya sahip olmaları gerekmektedir. Önek vermek gerekirse 100.000 TL değerindeki bir ev için kredi çekileceğinde banka 75.000 TL’ye kadar kredi vermektedir.

Evin Tüm Değeri İçin Kredi Veren Banka Var mı?

Bazı bankalar evlerin tüm değerleri için kredi vermektedir. Peşinatsız Mortgage kredisi adı altında evlerin tüm değerleri için finansman sağlanabilmektedir. Bu kredi ile beraber bankanın müşterileri hiçbir ekstra ödeme yapmadan evlerin tüm değeri için kredi çekebilmektedirler. Çekilen kredi sonucunda satın alınan evlerin ya da daha önceden evi var olan müşterilerin bu evleri ipotek ettirme mecburiyetleri bulunmaktadır.

Evin Tamamına Kredi Veren Bankalar

Garanti Bankası

Akbank

Yapı Kredi Bankası

Denizbank

QBN Finansbank

Ziraat Bankası

Halkbank

Garanti Bankası Evin Tamamına Kredi Nasıl Alınır?

Garanti bankası üzerinden evlerin tüm değerleri için kredi verilmektedir. Bu krediden faydalanabilmek için evlerin ipotek edilmesi gerekli olmaktadır. Garanti Bankası ev kredisi için 240 ay vadeli şekilde verilmektedir.

Akbank Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Yapı Kredi Bankası Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Akbank kapsamında evin tümüne kredi alınabilmesi için evlerin ipotek gösterilmesi gerekmektedir Evin tümü için verilen krediler 20 sene vade ile ödenmektedir.

Yapı kredi üzerinden evlerin ipotek olarak gösterilmesi halinde tüm bedel için kredi verilebilmektedir. Eğer ipotek gösterilmezse evin bedelinin %80 seviyesine kadar kredi verilebilmektedir.

Denizbank Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Denizbank kapsamında evin tüm değeri için kredi alınabilmesi için alınacak olan evin ipotek gösterilmesi gerekli olmaktadır.

QNB Finansbank Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

QNB Finansbank üzerinden evin tüm değeri için kredi alınabilmesi için evin tümünün ipotek ettirilmesi gerekmektedir. Evin değeri ekspertiz aracılığı ile belirlenir ve ipotek de bu değer üzerinden oluşturulur.

Ziraat Bankası Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası bünyesinde satın alınmak istenen konutların tüm değerinde kredi çekilebilmesi için evlerin ipotek ettirilmesi gerekmektedir. Ziraat Bankası en düşük konut kredisi faiz oranlarını kullanan banka olarak karşımıza çıkmaktadır.

Halkbank Evin Tümü için Kredi Nasıl Alınır?

Halkbank evin tümüne kredi imkanın yararlanabilmek için satın alınan evin ipotek edilmesi gerekmektedir. Evin değerinin tespit edilmesi ardından ipotek işlemi ile beraber evin tümü için kredi verilmektedir.