İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
113684
ALTIN
289.758
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7986
EURO
6.6449

Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?

Günümüzde ev satın almak isteyen vatandaşların çoğu bankalar tarafından verilen konut kredisi hizmetinden faydalanmaktadırlar. Ancak çoğu banka evin tüm değeri için kredi vermemektedir. Peki evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir? İşte konut kredilerinde evin tüm değeri için finansman sağlayan bankalar…

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:36
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar genellikle bankalar tarafından verilen konut kredisi hizmetinden yararlanmaktadırlar. Ancak bankaların büyük bir kısmı satın alınmak istenen konutların tüm değerleri için finansman sağlamamaktadır.

Bankalar genellikle satın alınmak için konut kredisi başvurusunda bulunulan evin %75’i değerinde finansman sağlamaktadır. Bu bağlamda vatandaşların evin değerinin %25’i kadar paraya sahip olmaları gerekmektedir. Önek vermek gerekirse 100.000 TL değerindeki bir ev için kredi çekileceğinde banka 75.000 TL’ye kadar kredi vermektedir.

Evin Tüm Değeri İçin Kredi Veren Banka Var mı?

Bazı bankalar evlerin tüm değerleri için kredi vermektedir. Peşinatsız Mortgage kredisi adı altında evlerin tüm değerleri için finansman sağlanabilmektedir. Bu kredi ile beraber bankanın müşterileri hiçbir ekstra ödeme yapmadan evlerin tüm değeri için kredi çekebilmektedirler. Çekilen kredi sonucunda satın alınan evlerin ya da daha önceden evi var olan müşterilerin bu evleri ipotek ettirme mecburiyetleri bulunmaktadır.

Evin Tamamına Kredi Veren Bankalar

  • Garanti Bankası
  • Akbank
  • Yapı Kredi Bankası
  • Denizbank
  • QBN Finansbank
  • Ziraat Bankası
  • Halkbank

Garanti Bankası Evin Tamamına Kredi Nasıl Alınır?

Garanti bankası üzerinden evlerin tüm değerleri için kredi verilmektedir. Bu krediden faydalanabilmek için evlerin ipotek edilmesi gerekli olmaktadır. Garanti Bankası ev kredisi için 240 ay vadeli şekilde verilmektedir.

Akbank Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Akbank kapsamında evin tümüne kredi alınabilmesi için evlerin ipotek gösterilmesi gerekmektedir Evin tümü için verilen krediler 20 sene vade ile ödenmektedir.

Yapı Kredi Bankası Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Yapı kredi üzerinden evlerin ipotek olarak gösterilmesi halinde tüm bedel için kredi verilebilmektedir. Eğer ipotek gösterilmezse evin bedelinin %80 seviyesine kadar kredi verilebilmektedir.

Denizbank Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Denizbank kapsamında evin tüm değeri için kredi alınabilmesi için alınacak olan evin ipotek gösterilmesi gerekli olmaktadır.

QNB Finansbank Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

QNB Finansbank üzerinden evin tüm değeri için kredi alınabilmesi için evin tümünün ipotek ettirilmesi gerekmektedir. Evin değeri ekspertiz aracılığı ile belirlenir ve ipotek de bu değer üzerinden oluşturulur.

Ziraat Bankası Evin Tümüne Kredi Nasıl Alınır?

Ziraat Bankası bünyesinde satın alınmak istenen konutların tüm değerinde kredi çekilebilmesi için evlerin ipotek ettirilmesi gerekmektedir. Ziraat Bankası en düşük konut kredisi faiz oranlarını kullanan banka olarak karşımıza çıkmaktadır.

Halkbank Evin Tümü için Kredi Nasıl Alınır?

Halkbank evin tümüne kredi imkanın yararlanabilmek için satın alınan evin ipotek edilmesi gerekmektedir. Evin değerinin tespit edilmesi ardından ipotek işlemi ile beraber evin tümü için kredi verilmektedir.

Son Güncelleme: 30.12.2019 04:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
TCMB kredi kartı faiz oranlarında indirim yaptı!
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Yerli Otomobil fabrikası nerede kuruluyor?
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
Kamu bankalarından konut kredisi faiz indirimi! Ev kredileri 0,79'a düşecek
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 yılı trafik cezaları ne kadar oldu? En yüksek trafik cezası ne kadar?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
2020 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı almak için nasıl başvuru yapılır?
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!
Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredisi hakkında güzel haber verdi!

Popüler Haberler

Kredi kartı hesap kesim tarihi değiştirmek için yöntemler
Evin tamamı için kredi veren bankalar hangileridir?
SGK laboratuvar tahlil sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? Tahlil sonuç sorgulama işlemleri
Zencefil, ıhlamur, adaçayı, papatya, kiraz sapı bitki çayları neye iyi gelir, faydaları nelerdir?
Köyde para kazandıracak karlı yeni iş fikirleri ve projeler
Çukur yeni bölüm neden yok? 30 Aralık Çukur neden yok? Show Tv Çukur niye yayınlanmıyor, yeni bölüm ne zaman?
Psikoteknik belgesi nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır, şartları nedir?
Yarın okullar tatil mi? Hastaneler, PTT, eczaneler, kargolar ve bankalar açık mı? 31 Aralık 2019 Salı resmi tatil mi?
Hekimoğlu yeni bölüm var mı yok mu? 31 Aralık neden yok, Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Solgun ve mat cilde sahip olanlara cildi canlandıran doğal yüz maskesi önerileri
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
Nejat İşler Çukur dizisine katıldı mı? Çukur yeni bölüm fragmanında Nejat İşler beklentisi!
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
2020 TYT YKS sınavlarına kaç gün kaldı?
Show TV Yılbaşı programı belli oldu!
Aslı Bekiroğlu Jet Sosyete’ye döner mi?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam geldi mi? 2020 Zamlı emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
Kimse Bilmez neden final yapıyor? Kimse Bilmez final bölüm tarihi
Yerli otomobil ön siparişi nasıl verilir?
Kore dizisi Babel konusu ve oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.