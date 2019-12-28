Evli ve eşi çalışmayan sigortalı çalışan için AGİ ne kadar?

2020 yılı Asgari Ücret ve AGİ için herkes saat 14.00’da başlayacak olan komisyon toplantısını bekliyor. Asgari ücret herkesin bildiği gibi Asgari Geçim İndirimi için ödenen rakam, devlet tarafından asgari ücretli vatandaşa ödenir. Ödenen bu rakam işveren vergisinden düşmektedir.

İşverenler, çalışanlarına bu ücreti ödemek zorundadır. Vatandaşlar konu hakkında intenet üzerinden evli ve eşi çalışmayan sigortalı kişiler için AGİ ne kadar diye araştırmaya başladı.

Evli ve eşi çalışmayan sigortalı için AGİ ne kadar?

AGİ uygulaması 2007 yılında vergi idaresinin yerine getirilmiştir. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ’ye göre hesaplayarak vergi dairesine daha az ödeme yapıyorlar. AGİ kaynaklı çalışan kişilere ödenecek yıllık miktar, yıllık asgari ücretin yarısına %15 oranla uygulanıp bulunuyor.

AGİ nasıl hesaplanır?

Asgari ücret tutarları her sene asgari ücret görüşmeleri ile belirleniyor. Buna göre 2019 yılının AGİ rakamları şu şekildeydi;

2019 AGİ tablosu ücretler

Evli, eşi çalışmayan 230.22 TL

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 259.00 TL

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 287.78 TL

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 326.15 TL

Evli, eşi çalışan 191.85 TL

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 220.63 TL

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 249.41 TL

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 287.78 TL

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 306.96 TL

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 326.15 TL

Bekar 191.85 TL

Asgari geçim indirimi, ücretin kazanıldığı senenin başında geçerli olan ve sanayi sınıfında çalışanlar için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarına göre;

Mükellefin kendisi için % 50'si,

Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,

Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,

Üçüncü çocuk için %10'u,

Diğer çocuklar için % 5'i şeklindedir.

2020 AGİ hesaplama tablosu

Asgari ücret tespit komisyonu toplantısı an itibariyle başladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre 2020 AGİ 3 çocuklu eşi çalışmayan bir aile için 481,41 kuruş olarak açıklandı. Açıklanan miktara göre bekar bir çalışan için ise 220 TL olarak açıklandı.

AGİ nedir?

Devletin çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere ödediği vergi iadesidir. AGİ 2007 yılından itibaren fiş toplayarak alınan vergi idaresinin yerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulamasını yürürlüğe koymuştu.

Vatandaşların en çok sorduğu soruların başında “Asgari Geçim İndirimi yani AGİ ne kadar” sorusu geliyor. AGİ her çalışanın bakmakla sorumlu olduğu kişilere göre değişmektedir. Yani bekar bir kişinin AGİ ücreti ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı AGİ ücreti değişiklik göstermektedir.