EYT'liler için yeni bir sistem mi geliyor? 5 Mart EYT son dakika haberleri

5 Mart tarihinde EYT’ye ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili vekiller istişare toplantıları düzenlemek için AK Parti Genel Merkezi’nde bir aya gelmişlerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yeni bir sistem önerilmiş ancak EYT’lilerin sayısı yaklaşık 6 milyon bandında olduğundan hemen emekli olabilecek sayısı 1 milyon kişinin üzerinde olarak belirtilmişti.

EYT’liler için emeklilik imkanı tanınmasının SGK sistemine maliyetiyse 10 yılda 700 milyar TL’nin üzerinde olacağı da tespitlerin arasında bulunuyor.

Erdoğan’dan yeni sistem önerileri

Toplantılarda milletvekili emeklilik yaşına ilişkin sıkıntılar dile getirildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar çalışmaya devam etseler dahi maaşlarının düşmemesi için yeni bir sistem kurgulanması yönünde önerilerde bulunduğu belirtiliyor.

Erdoğan EYT meselesine olumsuz bakmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yapmış olduğu açıklamalarda EYT’ye ilişkin tartışmalara noktayı koymuştu. Erdoğan EYT meselesiyle ilgili ‘’Yapmayacağım, seçim kaybetsem bile bu işte yokum.’’ diye konuşmuştu. İskandinav ülkelerinin tamamının bu sistem yüzünden battığını konuşan Erdoğan, erken emeklilikle ikinci iş aranacağını ve işsizliğin daha da yükseleceğine işaret etti. Bunun politik bir hesap olmayacağını belirten Erdoğan, ‘’Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola teşvik etmeyin. Seçimi kaybetsek de olmayacak. Herkes vaktinde emekli olmalı.’’ diye konuştu.

‘’EYT’nin maliyeti sürdürülebilir değil.’’

6 milyon EYT’li var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EYT konusunda elinde çok sayıda analiz olduğunu ve bütün kombinasyonların denenmesine karşın hiçbirinin maliyetinin sürdürülebilir olmadığını konuştu. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiasının da doğru olmadığını belirten Selçuk, 65 yaş şartının kadın ve erkek sigortalılar için 2048’de sağlanacağını ekledi. 2048 yılına kadar bütün emeklilerin kademeli olarak belli yaş aralarında emekli olduğunu konuşan Selçuk ‘’Şuanda 52.7 ortalama emeklilik yaşımız var. EYT olan kesimin yaklaşık yarısı şuanda 657 kapsamında.’’ diye ekledi.

EYT’lilerin sayısı 6 milyon bandında olmakla birlikte hemen emekli olabilecek sayısı ise 1 milyon kişiden daha fazla durumda. EYT’lilere emeklilik olanağı tanınmasının sisteme maliyeti ise 10 yılda 700 milyar TL’nin üzerinde olarak belirtiliyor. EYT’de düzenleme yapılsa dahi 700 bin kişi hemen emekli olacak ve bu da maliyetin yıllık 10 milyar liranın üzerine çıkması anlamına geliyor.

EYT kimleri kapsıyor?

Yapılan değişiklikle birlikte 8 Eylül 1999 tarihinde sigortalı olanlardan emekli olma tarihi 15 yıla kadar uzayanlar olmuştur. Bu bağlamda emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının sağlanması aranıyor.

EYT yasası nedir?

1998 yılında işe girmiş olan bir işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunmaktayken, söz konusu yasayla emeklilik 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi.

EYT nedir?

2008 öncesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç farklı kurum ve kanun bulunmaktaydı. Bu tarih sonrasında kurumlar SGK adı altında birleştirilmiştir. Buna göre ilk kez 30 Nisan 2008 tarihinde SSK’lı olan bir erkek 70, 7 bin prim günüyle emekli olmaktayken 1 gün sonra yani 1 Mayıs 2008’de SSK’lı erkek 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilmektedir. Söz konusu düzenlemeyle bir gün geç sigortalılık 200 gün fazla çalışmayı gerektirmiştir.

9 Eylül 1999 tarihindeyse 4447 sayılı kanun hayata geçti ve bu tarih öncesinde sigortalı olanlar için kademeli yaş şartı devreye girdi. 9 Eylül 1999 tarihi ve sonrasında sigortalı erkeklerde 60, kadınlarda 58 yaş şartı getirildi.