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Fabrikaların hurda demir alım fiyatları 2020

2020 yılının gelmesi ile birlikte vatandaş fabrikaların hurda demir alım fiyatlarını araştırmaya başladı. Fabrikalar 01.01.2020 tarihi itibariyle hurda demir alım fiyat listesini açıkladı.

03 Ocak 2020 Cuma 09:17
Fabrikaların hurda demir alım fiyatları 2020

Demir fiyatları vatandaş tarafından merak ediliyor. 2020 yılından itibaren hurda demir fiyatlarındaki değişimin ne olduğu araştırılıyor. 01.01.2020 tarihi itibariyle hurda demir fiyatları fabrikalarına göre değişiklik göstermektedir. Güncel fiyat listesi belirlenmiştir. 2020 yılı güncel hurda demir fiyatları şu şekilde olmuştur:

ÇOLAKOĞLU HURDA DEMİR FİYATLARI

Çolakoğlu fabrikasının 2020 yılı hurda demir fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Çolakoğlu Hurda Demir Fiyatları / KG TON fiyatları

-DKP: 1.880 TL

-Ekstra: 1.750 TL

-1.Grup: 1.685 TL

-2.Grup: 1.635 TL

-Demir Talaşı: 1.435 TL

Güncel hurda demir fiyat listesi bütün fabrikalar için yaklaşık olarak yukarıdaki şekilde belirlenmiştir. 2020 yılı tarihi itibariyle hurda demir güncel fiyatları yukarıda belirtilen fiyat listesidir.

Son Güncelleme: 03.01.2020 09:28
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