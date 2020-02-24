betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
328.560
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9207
EURO
6.6031

Fatih'te iki grup arasında silahlar konuştu! 2 yaralı

Fatih'te aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasındaki başlayan kavgada silahlar konuştu. Özel Harekat polislerinin araya girdiği kavga sırasında ise 2 kişi yaralandı.

24 Şubat 2020 Pazartesi 00:14
Fatih'te iki grup arasında silahlar konuştu! 2 yaralı

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı Binbirdirek Mahallesi silahlı çatışma yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenile iki grup önce tartışmaya balşadılar. Tartışmanın büyümei üzerine ise grup yanlarındaki silahları çıkararak ateş etmeye başladılar.

Akşam saat 20.30 sıralarında Sultanahmet Meydanı'nın yakınındaki otoparkın önünde meydana gelen olay sırasında gruplar arasında bulunan 2 kişi silahlardan çıkan kurşunlardan dolayı yaralandılar. Çevrede bulunanlar ise durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerine genel Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldılar. Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin olaya karışanlarla ilgili arama çalışmaları başlattığı bildirildi.
 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihSilahlı çatışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! 2020 için 3,9 büyüme bekleniyor
Fitch Türkiye'nin kredi notunu yükseltti! 2020 için 3,9 büyüme bekleniyor
100 bin liralık Vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek!
100 bin liralık Vergi borcu cezasının 40 bin lirası silinecek!
İş bulma duası Google'ın trend listesinde yükselişte!
İş bulma duası Google'ın trend listesinde yükselişte!
Benzine zam gelecek mi? Pazartesi günü benzine büyük zam beklentisi
Benzine zam gelecek mi? Pazartesi günü benzine büyük zam beklentisi
Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı
Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 16 kuruşluk zam planlanıyor
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 16 kuruşluk zam planlanıyor

Popüler Haberler

Regaib Kandili hangi tarihe denk geliyor? 2020 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
Recep ayı ne zaman başlıyor? 3 Ayların başlangıcı Recep ayı başlangıç tarihi
2020 altın tahminleri gerçekleşmeye devam edecek mi? Bu fiyatlardan altın alınır mı? Altın almalı mıyım satmalı mı? Altını olanlar nelere dikkat etmeli
Fox TV Öğretmen dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu!
20 Bin Ek öğretmen ataması hangi illere yapılacak ? İllerin öğretmen açığı ve ihtiyaç fazlası durum raporu
Haluk Bilginer yeni filmi Azizler ne zaman vizyona girecek?
Güvercin Nefise'ye ne oldu, öldü mü? Neden yok? Eslem Akar diziden neden ayrıldı?
Alli Babacan'ın partisi ne zaman kurulacak? Tarih belli oldu!
Zalim İstanbul Agah'a ne oldu, ölecek mi? Fikret Kuşkan diziden ayrılacak mı?
Ada konseyinde ilk eleme adayı ve 23 şubat 2020 Survivor SMS sonuçları
Survivor Fatma Günaydın yarışmaya veda mı edecek, sakatlandı mı?
MSB sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuruları başlıyor! MSB personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvuru yapabilir?
Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Mucize Doktor Funda kimdir? Gerçek adı nedir? Ebru Aytemur hakkında bilgiler
Son Depremler 21 Şubat 2020 En son depremler nerede, ne zaman oldu?
Zemheri final mi yapacak? Show TV sevilen dizisinden üzen haber
Parazit filmini kaç kişi izledi? En iyi film dalında oscar alan Parazit filmi konusu ve izlenme sayısı
Kanalların yayın akışları 24 Şubat Pazartesi ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
TV8 Şaşkın Bakkal 216 neden yok? Dizi yayından kaldırıldı!
Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? Türkiye İran sınır kapısı neden kapatıldı?
24 Şubat 2020 Pazartesi fındık fiyatları ne kadar? Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.