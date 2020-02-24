Fatih'te iki grup arasında silahlar konuştu! 2 yaralı

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı Binbirdirek Mahallesi silahlı çatışma yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenile iki grup önce tartışmaya balşadılar. Tartışmanın büyümei üzerine ise grup yanlarındaki silahları çıkararak ateş etmeye başladılar.

Akşam saat 20.30 sıralarında Sultanahmet Meydanı'nın yakınındaki otoparkın önünde meydana gelen olay sırasında gruplar arasında bulunan 2 kişi silahlardan çıkan kurşunlardan dolayı yaralandılar. Çevrede bulunanlar ise durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine genel Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldılar. Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin olaya karışanlarla ilgili arama çalışmaları başlattığı bildirildi.

