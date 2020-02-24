Fatih'te iki grup arasında silahlar konuştu! 2 yaralı

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde ilçeye bağlı Binbirdirek Mahallesi silahlı çatışma yaşandı. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenile iki grup önce tartışmaya balşadılar. Tartışmanın büyümei üzerine ise grup yanlarındaki silahları çıkararak ateş etmeye başladılar.
Olay yerine genel Özel Harekat Polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldılar. Yararlıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polisin olaya karışanlarla ilgili arama çalışmaları başlattığı bildirildi.