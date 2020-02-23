Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı

İstanbul'un Fatih semtinde bulunan Ayvansaray Mahallesinde korkunç bir gece yaşandı. gece saat 03.15 sıralarında, yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 4 kişi mahalleye gelerek park halinde duran 9 otomobili kundakladılar. Ateşe verilen otomobilleri gören çevre sakinleri sokağa dökülürken büyük panik yaşandı. Şüpheliler ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtılar.

Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanıcı madde ile yakılan araçlara müdahale etmeye başladılar. Ekiplere yardım etmek isteyen vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla araçları söndğrmeye çalıştılar.

Yanan otomobillerde arada patlama seslerinin duyulduğu görüldüğü olay da itfaiye ekipleri araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipleri araçlardaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yapıktan sonra yanan araçlarda büyük çapta hasar meydana heldiği görüldü. Diğer taraftan polis ekipleri de araçları yanan otomobil sahiplerinden yaşanan olay ile ilgili bilgi aldı.

Polis daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek maske ile yüzlerini gizleyen şüphelilerden, Barış K. ve Ramazan A.'yı Balat Sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldılar. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yanmış benzin kokulu eldivenler bulundu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada diğer iki şüphelinin de tespit edildiği açıklanırken, soruşturmanın TEM Şube Müdürlüğünce devam ettirileceği bildirildi.



