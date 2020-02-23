betgram betgram setrabet

İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
116829
ALTIN
322.014
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9082
EURO
6.6031

Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı

Fatih'te park halindeki 9 otomobil 4 kişi tarafından kundaklanarak ateşe verildi. Şüphelilerin araçları yaktıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken olayla ilgili şüphelilerden 2'sinin yakalandığı bildirildi.

23 Şubat 2020 Pazar 14:12
Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı

İstanbul'un Fatih semtinde bulunan  Ayvansaray Mahallesinde korkunç bir gece yaşandı. gece saat 03.15 sıralarında, yüzleri maskeli olduğu öğrenilen 4 kişi mahalleye gelerek park halinde duran 9 otomobili kundakladılar. Ateşe verilen otomobilleri gören çevre sakinleri sokağa dökülürken büyük panik yaşandı. Şüpheliler ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtılar.

Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı

Mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanıcı madde ile yakılan araçlara müdahale etmeye başladılar. Ekiplere yardım etmek isteyen vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla araçları söndğrmeye çalıştılar.

Yanan otomobillerde arada patlama seslerinin duyulduğu görüldüğü olay da itfaiye ekipleri araçları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri de olayın yaşandığı yerde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipleri araçlardaki yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yapıktan sonra yanan araçlarda büyük çapta hasar meydana heldiği görüldü. Diğer taraftan polis ekipleri de araçları yanan otomobil sahiplerinden yaşanan olay ile ilgili bilgi aldı.

Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı

Polis daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek maske ile yüzlerini gizleyen şüphelilerden, Barış K. ve Ramazan A.'yı Balat Sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalayarak gözaltına aldılar. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yanmış benzin kokulu eldivenler bulundu.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada diğer iki şüphelinin de tespit edildiği açıklanırken, soruşturmanın TEM Şube Müdürlüğünce devam ettirileceği bildirildi.

Fatih'te korkunç gece! 9 araç 4 kişi tarafından kundaklandı
 

Anahtar Kelimeler:
IstanbulFatihOtomobilKundaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 16 kuruşluk zam planlanıyor
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 16 kuruşluk zam planlanıyor
SGK tarafından bu yıl yapılacak karşılıksız desteklere yapılacak zamlar belli oldu!
SGK tarafından bu yıl yapılacak karşılıksız desteklere yapılacak zamlar belli oldu!
Mazot, Gübre, Hububat, Süt destekleri ve tarihleri açıklandı
Mazot, Gübre, Hububat, Süt destekleri ve tarihleri açıklandı
Ankara Barosu, Ceren Damar davasında tepki çeken avukata soruşturma başlattı
Ankara Barosu, Ceren Damar davasında tepki çeken avukata soruşturma başlattı
Fitch'ten Türkiye'ye iyi derecede kredi notu geldi
Fitch'ten Türkiye'ye iyi derecede kredi notu geldi
Kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen sondakika açıklaması
Kyk ve vergi sicil affı hakkında gelen sondakika açıklaması

Popüler Haberler

Akrilik protez tırnak nedir? Akrilik protez tırnak nerede, nasıl yaptırılır?
Devlet kira yardımı nasıl alınır? 2020 Devlet kira yardımı şartları nelerdir, kimlere verilir?
Okullar 24 Şubat 2020 Pazartesi tatil mi? Yarın hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?
Rüyada yılan görmek ne demektir? Rüyada yılan görmek neye işaret eder?
Günlük burç yorumları 24 Şubat 2020 Pazartesi - Burcunuza göre sizi bugün neler bekliyor?
Rüyada kavga etmek, dövüşmek görmek görmek ne demektir? Rüyada kavga, dövüş görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada cin görmek görmek ne demektir? Rüyada cin görmenin anlamı ve tabiri
Rüyada saçının beyazladığını görmek ne demektir? Rüyada saçının beyazladığını görmenin anlamı ve tabiri
MEB Yurt Dışı Öğretmenlik Sınavı Soru ve Cevapları 23.02.2020
Rüyada akrep görmek ne demektir? Rüyada akrep görmenin anlamı ve tabiri
2020 konut Kredisi Faizlerindeki düşüş devam edecek mi?
Rüyada ada görmek ne demektir? Rüyada ada görmenin anlamı ve tabiri
Survivor ünlüler takımında bulunan Aycan Yanaç kimdir?
Hekimoğlu'ndaki mümessil ile birlikte yatak sahnesi tepkilere neden oldu!
Hekimoğlu dizisinde tepki çeken mümessil ile aşk sahnesi
Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında, evli mi?
TOKİ 2020 tüm il ve ilçe kura çekiliş tarihleri belli oldu!
Migros 22 – 24 Şubat 2020 hafta sonu indirimli ürünler listesi
Şampiyon yeni bölüm neden yok? Dizi bitti mi? Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TRT Tutunamayanlar dizisine Arda Kural'da dahil oldu!
The Blacklist 8. sezon ne zaman olacak? The Blacklist 8. sezon yeni sezon olacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.