Fatura ve fiş kesmeme cezası nedir, ne kadardır, kaç TL'dir? Fatura ve fiş kesmeyen esnaflar nereye nasıl şikayet edilir?

Belirli bir dönem geçerli kabul edilen vergi iade zarfları, alıcıya fayda sağlamanın yanı sıra bu fişleri hazırlayan kişiler için pek sevilen bir durum değildi. Bu durumun geçerliliğini kaybetmesi, bazı durumlarda fatura ve fiş kesmemek gibi vergi kaçakçılığına neden olabiliyor. Her bilinçli müşteri alışveriş yapmış olduğu yerden faturasını veya fişini talep etmelidir. Bu fatura ve fişler ileriki zamanlarda size güvence sağlamanın yanı sıra yasal haklarınız için de kullanabileceğiniz bir belge niteliği taşımaktadır. Fatura ve fiş kesilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak sizler için en doğru seçim olacaktır.

Fatura ve fiş kesmeme cezası nedir, ne kadardır?

Almış olduğunuz hizmet ve mal karşılığında size verilen fiş, üzerinde alışverişinize dair bilgiler ve KDV oranlarının belirtilerek düzenlendiği bir faturadır. Bu fişler aldığınız ürün ya da hizmetin resmi belgesi olmanın yanı sıra KDV değerinin ödeneceğinin de resmi belgesidir. Almış olduğunuz her fiş sayesinde vergi kaçağının önüne geçmiş olursunuz. Devlete ödenen KDV tutarı, aldığınız fişler sayesinde resmi kayıtlara geçer. İşletme sahibi, almış olduğu hizmet karşılığında fiş istemeyen müşterileri de dahil olmak üzere tüm müşterilerine fiş vermek zorundadır. Fiş vermek istemeyen ve vermeyen işletmeler hemen şikayet edilmelidir. Şikayet sonrasında işletmeye ceza kesilir. Fatura düzenlememenin cezası, faturada yazılması gereken tutarın %10’u kadardır. Fatura düzenlenir ancak tutar eksik yazılırsa kesilecek ceza, tutar farkı üzerinden hesaplanır. Düzenlenmesi gereken her bir fatura için kesilecek asgari ceza tutarı, fatura tutarına bakılmaksızın, 290 liradır.

Fiş kesmeyen nereye şikayet edilir?

Fiş kesmeyen işletmeleri şikayet etmek bir vatandaşlık görevinizdir. Şikayette bulunmak istediğiniz zaman yapmanız gerekenler şu şekildedir;

-Bağlı olduğunuz il ya da ilçenin vergi dairesine giderek, fiş kesmeyen işletme hakkında bir dilekçe yazmalısınız. Dilekçenizde bu işletmenin incelenmesini talep etmeniz gerekiyor.

-Vergi dairesine gitmek yerine müşteri hizmetlerine bağlanarak da şikayetinizi gerçekleştirebilirsiniz. 189 numarasını tuşlayarak maliyeye ulaşabilir ve müşteri hizmetleri görevlisi ile doğrudan iletişim kurarak şikayette bulunabilirsiniz.

Fiş kesmeyen nasıl şikayet edilir?

Gitmiş olduğunuz bir işletmede, aldığınız hizmet karşılığında size bir fiş verilmedi ise, bu işletmeyi şikayet etmeniz gerekmektedir. Şikayetlerinizi iki yöntem ile iletebilirsiniz. Bulunduğunuz il veya ilçenin vergi dairesine dilekçe vererek şikayette bulunabileceğiniz gibi 189 numarasını arayarak müşteri hizmetlerine de şikayette bulunmanız mümkündür. İşleme alınan şikayet doğrultusunda işletme, görevliler tarafından incelenir. Eğer ihbarınız doğru ise işletme sahibine şikayette bulunan kişinin adı verilmez. Fakat ihbarınız asılsız ise, isminiz işletme sahibine verilmektedir. Kişinin durumdan haberdar olması, hem kendi markasının saygınlığını korumak adına hem de asılsız ihbarda bulunan kişiye tazminat davası açması için gerekli bir durumdur.