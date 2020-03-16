FED, politika fazini 0'a indirdi petol fiyatları düştü

ABD Merkez Bankası (FED), Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına karşı faizlerde indirim kararı aldı. Salgına karşı mücadelede ekonomiye destekl anlamında alınan karar sonrası FED politika fazileri yüzde 0.0-0.25 aralığına indirildi.

FED Başkanı Jerome Powell, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Powell, telekonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, ABD'li vatandaşlar, işletmeler ve genel olarak ekonomiyi desteklemek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkisini hafifletmek için kredi akışını teşvik etmek amacıyla FED'in bir dizi adım attığını vurgulayarak virüsün ABD ve dünyada ne kadar derin etkileri olduğuna değindi.

Politika yapıcıların ekonomide oluşan aksaklıklardan kaynaklı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için ellerinden geleni yapması gerektiğine dikkat çeken Powell, politika faizinin hedef aralığını 1 puan düşürdüklerini ve neredeyse sıfıra yaklaştırdıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgının önemli bir ekonomik zorluk yarattığını vurgulayan Powell, konuşmasında şöyle dedi:

"Hastalık ve yayılmasını durdurmak için alınan önlemlerin yakın dönemde ekonomik faaliyet üzerinde önemli etkisinin olmasını bekliyoruz. Seyahat, turizm ve konaklama sektörlerinde keskin bir düşüş görülüyor. Ayrıca, salgının etkileri birçok yabancı ekonomide faaliyetleri kısıtlıyor, bu da küresel tedarik zincirine dayanan Amerikan endüstrileri için zorluklara neden oluyor. Yurt dışındaki zayıflık bir süre ihracatımızı da etkileyecek. Ayrıca, küresel petrol fiyatlarındaki büyük düşüş nedeniyle enerji sektörü son zamanlarda stres altına girmiştir."

Powell, geçtiğimiz hafta ABD'nin hazine tahvilleri de dahil olmak üzere birçok önemli finansal piyasa ve tahvil piyasasının sorunsuz işlemesini sağlamak için gelecek aylarda en az 500 milyar dolarlık hazine tahvili alımı yapacaklarını da sözlerine ekleyerek, bu piyasanın da işleyişini iyileştirmek için en az 200 milyar dolarlık ipoteğe dayalı tahvil alacaklarını söyledi ve bu aşamada negatif faizlere gereksinim olmadığının ve bunun ABD için uygun bir politika olacağına inanmadığını vurguladı.

Diğer taraftan; FED faiz infirimi kararından hemen sonra, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3.40 düşüşle 32.66 dolara geriledi. ABD Batı teksas petrolünün varil fiyatı ise karar sonrası yüzde 2.02 düşüşle 31.09 dolara indiği kaydedildi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise yapılan fazi indiriminin ardından Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı. ECB'nin yazılı açıklamasına göre, Kovid-19 karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası dahil oluyor.