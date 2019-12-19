Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri

Fibabanka Türkiye’de 72 adet şubesiyle hizmet vermektedir. Fibabanka müşterileri intenet şubesi, ATM, mobil uygulama, banka şubesi veya mobil uygulamadan başka bir Fibabank müşterisine para göndermek için havale işlemini tercih etmektedir.

Havale işlemleri aynı banka müşterileri arasında yapılır ve her saatte yapılabilir. Eğer başka bir banka müşterisine para gönderilecekse EFT işleminin tercih edilmesi gerekmektedir. EFT işlemi havaleden farklı olmaktadır ve ücret kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca EFT işlemleri saat 09:00 ile 17:00 arasında yapılmaktadır. Bu işlemlerde herhangi bir aksilik yaşanması halinde banka aranarak işlemin iptali istenebilir.

Fibabanka Havale Ücretleri

Fibabanka müşterisi olan kişiler para transferi yapacakları kişinin de aynı banka müşterisi olması halinde havale işlemini tercih etmelidir. Havale işlemi için belli bir saat yoktur ve her saatte yapılabilir.

Fibabanka EFT Ücretleri

İntenet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan havale işlemleri ücretsizdir. Fakat banka şubesinden yapılan havale işlemlerinde belli bir ücret kesintisi yapılmaktadır. Bu ücretler gönderilen paranın miktarına göre değişiklik göstermektedir. 45 bin TL’ye kadar yapılacak havale işlemleri için %0,3, 450 bin TL’ye kadar yapılan havaleler için ise %0,5 kesinti yapılmaktadır.

Fibabanka müşterisi olan bir kişi başka bankanın müşterisine para göndereceği zaman EFT işlemini tercih etmelidir. EFT işlemi havaleden farklıdır ve bu işlem için belli bir saat ve ücret kesintisi yapılmaktadır.

Mobil uygulama üzerinden yapılan EFT işlemleri için 35 TL ile 55 TL arasında kesinti yapılmaktadır. Şubelerden yapılacak EFT işlemlerinde ise 45 bin TL ile 450 bin TL arası tutarlar için ek olarak %5 BSMV eklenir ve işlem ücreti alınır. EFT ücretleri gönderilen paranın miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Fibabanka Havale ve EFT Saatleri

Havale işlemleri her banka için günün her saatinde yapılmaktadır. Bankanın şubelerinin kapalı olduğu günlerde havale işlemi için mobil uygulama veya intenet bankacılığı tercih edilmelidir.

EFT İşlemleri ise farklı bankalar arasında yapılacağı için belli bir saat arasında yapılmaktadır. EFT işlemleri hafta için sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilir. Hafta sonlarında veya resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz.