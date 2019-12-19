İstanbul 12°
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
110599
ALTIN
282.351
DOLAR
5.9363
STERLİN
7.7382
EURO
6.6025

Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri

Fibabanka müşterileri EFT işlemi için işlem saatlerinde işlem yapmalıdır. Havale işlemi için ise belli bir saat sınırı yoktur. Fibabanka müşterileri EFT ve havale işlemleri için belli bir ücret ödemek zorunda kalabilir.

19 Aralık 2019 Perşembe 12:39
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri

Fibabanka Türkiye’de 72 adet şubesiyle hizmet vermektedir. Fibabanka müşterileri intenet şubesi, ATM, mobil uygulama, banka şubesi veya mobil uygulamadan başka bir Fibabank müşterisine para göndermek için havale işlemini tercih etmektedir.

Havale işlemleri aynı banka müşterileri arasında yapılır ve her saatte yapılabilir. Eğer başka bir banka müşterisine para gönderilecekse EFT işleminin tercih edilmesi gerekmektedir. EFT işlemi havaleden farklı olmaktadır ve ücret kesintisi yapılmaktadır. Ayrıca EFT işlemleri saat 09:00 ile 17:00 arasında yapılmaktadır. Bu işlemlerde herhangi bir aksilik yaşanması halinde banka aranarak işlemin iptali istenebilir.

Fibabanka Havale Ücretleri

Fibabanka müşterisi olan kişiler para transferi yapacakları kişinin de aynı banka müşterisi olması halinde havale işlemini tercih etmelidir. Havale işlemi için belli bir saat yoktur ve her saatte yapılabilir.

İntenet veya mobil bankacılık üzerinden yapılan havale işlemleri ücretsizdir. Fakat banka şubesinden yapılan havale işlemlerinde belli bir ücret kesintisi yapılmaktadır. Bu ücretler gönderilen paranın miktarına göre değişiklik göstermektedir. 45 bin TL’ye kadar yapılacak havale işlemleri için %0,3, 450 bin TL’ye kadar yapılan havaleler için ise %0,5 kesinti yapılmaktadır.

Fibabanka EFT Ücretleri

Fibabanka müşterisi olan bir kişi başka bankanın müşterisine para göndereceği zaman EFT işlemini tercih etmelidir. EFT işlemi havaleden farklıdır ve bu işlem için belli bir saat ve ücret kesintisi yapılmaktadır.

Mobil uygulama üzerinden yapılan EFT işlemleri için 35 TL ile 55 TL arasında kesinti yapılmaktadır. Şubelerden yapılacak EFT işlemlerinde ise 45 bin TL ile 450 bin TL arası tutarlar için ek olarak %5 BSMV eklenir ve işlem ücreti alınır. EFT ücretleri gönderilen paranın miktarına göre değişiklik göstermektedir.

Fibabanka Havale ve EFT Saatleri

Havale işlemleri her banka için günün her saatinde yapılmaktadır. Bankanın şubelerinin kapalı olduğu günlerde havale işlemi için mobil uygulama veya intenet bankacılığı tercih edilmelidir.

EFT İşlemleri ise farklı bankalar arasında yapılacağı için belli bir saat arasında yapılmaktadır. EFT işlemleri hafta için sabah saat 09:00 ile 17:00 arasında gerçekleştirilebilir. Hafta sonlarında veya resmi tatillerde EFT işlemi yapılamaz.

Son Güncelleme: 19.12.2019 12:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek
Kamu vergi, harç, ceza ve diğer alacakları sadece kamu bankaları ve PTT’den tahsil edilecek
Boeing, 2020'den önce uçmasına izin verilmeyen 737 Max'ın üretimini durdurdu
Boeing, 2020'den önce uçmasına izin verilmeyen 737 Max'ın üretimini durdurdu
Huawei'ye ABD'den şok karar! Satışı yasaklayan yasa onaylandı
Huawei'ye ABD'den şok karar! Satışı yasaklayan yasa onaylandı
Asgari ücret görüşmelerinde kritik gün! 2020 asgari ücrette yeni rakam ne olacak?
Asgari ücret görüşmelerinde kritik gün! 2020 asgari ücrette yeni rakam ne olacak?
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Ek iş olarak kaz çiftliği kuran çiftçinin sezon sonu hedefi 100 bin TL
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde
Kredi faizleri tek haneye ne zaman düşecek? Bakan Albayrak'tan müjde

Popüler Haberler

Sigortam var ama hastanede gözükmüyor, muayene olamıyorum, sebebi nedir?
Sigortam asgari ücretten yatırılıyor gösteriliyor? Sigortam eksik yatıyor, ne yapmalıyım?
Gelir testi nedir, ne demektir? Gelir testi ne işe yarar? Kimler gelir testi yaptırmalıdır?
Gelir testi başvurusu nasıl, nereden yapılır? Gelir testi için nereye başvurulur?
Sosyal güvencesi olmayanlara devlet tarafından yapılan yardımlar nelerdir?
iPhone batarya ömrü nasıl öğrenilir? İphone kalan batarya ömrü öğrenme
Kabin memuru nedir? Kabin memuru ( host / hostes ) nasıl olunur?
Fibabanka EFT ve havale işlem saatleri, ücretleri
Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezi olan hindilerin fiyatları ne kadar? 2020 Yılbaşı hindisi alırken nelere dikkat edilmeli?
Kötü anılar nasıl siliyor? Hafıza sildirme nedir? TMS tedavisi nasıl olur?
Hepsiexpress hafta sonu çalışıyor mu? Hepsiexpress çalışma saatleri
E-Devlet adıma açılmış, kayıtlı banka hesabı sorgulama nasıl yapılır?
Final yaparak veda eden diziler!
Zuhal Topal’la Sofrada Programı bitecek mi? Sofrada programı yayından kaldırılacak mı?
Çukur dizisi hangi gün yayınlanıyor? Çukur dizisi yayın günü, saati ve kanalı
Paralı poşet uygulaması ile ne kadar gelir elde edildi? Paralı poşet uygulaması gelirleri belli oldu
Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?
Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri hangi günler yayınlanıyor? Hekimoğlu dizisi tekrar bölümleri gün ve saatleri
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman dizisine girecek mi? Engin Altan Düzyatan diziye ne zaman girer?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Goncanur Beki ve Emine Beki kimdir?
Evde doğal aloe vera kremi yapılışı ve cilde faydaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.