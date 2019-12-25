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Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Çoğu meslekten insanı ilgilendiren konulardan biri olan Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammından kimler yararlanabilir, hangi meslekler için geçerlidir ? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir? Fiili hizmet zammı hakkında merak edilen tüm soruların cevapları..

25 Aralık 2019 Çarşamba 20:56
Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Nerdeyse bütün meslekten insanları ilgilendiren konulardan biri olan fiili hizmet zammı, bazı meslek gruplarından insanların daha erken emekli olmalarını sağlayan bir uygulamadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hesaplanan tarihe kıyasla bazı işyerlerinde çalışanlara her sene ek gün tamamlanmaktadır. Öneğin Kurşun ve Arsenik fabrikasında çalışan bir işçiye ek olarak 60 gün eklenmektedir. Eklenen bu günler emeklilik gününden azalmaktadır.

Fiili Hizmet Zammından Yararlanma Koşulları

Belirtilen iş yerlerinde çalışan kişiler fiili hizmet zammından yararlanabilir. Çalışmadığı halde öyle gösterildiği takdirde SGK tarafından fiili hizmet zammı iptal edilir.

Fiili Hizmetten Kimler  Yararlanabilir ?

Meslekten mesleğe fiili hizmet süresi farklılık göstermektedir. Her sene etki edecek indirim günü sayısı aşağıda sıralanmaktadır.

  • Kurşun ve arsenik işleri : 60 gün
  • Cam fabrika ve atölyeleri : 60 gün
  • Cıva üretimi işleri sanayii : 90 gün
  • Çimento fabrikaları : 60 gün
  • Alüminyum fabrikaları : 60 gün
  • Demir ve çelik fabrikaları: 90 gün
  • Döküm fabrikaları : 60 gün
  • Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler : 90 gün
  • Yeraltı işleri : 180 gün
  • Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler : 90 gün
  • Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler :60 gün
  • Türk Silâhlı Kuvvetlerinde: 90 gün
  • Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında: 90 gün
  • İtfaiye veya yangın söndürme işleri: 60 gün
  • Basın ve gazetecilik mesleğinde: 90 gün
  • Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle:  90 gün
  • Türkiye Büyük Millet Meclisi: 90 gün

Fiili Hizmet Süresi Emekliliği Nasıl Etkiler ?

Emekliliğin tamamını etkilemese  de en fazla 3 yıl kadar bir indirim oluşur.  Yer altında çalışan işçilerde  sınır mevcut değildir. Fiili sürelerinin tamamı emeklilik günlerinden düşer.

Son Güncelleme: 25.12.2019 20:56
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