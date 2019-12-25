Fiili hizmet zammı nedir? Fiili hizmet zammı şartları nelerdir, kimler yararlanabilir?

Nerdeyse bütün meslekten insanları ilgilendiren konulardan biri olan fiili hizmet zammı, bazı meslek gruplarından insanların daha erken emekli olmalarını sağlayan bir uygulamadır.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre hesaplanan tarihe kıyasla bazı işyerlerinde çalışanlara her sene ek gün tamamlanmaktadır. Öneğin Kurşun ve Arsenik fabrikasında çalışan bir işçiye ek olarak 60 gün eklenmektedir. Eklenen bu günler emeklilik gününden azalmaktadır.

Fiili Hizmet Zammından Yararlanma Koşulları

Fiili Hizmetten Kimler Yararlanabilir ?

Belirtilen iş yerlerinde çalışan kişiler fiili hizmet zammından yararlanabilir. Çalışmadığı halde öyle gösterildiği takdirde SGK tarafından fiili hizmet zammı iptal edilir.

Meslekten mesleğe fiili hizmet süresi farklılık göstermektedir. Her sene etki edecek indirim günü sayısı aşağıda sıralanmaktadır.

Kurşun ve arsenik işleri : 60 gün

Cam fabrika ve atölyeleri : 60 gün

Cıva üretimi işleri sanayii : 90 gün

Çimento fabrikaları : 60 gün

Alüminyum fabrikaları : 60 gün

Demir ve çelik fabrikaları: 90 gün

Döküm fabrikaları : 60 gün

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler : 90 gün

Yeraltı işleri : 180 gün

Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler : 90 gün

Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler :60 gün

Türk Silâhlı Kuvvetlerinde: 90 gün

Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında: 90 gün

İtfaiye veya yangın söndürme işleri: 60 gün

Basın ve gazetecilik mesleğinde: 90 gün

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle: 90 gün

Türkiye Büyük Millet Meclisi: 90 gün

Fiili Hizmet Süresi Emekliliği Nasıl Etkiler ?

Emekliliğin tamamını etkilemese de en fazla 3 yıl kadar bir indirim oluşur. Yer altında çalışan işçilerde sınır mevcut değildir. Fiili sürelerinin tamamı emeklilik günlerinden düşer.