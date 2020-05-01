Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?

Karadeniz’in en fazla ihraç edilen ürünlerinden olan fındık, üretici ve tüketicilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Fiyatlarıyla alıcı ve satıcıları yakından ilgilendiren fındıkların piyasadaki güncel durumu merak edilmeye başlandı. Bu süreçte binlerce kişi fındık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya’da fındık üreticileri güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladılar.

1 Mayıs 2020 Cuma güncel fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 16,50 TL - 17,00 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,76 TL - 21,38 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 18,50 TL - 21,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,76 TL - 21,38 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,65 TL - 22,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 19,73 TL - 21,57 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 22,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 21,57 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 19,50 TL - 21,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 18,80 TL - 22,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 22,50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 19,48 TL - 22,13 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 19,73 TL - 21,57 TL

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