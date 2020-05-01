İstanbul 15°
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
379.151
DOLAR
6.9874
STERLİN
8.7806
EURO
7.6423

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?

1 Mayıs 2020 Cuma güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapan binlerce kişi Google'da ''Fındık borsası fındık kaç lira?'' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte il il güncel fındık fiyatları.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:43
Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?

Karadeniz’in en fazla ihraç edilen ürünlerinden olan fındık, üretici ve tüketicilerin ilgi odağı haline gelmiştir. Fiyatlarıyla alıcı ve satıcıları yakından ilgilendiren fındıkların piyasadaki güncel durumu merak edilmeye başlandı. Bu süreçte binlerce kişi fındık fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Ordu, Samsun, Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya’da fındık üreticileri güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapmaya başladılar.

1 Mayıs 2020 Cuma güncel fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 16,50 TL - 17,00 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 18,76 TL - 21,38 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 18,50 TL - 21,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 18,76 TL - 21,38 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,65 TL - 22,50 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 19,73 TL - 21,57 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 22,00 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 21,57 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 19,50 TL - 21,50 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 18,80 TL - 22,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 20,00 TL - 22,50 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 19,48 TL - 22,13 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 19,73 TL - 21,57 TL

Dünyanın her köşesinden ve Türkiye’den en önemli haberler anbean burada! Haberport mobil uygulamasını şimdi indir!>>>Android Uygulaması Linki - Güncel olaylar, sıcak gelişmeler, merak edilen duyurular… Tüm bunlar ve daha fazlası için Haberport Twitter hesabını Takip Etmeyi unutma. >>> Haberport'u Twitter'dan Takip Et

Son Güncelleme: 01.05.2020 00:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Kamu bankaları'dan 27 milyar tl kredi desteği yapıldı
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Benzine 16 kuruş zam! Yeni fiyat bu gece yarısından itibaren geçerli
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
Devletten çalışan anneler ya da işsiz ev hanımları için maddi yardımlar
AVM'ler de kira çıkmazı!
AVM'ler de kira çıkmazı!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
PTT, günlük para çekme limitini 5 bin TL’ye yükseltti!
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek
Merkez Bankası, faizi sabit tuttu! Politika faizi 0-0,25 aralığında devam edecek

Popüler Haberler

Fındık fiyatları 1 Mayıs Cuma fındık borsası fındık kaç lira?
Belediye bursuna başvuru şartları nelerdir? 2020 Belediye öğrenci bursları nasıl alınır?
4 Aşamalı normalleşme nedir? Türkiye'nin normalleşme süreci 4 Mayıs'ta başlıyor işte aşama aşama normalleşme detayları
ING Bank, mobil uygulaması ve resmî internet şubesi ile düşük faiz oranlı hızlı 35.000 TL ihtiyaç kredisi 60 vadeyle kullandırılacak
Samsung Galaxy A51 5G çıkış tarihi ve cihaz özellikleri belli oldu
KanalD 2. sayfa programı instagram hesabı
Hekimoğlu dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Güneş tutulması dizisi oyuncuları ve konusu
30 Nisan Cuma TV yayın akışı; Bugün TV’de neler var? İşte ATV, Show Tv, Star, Kanal D, TV8, TRT1, Fox Tv yayın akışı
QNB Finansbank, mobil uygulama veya internet şubesi ile 45.000 TL tutarında düşük faizli ihtiyaç kredisi
Aşk 101 konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk 101 ne zaman başlıyor? Aşk 1010 1. bölüm fragmanı
A101 Ramazan fiyatları ne kadar? A101 Ramazan kolisinde neler var, kaç Lira?
Koronavirüs 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin 500 TL kredi tutarları kredi sorgulama ekranı
Kuruluş Osman yeni bölüm yayınlanacak mı? 8 Nisan Kuruluş Osman var mı, yok mu?
Açık Kapı uygulaması ile 400 TL Bayram Harçlığı yardımı var mı?
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
Hercai dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
Yemen’de korona virüs şeklinde yağan dolu görüntüleri gerçek mi?
Ramazan Bayramında da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı hangi günler için gelecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.