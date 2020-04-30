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Fındık fiyatları 30 Nisan Perşembe fındık borsası fındık kaç lira?

Güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapan binlerce kişi Google'da ''30 Nisan Perşembe fındık borsası fındık kaç lira?'' sorusunun yanıtını arıyor. İşte il il güncel fındık fiyatları listesi ve merak edilenler.

30 Nisan 2020 Perşembe 00:30
Fındık fiyatları 30 Nisan Perşembe fındık borsası fındık kaç lira?

Türkiye’de koronavirüs pandemisi devam ederken fındıktaki bereketlilik sürüyor. Avrupa’da evlerinden çıkmayan bireyler fındık bazlı ürünler daha çok tüketilmeye başlandı. Bu sebeple fındık ihracatlarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezon hazırlıkları devam eden fındık üreticileri pandemi sonrasında verimli bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

30 Nisan Perşembe günü güncel fındık borsasında fındık fiyatları belli oldu. Fındık borsasında en düşük fiyatla ürün satışı alan TMO 16.50 – 17.00 TL fiyatla satın alımlar yapıyor.

30 Nisan Perşembe fındık borsası il il fındık fiyatları

TMO Fındık Fiyatı:                16.50-17.00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları:    18.76-21,38 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları:   18.50-21,00 TL

Düzce Fındık Fiyatları:         18.76-21.38 TL 

Fatsa Fındık Fiyatları:          20.60-22.50 TL

Giresun Fındık Fiyatları:      21.00-23.50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları:      19.73-19.73 TL

Ordu Fındık Fiyatları:          20.00-20.00 TL

Sakarya Fındık Fiyatları:     20.00-20.00 TL

Samsun Fındık Fiyatları:     19.50-21.50 TL

Trabzon Fındık Fiyatları:     18.80-22.00 TL

Terme Fındık Fiyatları:        20.00-22.50 TL

Ünye Fındık Fiyatları:          19.48-22.13 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları:  19.73-21.57 TL

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Son Güncelleme: 30.04.2020 00:30
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