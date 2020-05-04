İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
384.106
DOLAR
7.0218
STERLİN
8.7304
EURO
7.6759

Fındık fiyatları ne kadar? 4 Mayıs 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

''Fındık fiyatları ne kadar ve 4 Mayıs 2020 Pazartesi fındık bugün kaç TL?'' sorusunun yanıtını araştıran binlerce kişi için İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu ile ilgili merak edilenleri derledik. İşte 4 Mayıs 2020 güncel fındık fiyatları.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:05
Fındık fiyatları ne kadar? 4 Mayıs 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Karadeniz’de en fazla ihraç edilen ürünler arasında yer alan fındık, hafta ortasında da ilgi odağı haline geldi. Fiyatlarıyla üreticileri, alıcıları ve tüketicilerin daima haftalık olarak takip ettiği güncel fındık fiyatları belli oldu. Serbest piyasa içerisinde fındık fiyatları sürekli olarak güncellenmekte ve bu süreçte ‘’Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?’’ sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İl il güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapan pek çok kişi çeşitli illerdeki fındığın durumunu merak ediyor.

Fındık, yurtdışındaki birçok ülke tarafından büyük bir ilgiyle tercih edilirken yiyeceklerin ve tatlıların içerisinde de tercih edilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

4 Mayıs 2020 Pazartesi güncel fındık fiyatları

 TMO Fındık Fiyatı: 16.50-17.00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 18.76-21,38 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 18.50-21,00 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 18.76-21.38 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 20.60-22.50 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 21.00-23.50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 19.73-19.73 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 20.00-20.00 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 20.00-20.00 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 19.50-21.50 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 18.80-22.00 TL

Terme Fındık Fiyatları: 20.00-22.50 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 19.48-22.13 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 19.73-21.57 TL

Şimdi Haberport mobil uygulamasını indir, tüm gelişmeler hakkında merak ettiklerini öğren! TIKLA İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Sıcak gelişmelerden ilk sen haberdar ol! Tüm haberler ve duyurular için Haberport’u Google News’te takip etmeye başla! >>> Haberport Google Haberlere Abone ol!

Son Güncelleme: 04.05.2020 00:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
Kredilere 6 ay faizsiz erteleme olanağı
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
TOKİ borcunu hemen ödeyip tapusunu almak isteyenler için yüzde 20 indirim kampanyası başlıyor!
Bakan Pakdemirli:'İhracatına izin yok eğer verirsek fiyatı 30 tl olur'
Bakan Pakdemirli:'İhracatına izin yok eğer verirsek fiyatı 30 tl olur'
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem
Dünyada bir ilk! Türk Bilim insanlarından petrol aramada yeni yöntem
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
İş Bankası konut kredisi vadesini 120 aya kadar çıkardı!
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu
Nisan ayı zam şampiyonu pazar ürünleri belli oldu

Popüler Haberler

2020 tüp bebek sahibi olmak isteyen vatandaşlara yapılan SGK yardım tutarları
Sokağa çıkma izin belgesi nedir? Kimler sokağa çıkma izin belgesi alabilir? İzin belgesi nereden, nasıl alınır?
Survivor final'de verilecek büyük ödül ne?
Transformers yeni filmi ne zaman vizyona girecek?
My Brilliant Friend yeni sezon ne zaman başlayacak? My Brilliant Friend 3. Sezon için onay alındı!
Payitaht Abdülhamid dizisi sezon finali ne zaman olacak? Yeni sezonda devam edecek mi?
Tüm vergiler için mi mücbir sebep hali geçerli olur mu?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi hangi kanalda ne zaman başlayacak?
Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Fındık fiyatları ne kadar? 14 Nisan Salı il il güncel fındık fiyatları
Konut kredi ertelemesi 3 ay süre ile nasıl yapılır? İşte konut kredisi erteleme faiz oranları ve işlemleri
Telafi eğitimi ne kadar sürer? Devam zorunlu mu? Sınıfta kalma var mı? Yönetmeliklerde telafi eğitimi
Borel dezenfektan dezenfektanın özellikleri neler?
1500 TL devlet yardımı nasıl alınır? Hangi yardımlar Devlet tarafından 2020 yılında hemen veriliyor?
Ramazan Bayramına özel en uygun düşük faizli kredi veren bankalar hangileri?
Nöbetçi noter listesi! 4 Mayıs 2020 Pazartesi açık noter 81 İl genelli nöbetçi noter sorgulama
Her haneye 5 bin lira devlet destek ödemesi için Meclise teklif sunuldu
Survivor Ardahan ceza mı aldı, diskalifiye mi oldu? Ardahan ile ilgili konu ne? Ardahan ceza mı alacak?
Sefirin Kızı dizisi yeni bölümleri ne zaman başlayacak? Sefirin kızı yeni sezonda devam edecek mi?
Yemin yeni bölüm neden yok? 4 Mayıs Yemin neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.