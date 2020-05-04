Fındık fiyatları ne kadar? 4 Mayıs 2020 Pazartesi Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu

Karadeniz’de en fazla ihraç edilen ürünler arasında yer alan fındık, hafta ortasında da ilgi odağı haline geldi. Fiyatlarıyla üreticileri, alıcıları ve tüketicilerin daima haftalık olarak takip ettiği güncel fındık fiyatları belli oldu. Serbest piyasa içerisinde fındık fiyatları sürekli olarak güncellenmekte ve bu süreçte ‘’Serbest piyasada fındık fiyatları ne kadar?’’ sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İl il güncel fındık fiyatları hakkında araştırma yapan pek çok kişi çeşitli illerdeki fındığın durumunu merak ediyor.

Fındık, yurtdışındaki birçok ülke tarafından büyük bir ilgiyle tercih edilirken yiyeceklerin ve tatlıların içerisinde de tercih edilen bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.

4 Mayıs 2020 Pazartesi güncel fındık fiyatları

TMO Fındık Fiyatı: 16.50-17.00 TL

Akçakoca Fındık Fiyatları: 18.76-21,38 TL

Çarşamba Fındık Fiyatları: 18.50-21,00 TL

Düzce Fındık Fiyatları: 18.76-21.38 TL

Fatsa Fındık Fiyatları: 20.60-22.50 TL

Giresun Fındık Fiyatları: 21.00-23.50 TL

Kocaeli Fındık Fiyatları: 19.73-19.73 TL

Ordu Fındık Fiyatları: 20.00-20.00 TL

Sakarya Fındık Fiyatları: 20.00-20.00 TL

Samsun Fındık Fiyatları: 19.50-21.50 TL

Trabzon Fındık Fiyatları: 18.80-22.00 TL

Terme Fındık Fiyatları: 20.00-22.50 TL

Ünye Fındık Fiyatları: 19.48-22.13 TL

Zonguldak Fındık Fiyatları: 19.73-21.57 TL

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